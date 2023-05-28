Swatch把夢想放大！受MoonSwatch表啟發 藝術家繪製巨型地景畫作

曾被雜誌他列為30歲以下藝術和文化領域最有影響力的30人之一的法國藝術家Saype，受到Swatch的邀請，呈現出兩幅巨大的地景藝術，而這也是首個以BIOCERAMIC MoonSwatch系列登月表為靈感，而創作的兩件藝術作品。

Saype以肯亞的自然風景作為畫布，描繪出對探索宇宙奧秘充滿好奇，夢想太空旅行和天空的兒童，呼應MoonSwatch系列登月表探索世界的訴求。其中小女孩畫作寬120公尺，高60公尺；小男孩畫作寬50公尺， 高120公尺，必須從高空俯瞰，才能發現其彼此相對，猶如一幅相連作品。而這項計畫最大的阻擾就是不可預期的天氣變化，而且作畫地點距最近城鎮要兩天車程，也無手機訊號，而且因天氣惡劣使藝術家Saype無法提前場勘。而且創作過程也歷經困難，據Swatch表示甫完成作品，突如其來的大雨就冲刷大地帶走了畫作。然而這樣的挫折也只是更豐富了此計劃的過程， Saype隨機應變的重新繪畫他的作品，並樂觀看待為練習繪畫技巧的機會。

Swatch與地景藝術家Saype合作的His Bright Dream（他的嶄新夢想）。圖／Swatch提供

藝術家Saype也解釋畫作的背後意義，「這個地方超現實得讓我們忘卻身處地球的感覺。就如同Swatch與OMEGA的合作一樣，這是一個關於宇宙的故事，在夜幕降臨之際，飛往繁星的懷抱， 有如孩子般盡情玩耍」。而就如同MoonSwatch系列登月表採用生物有機的BIOCERAMIC製成，Saype所繪製的兩個巨型地景藝術，用去了約600公斤顔料，皆是100%環境友善原料，從概念到素材，都緊扣主題。畫作最終會在大自然的瞬息變化下逐漸消逝在景觀當中。

Swatch與地景藝術家Saype合作的Her Bold Dream（她的大膽夢想）。圖／Swatch提供

地景藝術家Saype在繪製時的局部狀況。圖／Swatch提供

藝術家Saype解釋畫作的背後意義，認為作畫地點超現實得讓我們忘卻身處地球的感覺。圖／Swatch提供

曾被雜誌他列為30歲以下藝術和文化領域最有影響力的30人之一的法國藝術家Saype。圖／Swatch提供

地景藝術家Saype在繪製時的局部狀況。圖／Swatch提供