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夏季時尚包款的一種注目：草編包、高彩度與幽默感
隨著時節即將進入夏季時分，不少品牌也紛紛推出自帶悠閒氛圍的草編包款，Marc Jacobs推出的草編包，包框和包底拼接皮革維持硬挺的包型，讓草編包不只適合旅遊使用，日常上班或是出遊搭配都能散發清爽愜意的氣息。
Marc Jacobs草編包，讓優雅的The J Marc翻蓋肩背包換上充滿夏日氣息的草編材質，使用稻稈葉編織包面，再精細繡上THE TOTE BAG或是THE BUCKET字樣，方形包款包框和包底拼接黑邊皮革形塑出硬挺的包型，原色草編包內裡使用搶眼的電光橘，霧面黑金屬Logo和皮革滾邊，讓悠閒裝扮中帶點酷感個性。托特包有大型、中型和小型共三種尺寸，另有水桶包型可選擇。
明亮繽紛的色彩也是夏日活躍的色彩，充滿朝氣的艷陽黃、活力氣息的日落橘、清爽迷人的海水藍、淡雅氣質的荷花粉和芍藥粉以及松石綠等絢爛的亮色，都揮灑在Marc Jacobs各式包款：The Tote Bag托特包、The Bucket水桶包、The Snapshot 相機包和The J Marc翻蓋肩背包，高彩度包款只要搭配簡單的穿搭，隨即點亮整體造型又有重點。
另外，MOSCHINO也是擅長透過靈魂配件、營造穿搭重點的品牌，MOSCHINO 2023春夏女裝系列以「通膨」為靈感，將各式能表現出膨脹的元素：游泳圈、氣球等新趣設計融入服裝之中。品牌標誌性的紅色愛心以充氣膨脹，運用在包包、胸口、腰身各處，打造搶眼的造型。每個立體充氣愛心上皆飾有充氣吹嘴的細節，展現MOSCHINO式的詼諧幽默。
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