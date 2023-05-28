快訊

沒黑眼圈的貓熊長什麼樣？四川首次拍到白色熊貓正面照

好市多「櫛瓜」出包！ 一拆封就見「白蟲瘋狂蠕動」 她驚喊：晚餐毀了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

凱特王妃出鏡最高的百搭珠寶！梵克雅寶Alhambra是真愛

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
凱特王妃於2023年5月7日出席英王加冕音樂會時，再度配戴梵克雅寶Magic Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG
凱特王妃於2023年5月7日出席英王加冕音樂會時，再度配戴梵克雅寶Magic Alhambra系列珠寶。圖／摘自IG

英國國王查爾斯三世五月就任，並舉辦了一系列加冕慶祝活動。英國皇室家族中最受歡迎人物，無疑是威爾斯親王威廉之妻、凱特王妃（Kate Middleton，Princess of Wales）。她帶喬治王子與夏綠蒂公主一起參加了在溫莎堡舉辦的音樂會，身穿一襲亮眼的Alexander McQueen紅色西裝套裝，胸前配搭的項鍊，則是已經數度陪伴這位王妃出席過各種場合的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Alhambra珠寶，絕對可以說是凱特王妃出鏡率最高的百搭珠寶！

雖然凱特王妃能隨時配戴黛安娜王妃留下的一些珠寶，也有權利配戴英國皇室的珍藏，甚至絕對有無數品牌都會隨時免費奉上珠寶給她，不過凱特王妃還是忠於自己，配戴屬於她自己而且真心喜愛的珠寶作品，並身體力行重複「回收」亮相過的服裝與珠寶倡導環保，也難怪她成為全球人們心目中最受歡迎的英國皇室成員。這套梵克雅寶以黃K金鑲嵌珍珠母貝的Magic Alhambra耳環和項鍊，就曾經陪伴凱特王妃亮相2020年英國電影學院獎（BAFTA）紅毯、於2022年巴哈馬總督舉行的晚宴，從草地音樂節到國宴紅地毯，不僅搭配性高，更充滿了珍貴的回憶。

「幸運」是人類最初配戴珠寶首飾的一大原因之一，也是梵克雅寶所珍視的主題。四葉草圖騰自1920年代開始，就與木製符身護、吊飾及和藹的仙子等其他幸運符號一起出現在梵克雅寶的創作中。1968年，以四葉草為靈感的Alhambra®珠寶系列誕生，採用雕琢為皺褶型的黃K金，並鑲飾金質圓珠滾邊，立刻成為席捲全球的超人氣設計。

如今，Alhambra®珠寶從一條裝飾20枚圖騰的長項鍊，延伸出全系列各種材質、色彩和符號的設計。其中，凱特王妃所珍愛的Alhambra®珠寶，就是屬於Magic Alhambra系列：項鍊的鍊墜部分採用不對稱的設計，耳環也明顯有大有小依序排列 — 不對稱和尺寸豐富的大小圖騰，正是Magic Alhambra的特色。

除了凱特王妃的黃K金鑲嵌白色珍珠母貝這樣經典而搭配度高的設計，Alhambra®系列也提供白K金和玫瑰金等不同珍貴金屬搭配各種繽紛不透明硬寶石、鑽石、或甚至雕刻金屬的作品，讓每一個不同年齡、喜好、生活習慣的人都能找到屬於自己的專屬幸運。

不論是迷人的綠松石、鮮豔的紅玉髓、翠綠的孔雀石、璀璨的鑽石，梵克雅寶的所有的寶石都經由專家精準嚴苛的標準評選，並仔細切割打磨出最美的一面。裝飾幸運草圖騰周圍的金珠滾邊也都須經一顆顆拋光打磨，每一件創作都需要寶石雕琢師、珠寶工匠、寶石鑲嵌師及拋光工匠齊心合作，從挑選、製作到精密審視，經過不少於15個連續工序製作而成，也難怪凱特王妃如此珍愛、能穿戴出入各種場合完美亮相！

凱特王妃配戴款梵克雅寶Magic Alhambra 2枚墜飾耳環，黃K金鑲嵌珍珠母貝，約20萬元。圖／梵克雅寶提供
凱特王妃配戴款梵克雅寶Magic Alhambra 2枚墜飾耳環，黃K金鑲嵌珍珠母貝，約20萬元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Magic Alhambra 3枚鑲鑽墜飾耳環。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Magic Alhambra 3枚鑲鑽墜飾耳環。圖／梵克雅寶提供
英國凱特王妃配戴梵克雅寶Alhambra作品出席2020年BAFTA英國電影學院頒獎典禮。圖／摘自網路
英國凱特王妃配戴梵克雅寶Alhambra作品出席2020年BAFTA英國電影學院頒獎典禮。圖／摘自網路
英國凱特王妃2022年造訪加勒比海諸國時，配戴梵克雅寶Alhambra作品出席巴哈馬接待晚宴。圖／摘自網路
英國凱特王妃2022年造訪加勒比海諸國時，配戴梵克雅寶Alhambra作品出席巴哈馬接待晚宴。圖／摘自網路
模特兒演繹梵克雅寶Magic Alhambra系列珠寶。圖／梵克雅寶提供
模特兒演繹梵克雅寶Magic Alhambra系列珠寶。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴梵克雅寶Magic Alhambra鑲鑽戒指及Magic Alhambra 3枚鑲鑽墜飾耳環。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴梵克雅寶Magic Alhambra鑲鑽戒指及Magic Alhambra 3枚鑲鑽墜飾耳環。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴梵克雅寶Magic Alhambra 6枚墜飾項鍊及Magic Alhambra珍珠母貝戒指。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴梵克雅寶Magic Alhambra 6枚墜飾項鍊及Magic Alhambra珍珠母貝戒指。圖／梵克雅寶提供
凱特王妃配戴款梵克雅寶Magic Alhambra 6枚墜飾項鍊，黃K金鑲嵌珍珠母貝，約31萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
凱特王妃配戴款梵克雅寶Magic Alhambra 6枚墜飾項鍊，黃K金鑲嵌珍珠母貝，約31萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
英國凱特王妃配戴梵克雅寶Alhambra作品出席2020年BAFTA英國電影學院頒獎典禮。圖／摘自網路
英國凱特王妃配戴梵克雅寶Alhambra作品出席2020年BAFTA英國電影學院頒獎典禮。圖／摘自網路
梵克雅寶Magic Alhambra單墜飾長項鍊。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Magic Alhambra單墜飾長項鍊。圖／梵克雅寶提供
英國凱特王妃2022年造訪加勒比海諸國時，配戴梵克雅寶Alhambra作品出席巴哈馬接待晚宴。圖／摘自網路
英國凱特王妃2022年造訪加勒比海諸國時，配戴梵克雅寶Alhambra作品出席巴哈馬接待晚宴。圖／摘自網路
模特兒配戴梵克雅寶Magic Alhambra單墜飾長項鍊及Magic Alhambra 3枚墜飾耳環。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴梵克雅寶Magic Alhambra單墜飾長項鍊及Magic Alhambra 3枚墜飾耳環。圖／梵克雅寶提供

珠寶 凱特王妃 英國國王

延伸閱讀

不活在黛妃的陰影下…談到英國王室的未來 凱特王妃說了「三個字」

比兒子還皮？威廉王子改不了惡搞個性　公開場合「鬧」喬治，夏綠蒂「下腰躲攻擊」表情太真摯

情侶拍照範本非他們莫屬！拍貼機前索吻「相愛證據」全捕捉　安孝燮寵溺李聖經神情甜出汁

《壞媽媽》安恩真酷甜外表藏搞笑個性　和金高銀是學生時期好友　一年演5部作品連「他」都肯定實力

相關新聞

凱特王妃出鏡最高的百搭珠寶！梵克雅寶Alhambra是真愛

英國國王查爾斯三世五月就任，並舉辦了一系列加冕慶祝活動。英國皇室家族中最受歡迎人物，無疑是威爾斯親王威廉之妻、凱特王妃（...

端午送禮新選擇 宜睿智慧首推「Uber通用券」海外也能用

疫情的催化下，不只電子支付大大盛行，自用、送禮兩相宜的電子票券也成為消費主流之一，用來當作行銷禮贈和員工福利更是方便又實...

畢業季聚餐優惠「田橋屋天麩羅專売」首店進駐夢時代

高雄夢時代繼「壽司郎」改裝開幕後，「田橋屋天麩羅專売」全球首店，6月1日將於夢時代7樓試營運、6月5日正式開幕。館內也有...

久等了！「壽司郎」首度插旗楊梅 開設桃園第4間店

「壽司郎」又要開新店了！近期才傳出要首度開設嘉義門市的壽司郎，即將開設「楊梅中山店」，也將會是壽司郎在桃園的第4間分店。

百貨端午粽預購提前發市 經典粽、高價粽各有所好

有別於去年端午節在家防疫過節，百貨觀察到今年端午粽子預購呈現三趨勢：買氣提前熱、消費M型化及多元創意口味接受度高，今年預...

不敢相信！「雙寶媽」吳速玲美穿山系機能外套 清新可人魅力不輸韓寧

加拿大Performance Luxury Lifestyle服飾品牌Canada Goose不只有禦寒神器，面對夏季到來針對亞熱帶地區推出輕量抗風防潑水的風雨衣，讓穿著人能輕鬆應付多變天氣，上市之際邀請了有著「時尚媽咪」封號的吳速玲跟女星韓寧來演繹。身為「雙寶媽」的吳速玲，因為長年維持了曼妙身材，因此即使穿搭同樣風格，清新且甜美的樣貌，一點都不輸小她16歲的韓寧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦