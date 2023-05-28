凱特王妃出鏡最高的百搭珠寶！梵克雅寶Alhambra是真愛

英國國王查爾斯三世五月就任，並舉辦了一系列加冕慶祝活動。英國皇室家族中最受歡迎人物，無疑是威爾斯親王威廉之妻、凱特王妃（Kate Middleton，Princess of Wales）。她帶喬治王子與夏綠蒂公主一起參加了在溫莎堡舉辦的音樂會，身穿一襲亮眼的Alexander McQueen紅色西裝套裝，胸前配搭的項鍊，則是已經數度陪伴這位王妃出席過各種場合的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Alhambra珠寶，絕對可以說是凱特王妃出鏡率最高的百搭珠寶！

雖然凱特王妃能隨時配戴黛安娜王妃留下的一些珠寶，也有權利配戴英國皇室的珍藏，甚至絕對有無數品牌都會隨時免費奉上珠寶給她，不過凱特王妃還是忠於自己，配戴屬於她自己而且真心喜愛的珠寶作品，並身體力行重複「回收」亮相過的服裝與珠寶倡導環保，也難怪她成為全球人們心目中最受歡迎的英國皇室成員。這套梵克雅寶以黃K金鑲嵌珍珠母貝的Magic Alhambra耳環和項鍊，就曾經陪伴凱特王妃亮相2020年英國電影學院獎（BAFTA）紅毯、於2022年巴哈馬總督舉行的晚宴，從草地音樂節到國宴紅地毯，不僅搭配性高，更充滿了珍貴的回憶。

「幸運」是人類最初配戴珠寶首飾的一大原因之一，也是梵克雅寶所珍視的主題。四葉草圖騰自1920年代開始，就與木製符身護、吊飾及和藹的仙子等其他幸運符號一起出現在梵克雅寶的創作中。1968年，以四葉草為靈感的Alhambra®珠寶系列誕生，採用雕琢為皺褶型的黃K金，並鑲飾金質圓珠滾邊，立刻成為席捲全球的超人氣設計。

如今，Alhambra®珠寶從一條裝飾20枚圖騰的長項鍊，延伸出全系列各種材質、色彩和符號的設計。其中，凱特王妃所珍愛的Alhambra®珠寶，就是屬於Magic Alhambra系列：項鍊的鍊墜部分採用不對稱的設計，耳環也明顯有大有小依序排列 — 不對稱和尺寸豐富的大小圖騰，正是Magic Alhambra的特色。

除了凱特王妃的黃K金鑲嵌白色珍珠母貝這樣經典而搭配度高的設計，Alhambra®系列也提供白K金和玫瑰金等不同珍貴金屬搭配各種繽紛不透明硬寶石、鑽石、或甚至雕刻金屬的作品，讓每一個不同年齡、喜好、生活習慣的人都能找到屬於自己的專屬幸運。