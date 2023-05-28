久等了！「壽司郎」首度插旗楊梅 開設桃園第4間店

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聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
壽司郎。記者陳睿中／攝影
壽司郎。記者陳睿中／攝影

壽司郎」又要開新店了！近期才傳出要首度開設嘉義門市的壽司郎，即將開設「楊梅中山店」，也將會是壽司郎在桃園的第4間分店。

創立自大阪的「壽司郎」，已經連續12年業績蟬聯日本迴轉壽司之冠，被譽為「迴轉壽司No.1」，在日本擁有超過600間店舖。2018年壽司郎首度登台，目前在全台合計共35家門市，並且不斷擴張版圖當中。除了現有店面外，包括「雲林斗六店」、「基隆站前店」已經進入籌備狀態，另外還有嘉義首間分店，也已經進入興建狀態當中。

近期壽司郎又將規劃開設「楊梅中山店」，目前已經進入人才招募的階段。開幕之後，將成為楊梅首間門市，同時會是繼桃園國際路店、桃園台茂店、中壢中正店之後，第四間位於桃園的分店，也可提供當地居民新的用餐選擇。

壽司郎 桃園 嘉義

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