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不敢相信！「雙寶媽」吳速玲美穿山系機能外套 清新可人魅力不輸韓寧

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
加拿大服飾品牌Canada Goose邀請吳速玲（左）跟韓寧，演繹針對亞熱帶地區所推出的服飾。圖／Canada Goose提供
加拿大服飾品牌Canada Goose邀請吳速玲（左）跟韓寧，演繹針對亞熱帶地區所推出的服飾。圖／Canada Goose提供

加拿大Performance Luxury Lifestyle服飾品牌Canada Goose不只有禦寒神器，面對夏季到來針對亞熱帶地區推出輕量抗風防潑水的風雨衣，讓穿著人能輕鬆應付多變天氣，上市之際邀請了有著「時尚媽咪」封號的吳速玲跟女星韓寧來演繹。身為「雙寶媽」的吳速玲，因為長年維持了曼妙身材，因此即使穿搭同樣風格，清新且甜美的樣貌，一點都不輸小她16歲的韓寧。

今年44歲的吳速玲總是不斷帶給大家驚喜，她可以前一秒氣質優雅出現在精品派對，下一秒立刻輕裝徜徉在大自然中，極大反差卻完全沒有違和感。吳速玲受邀詮釋Canada Goose針對亞熱帶地區所推出的服飾，還透露了個人私房療癒景點，「馬槽橋的下面有個大草原斜坡，人煙稀少，是我最喜愛的私房景點，我經常會買杯咖啡在那裡看山景」。而她所演繹的Lundell的防風夾克，採雙向拉鍊，外套的頂端及底部可同時拉開，是兼具實用與時髦的設計；腰部有可調節式拉繩細節、防皺面料也適合折疊便於攜帶。搭配可雙面穿戴的Horizon Reversible Bucket Hat漁夫帽，可防潑水抗風防曬，是初夏造型畫龍點睛的重要配件，而全身的粉色風格一點也不違和。

吳速玲演繹Canada Goose Lundell防風夾克、 Horizon Reversible Bucket Hat漁夫帽。圖／Canada Goose提供
吳速玲演繹Canada Goose Lundell防風夾克、 Horizon Reversible Bucket Hat漁夫帽。圖／Canada Goose提供

另外，穿上Canada Goose首度推出Muskoka短褲的女星韓寧，還搭配Sinclair短版防風夾克和Weekend棒球帽，拍攝形象大片。氣質清新但不說話時的高冷模樣，很難想像也是山系女孩的韓寧，分享了日前在五寮尖山走大稜線的經驗，表示雖然雙腳不自覺發抖，但為了不耽誤路程，只好帶著害怕、又沒有退路的心情，微笑走完全程，完成挑戰後覺得自己升級變強了

穿上Canada Goose首度推出Muskoka短褲的女星韓寧，還搭配Sinclair短版防風夾克和Weekend棒球帽。圖／Canada Goose提供
穿上Canada Goose首度推出Muskoka短褲的女星韓寧，還搭配Sinclair短版防風夾克和Weekend棒球帽。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Muskoka短褲，7,100元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose Muskoka短褲，7,100元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Sinclair短版防風夾克，18,700元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose Sinclair短版防風夾克，18,700元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Lundell防風夾克，18,700元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose Lundell防風夾克，18,700元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Weekend Cap棒球帽，5,600元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose Weekend Cap棒球帽，5,600元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Crofton Puffer Boot踝靴，17,100元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose Crofton Puffer Boot踝靴，17,100元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Horizon漁夫帽，7,800元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose Horizon漁夫帽，7,800元。圖／Canada Goose提供

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