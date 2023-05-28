不敢相信！「雙寶媽」吳速玲美穿山系機能外套 清新可人魅力不輸韓寧

加拿大Performance Luxury Lifestyle服飾品牌Canada Goose不只有禦寒神器，面對夏季到來針對亞熱帶地區推出輕量抗風防潑水的風雨衣，讓穿著人能輕鬆應付多變天氣，上市之際邀請了有著「時尚媽咪」封號的吳速玲跟女星韓寧來演繹。身為「雙寶媽」的吳速玲，因為長年維持了曼妙身材，因此即使穿搭同樣風格，清新且甜美的樣貌，一點都不輸小她16歲的韓寧。

今年44歲的吳速玲總是不斷帶給大家驚喜，她可以前一秒氣質優雅出現在精品派對，下一秒立刻輕裝徜徉在大自然中，極大反差卻完全沒有違和感。吳速玲受邀詮釋Canada Goose針對亞熱帶地區所推出的服飾，還透露了個人私房療癒景點，「馬槽橋的下面有個大草原斜坡，人煙稀少，是我最喜愛的私房景點，我經常會買杯咖啡在那裡看山景」。而她所演繹的Lundell的防風夾克，採雙向拉鍊，外套的頂端及底部可同時拉開，是兼具實用與時髦的設計；腰部有可調節式拉繩細節、防皺面料也適合折疊便於攜帶。搭配可雙面穿戴的Horizon Reversible Bucket Hat漁夫帽，可防潑水抗風防曬，是初夏造型畫龍點睛的重要配件，而全身的粉色風格一點也不違和。

吳速玲演繹Canada Goose Lundell防風夾克、 Horizon Reversible Bucket Hat漁夫帽。圖／Canada Goose提供

另外，穿上Canada Goose首度推出Muskoka短褲的女星韓寧，還搭配Sinclair短版防風夾克和Weekend棒球帽，拍攝形象大片。氣質清新但不說話時的高冷模樣，很難想像也是山系女孩的韓寧，分享了日前在五寮尖山走大稜線的經驗，表示雖然雙腳不自覺發抖，但為了不耽誤路程，只好帶著害怕、又沒有退路的心情，微笑走完全程，完成挑戰後覺得自己升級變強了

穿上Canada Goose首度推出Muskoka短褲的女星韓寧，還搭配Sinclair短版防風夾克和Weekend棒球帽。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Muskoka短褲，7,100元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Sinclair短版防風夾克，18,700元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Lundell防風夾克，18,700元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Weekend Cap棒球帽，5,600元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Crofton Puffer Boot踝靴，17,100元。圖／Canada Goose提供