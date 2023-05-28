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女神穿搭必備單品！盤點古力娜扎、泰勒絲和王淨愛用隨身包款

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
女神穿搭必備單品！盤點古力娜扎（中）、泰勒絲（右）和王淨愛用隨身包款。圖／Tory Burch提供、摘自微博與instagram
女神穿搭必備單品！盤點古力娜扎（中）、泰勒絲（右）和王淨愛用隨身包款。圖／Tory Burch提供、摘自微博與instagram

曹佑寧大方認愛的王淨本來就有著俏皮魅力，搭配了印花洋裝與水桶包的造型，更凸顯了小女人式的可愛吸引力。正在巡演的美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）則被拍到以丹寧短褲、白襯衫，加上經典長型包款，展現率性丰采；被譽為「新疆四美」之一的古力娜扎，帶有優雅與運動風格的白色上衣與摺裙，混搭粉色後背包，更顯得甜美動人。

近期與柯震東一同替動畫電影「蜘蛛人：穿越新宇宙」擔任中文配音的王淨，除了有伶俐俏皮的模樣，更有曹佑寧常見的可愛面貌；像是詮釋了Tory Burch春夏系列印花真絲洋裝搭配T Monogram迷你緹花水桶包，展現青春活力。同時王淨身穿的及膝的印花真絲洋裝在藍綠色圖騰下，有著淺藍色Ladybug幸運瓢蟲球鞋襯托，而可肩背與手提的T Monogram迷你緹花水桶包，透過象牙白的經典雙T Logo呈現低調雋永，並在細節處透露出淡雅魅力。

演員王淨身著Tory Burch春夏系列印花真絲洋裝搭配T Monogram迷你緹花水桶包、Ladybug幸運瓢蟲球鞋。圖／Tory Burch提供
演員王淨身著Tory Burch春夏系列印花真絲洋裝搭配T Monogram迷你緹花水桶包、Ladybug幸運瓢蟲球鞋。圖／Tory Burch提供

仍在世界巡迴演唱會的流行天后泰勒絲，被媒體拍到私下逛街穿搭，也十分簡約但有個性。白色寬鬆剪裁襯衫上衣，搭配丹寧不收邊短褲的風格，有著率性的質感，泰勒絲還添加了Ralph Lauren焦糖色Welington Collection側背包，讓整體造型頓時有了亮點。本來就是以馬蹄鐵當作靈感，來設計Welington Collection包包釦環，因此與其穿搭略帶帥氣的氛圍十分合拍。想要維持甜美清新風格的人，則不能忘了古力娜扎近日的服裝搭配，一身白色如網球裝的look，加上COACH經典花紋丹寧Riya後背包來襯托，讓人彷彿覺得是仙女下凡。

古力娜扎一身白色如網球裝的look，加上COACH經典花紋丹寧Riya後背包來襯托，讓人彷彿覺得是仙女下凡。圖／摘自微博
古力娜扎一身白色如網球裝的look，加上COACH經典花紋丹寧Riya後背包來襯托，讓人彷彿覺得是仙女下凡。圖／摘自微博

白色寬鬆剪裁襯衫上衣，搭配丹寧不收邊短褲的風格，有著率性的質感，泰勒絲還添加了Ralph Lauren焦糖色Welington Collection側背包。圖／摘自instagram
白色寬鬆剪裁襯衫上衣，搭配丹寧不收邊短褲的風格，有著率性的質感，泰勒絲還添加了Ralph Lauren焦糖色Welington Collection側背包。圖／摘自instagram

COACH RIYA 21經典SIGNATURE丹寧後背包，19,800元。圖／摘自COACH官網
COACH RIYA 21經典SIGNATURE丹寧後背包，19,800元。圖／摘自COACH官網

Tory Burch春夏系列 T Monogram迷你緹花水桶包，16,900元。圖／Tory Burch提供
Tory Burch春夏系列 T Monogram迷你緹花水桶包，16,900元。圖／Tory Burch提供

新疆 美國 泰勒絲 曹佑寧 柯震東

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