馬辣「玉荷包」隨你吃到飽！身份證中2碼 再送大蛤蜊

香甜多汁的「玉荷包」，是許多人喜愛的初夏水果。為了讓民眾可以盡情享受玉荷包的美味，連鎖麻辣鍋「馬辣」自5月29日起，限時推出「玉荷包吃到飽」的活動。同時身份證、健保卡若有「1、3、6」，還可升級「XXL大蛤蜊吃到飽」。

汁水充裕、清甜中帶著微酸的「玉荷包」，一直是深受民眾青睞的荔枝品種。馬辣本次限時推出的「玉荷包吃到飽」活動中，選用產自恆春半島的玉荷包，果肉扎實彈牙，甜度達到16度，自5月29日起於全台7間門市限時供應，不限平假日或餐期均有提供，讓用餐民眾無限品嚐玉荷包的美味。（依實際供應狀況為主）

6月1日至6月30日期間，馬辣也推出升級活動，活動期間含2成人以上同行，提前至少一日預約訂位，並主動告知參加，其中1人出示身分證／健保卡號含「1、3、6」任二碼（可重複），或出示「軍警證」，全桌升級「XXL大蛤蜊」吃到飽。