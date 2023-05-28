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灌籃高手也時尚！FENDI夏季限定籃球系列

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI Active：Basketball Capsule限定運動裝系列僅限於全球共11間特定精品店販售。圖／FENDI提供
FENDI Active：Basketball Capsule限定運動裝系列僅限於全球共11間特定精品店販售。圖／FENDI提供

灌籃高手也可以很時尚！FENDI在2023夏季限定系列中，為喜愛籃球的男士推出全新FENDI Active：Basketball Capsule限定運動裝系列。該系列僅限於全球共11間特定精品店販售，店中還會有期間限定的FENDI籃球場，並同時於歐洲、美國、中東、日本和中國大陸的FENDI官網亦可訂購。

品牌經典設計元素中汲取靈感，將常印在球衣上的校隊字母換成FENDI Roma和FF這兩款logo圖案，整體散發出濃濃的校園運動風，黑色和灰色的籃球T恤、背心和短褲等運動服等，都加上運動風的FENDI Roma羅紋滾邊。而灰色運動服及輕盈高科技布料校隊飛行員夾克飾有撞色黑色滾邊，猶如籃球的線條。

FENDI Match高筒運動鞋採用經典的黑色和奶油色配色，或是在全白色鞋身上裝飾水晶。配件則推出包括FENDI海綿襪與腕帶、頭帶的組合，黑色棒球帽和一個迷你籃球還變成運動風的鑰匙扣。FENDI與運動用球製造領域知名業者斯伯丁（Spalding）合作的黑色籃球，以校園風格重新詮釋FENDI Roma logo圖案，隨附品牌肩帶球袋。帶有同樣FENDI Roma字樣的透明籃球框上有黑色金屬O'Lock圖案鍊條，讓整體造型更臻完美。

黑色棒球帽和一個迷你籃球變成運動風的鑰匙扣。圖／FENDI提供
黑色棒球帽和一個迷你籃球變成運動風的鑰匙扣。圖／FENDI提供
黑色棒球帽和一個迷你籃球還變成運動風的鑰匙扣。圖／FENDI提供
黑色棒球帽和一個迷你籃球還變成運動風的鑰匙扣。圖／FENDI提供
FENDI在2023夏季限定系列中，為喜愛籃球的男士推出全新FENDI Active：Basketball Capsule限定運動裝系列。圖／FENDI提供
FENDI在2023夏季限定系列中，為喜愛籃球的男士推出全新FENDI Active：Basketball Capsule限定運動裝系列。圖／FENDI提供
FENDI Active：Basketball Capsule限定運動裝系列僅限於全球共11間特定精品店販售。圖／FENDI提供
FENDI Active：Basketball Capsule限定運動裝系列僅限於全球共11間特定精品店販售。圖／FENDI提供
FENDI在2023夏季限定系列中，為喜愛籃球的男士推出全新FENDI Active：Basketball Capsule限定運動裝系列。圖／FENDI提供
FENDI在2023夏季限定系列中，為喜愛籃球的男士推出全新FENDI Active：Basketball Capsule限定運動裝系列。圖／FENDI提供
FENDI在2023夏季限定系列中，為喜愛籃球的男士推出全新FENDI Active：Basketball Capsule限定運動裝系列。圖／FENDI提供
FENDI在2023夏季限定系列中，為喜愛籃球的男士推出全新FENDI Active：Basketball Capsule限定運動裝系列。圖／FENDI提供
FENDI Match高筒運動鞋採用經典的黑色和奶油色配色，或是在全白色鞋身上裝飾水晶。圖／FENDI提供
FENDI Match高筒運動鞋採用經典的黑色和奶油色配色，或是在全白色鞋身上裝飾水晶。圖／FENDI提供

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