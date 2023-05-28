灌籃高手也時尚！FENDI夏季限定籃球系列
灌籃高手也可以很時尚！FENDI在2023夏季限定系列中，為喜愛籃球的男士推出全新FENDI Active：Basketball Capsule限定運動裝系列。該系列僅限於全球共11間特定精品店販售，店中還會有期間限定的FENDI籃球場，並同時於歐洲、美國、中東、日本和中國大陸的FENDI官網亦可訂購。
從品牌經典設計元素中汲取靈感，將常印在球衣上的校隊字母換成FENDI Roma和FF這兩款logo圖案，整體散發出濃濃的校園運動風，黑色和灰色的籃球T恤、背心和短褲等運動服等，都加上運動風的FENDI Roma羅紋滾邊。而灰色運動服及輕盈高科技布料校隊飛行員夾克飾有撞色黑色滾邊，猶如籃球的線條。
FENDI Match高筒運動鞋採用經典的黑色和奶油色配色，或是在全白色鞋身上裝飾水晶。配件則推出包括FENDI海綿襪與腕帶、頭帶的組合，黑色棒球帽和一個迷你籃球還變成運動風的鑰匙扣。FENDI與運動用球製造領域知名業者斯伯丁（Spalding）合作的黑色籃球，以校園風格重新詮釋FENDI Roma logo圖案，隨附品牌肩帶球袋。帶有同樣FENDI Roma字樣的透明籃球框上有黑色金屬O'Lock圖案鍊條，讓整體造型更臻完美。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言