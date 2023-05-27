1380元吃到活鮑、龍蝦、牛小排 樂葵法式鐵板燒夏季新菜登場
隸屬於台中新天地餐飲集團的樂葵（Le Goût）法式鐵板燒，主打1380元＋10％就能吃到10道式主廚套餐，自去年11月在台中市開幕以來，幾乎不分平假日天天滿座，成為台中最具代表性的人氣餐廳之一。這次樂葵即日起至7月31日止推出夏季新菜，主廚譚禮欣特別新增手釣野生紅條石斑入饌，更將生蠔、干貝、活鮑、龍蝦、牛小排等輕奢七大夢幻食材再升級，號稱是「地表最超值的海陸菜單」。
夏季套餐以「帕瑪火腿干貝湯」溫柔地喚醒味蕾，用細火萃出乾干貝、義式風乾帕瑪生火腿及菜脯的鮮香，湯色呈清澈琥珀色，搭配紫蘇鹽漬白蘿蔔與炙燒北海道M級生食級干貝，淡薄鹹味中透著細膩的鮮甜。
新菜色「紅條石斑佐南法橄欖醬」將馬賽漁港南法夏日多彩風情，轉化成鐵板料理。醬汁烹調運用地中海料理手法，以帶有檸檬香的奧立岡、鯷魚與番茄橄欖及橄欖油燉煮；主廚嚴選野生手釣紅條石斑，運用鐵板高溫將魚皮煎至酥香脆口，肉質保留鮮嫩且勁道彈牙，與多層次風味醬汁交織出迷人尾韻。
「南非活鮑．松露波特醬」則嚴選南非活鮑與白蘭地燜煎，佐以五大法式母醬衍伸的波特松露醬，加入黑松露醬熬煮4小時，體現香濃可口的活鮑風華。
新菜色「沁涼冰果室沙拉．情人果莎莎油醋醬」巧妙將台式古早味冰果室剉冰概念融入西式沙拉，特別在生菜中加入糖漬鳥梨仔、梅子漬芭樂、薑汁醬油漬番茄，搭配蜜餞化應子、鳳梨果乾，最後淋上情人果莎莎油醋與Padano硬質乳酪脆片，酸甜爽口讓人胃口大開。
主菜「Prime牛小排．馬爾頓海鹽」精挑美國安格斯PRIME等級牛小排，運用鐵板高溫封住肉汁，經過煎與靜置等工序，吃的時候搭配米其林餐廳指定馬爾頓海鹽，讓肉汁更顯甘甜。
夏季新甜點「楊枝甘露乳酸慕斯．火焰芒果醬」將楊枝甘露透過兩款橙酒及乳酸慕斯結合，並利用酒燒的過程將香氣融入芒果醬中，搭配荔枝珍珠、椰果及柚子清肉，呈現出迷人的夏日風情。
除了10道式主廚套餐，樂葵也與康拓洋行攜手，邀請法籍米其林三星餐廳合作首席侍酒師YOHAN MOREL，為套餐嚴選3款佐餐酒，用饕客帶來更完整的用餐體驗。此外，樂葵法式鐵板燒也經常舉辦限量主題餐酒會，讓自海外遠道而來的酒莊代表與饕客在VIP室進行品飲與交流。
在最近一次餐酒會中，樂葵法式鐵板燒主廚譚禮欣便與義大利Paladin酒莊代表Martina Paladin，以及侍酒師Yohan Morel 攜手，以「法饌佐義釀」為主題，帶來氣泡酒「Paladin D.O.C. Prosecco Rosé Brut」、白酒「Paladin D.O.C. Venezia Pinot Grigio 2021」、紅酒「Casa Lupo DOC Valpolicella Ripasso 2018」與「Casa Lupo DOCG Amarone Della Valpolicella 2017」等4款葡萄酒與夏季新菜搭配，帶來美妙的精緻餐酒微醺時光。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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