1380元吃到活鮑、龍蝦、牛小排 樂葵法式鐵板燒夏季新菜登場

隸屬於台中新天地餐飲集團的樂葵（Le Goût）法式鐵板燒，主打1380元＋10％就能吃到10道式主廚套餐，自去年11月在台中市開幕以來，幾乎不分平假日天天滿座，成為台中最具代表性的人氣餐廳之一。這次樂葵即日起至7月31日止推出夏季新菜，主廚譚禮欣特別新增手釣野生紅條石斑入饌，更將生蠔、干貝、活鮑、龍蝦、牛小排等輕奢七大夢幻食材再升級，號稱是「地表最超值的海陸菜單」。

樂葵法式鐵板燒是台中最具代表性的人氣餐廳之一。圖／樂葵法式鐵板燒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

主廚運用法式經典醬汁，為傳統鐵板燒增添更豐富的味覺層次。圖／樂葵法式鐵板燒提供。

夏季套餐以「帕瑪火腿干貝湯」溫柔地喚醒味蕾，用細火萃出乾干貝、義式風乾帕瑪生火腿及菜脯的鮮香，湯色呈清澈琥珀色，搭配紫蘇鹽漬白蘿蔔與炙燒北海道M級生食級干貝，淡薄鹹味中透著細膩的鮮甜。

帕瑪火腿干貝湯。圖／樂葵法式鐵板燒提供。

新菜色「紅條石斑佐南法橄欖醬」將馬賽漁港南法夏日多彩風情，轉化成鐵板料理。醬汁烹調運用地中海料理手法，以帶有檸檬香的奧立岡、鯷魚與番茄橄欖及橄欖油燉煮；主廚嚴選野生手釣紅條石斑，運用鐵板高溫將魚皮煎至酥香脆口，肉質保留鮮嫩且勁道彈牙，與多層次風味醬汁交織出迷人尾韻。

紅條石斑佐南法橄欖醬。圖／樂葵法式鐵板燒提供。

「南非活鮑．松露波特醬」則嚴選南非活鮑與白蘭地燜煎，佐以五大法式母醬衍伸的波特松露醬，加入黑松露醬熬煮4小時，體現香濃可口的活鮑風華。

南非活鮑．松露波特醬。圖／樂葵法式鐵板燒提供。

新菜色「沁涼冰果室沙拉．情人果莎莎油醋醬」巧妙將台式古早味冰果室剉冰概念融入西式沙拉，特別在生菜中加入糖漬鳥梨仔、梅子漬芭樂、薑汁醬油漬番茄，搭配蜜餞化應子、鳳梨果乾，最後淋上情人果莎莎油醋與Padano硬質乳酪脆片，酸甜爽口讓人胃口大開。

沁涼冰果室沙拉．情人果莎莎油醋醬。圖／樂葵法式鐵板燒提供。

主菜「Prime牛小排．馬爾頓海鹽」精挑美國安格斯PRIME等級牛小排，運用鐵板高溫封住肉汁，經過煎與靜置等工序，吃的時候搭配米其林餐廳指定馬爾頓海鹽，讓肉汁更顯甘甜。

夏季新甜點「楊枝甘露乳酸慕斯．火焰芒果醬」將楊枝甘露透過兩款橙酒及乳酸慕斯結合，並利用酒燒的過程將香氣融入芒果醬中，搭配荔枝珍珠、椰果及柚子清肉，呈現出迷人的夏日風情。

楊枝甘露乳酸慕斯．火焰芒果醬。圖／樂葵法式鐵板燒提供。

除了10道式主廚套餐，樂葵也與康拓洋行攜手，邀請法籍米其林三星餐廳合作首席侍酒師YOHAN MOREL，為套餐嚴選3款佐餐酒，用饕客帶來更完整的用餐體驗。此外，樂葵法式鐵板燒也經常舉辦限量主題餐酒會，讓自海外遠道而來的酒莊代表與饕客在VIP室進行品飲與交流。

樂葵法式鐵板燒主廚譚禮欣（左起）、義大利Paladin酒莊代表Martina Paladin、米其林三星餐廳合作侍酒師Yohan Morel ，攜手以「法饌佐義釀」為題，舉辦主題餐酒會。圖／樂葵法式鐵板燒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

在最近一次餐酒會中，樂葵法式鐵板燒主廚譚禮欣便與義大利Paladin酒莊代表Martina Paladin，以及侍酒師Yohan Morel 攜手，以「法饌佐義釀」為主題，帶來氣泡酒「Paladin D.O.C. Prosecco Rosé Brut」、白酒「Paladin D.O.C. Venezia Pinot Grigio 2021」、紅酒「Casa Lupo DOC Valpolicella Ripasso 2018」與「Casa Lupo DOCG Amarone Della Valpolicella 2017」等4款葡萄酒與夏季新菜搭配，帶來美妙的精緻餐酒微醺時光。

氣泡酒「Paladin D.O.C. Prosecco Rosé Brut」（左起）、白酒「Paladin D.O.C. Venezia Pinot Grigio 2021」、紅酒「Casa Lupo DOC Valpolicella Ripasso 2018」與「Casa Lupo DOCG Amarone Della Valpolicella 2017」。圖／樂葵法式鐵板燒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康