7-ELEVEN「思樂冰」39元變貴了？網喊：物價回不去、喝的是回憶

掀起許多消費者回憶的7-ELEVEN「思樂冰」，因尚處於試賣階段，目前僅在位於台北市東興路的7-ELEVEN道生門市開賣，採取每日限量制，共有可口可樂、芬達綠茶等兩種口味，售價39元，消費者可以自己動手裝。消息一出，讓許多網友直呼「變貴了」、「價格回不去了」、「以前還有分大、中、小，大杯的也才25元」；不過也有人說「喝的不是價錢，是回憶」、「杯子旁邊沒有抽抽樂喔？懷念抽到1元」。

7-ELEVEN表示「思樂冰為7-ELEVEN既有商品，內部持續與廠商優化設備與製程，現為單店試銷，每日限量售完為止。」至於會不會有消費者懷念的重量杯、抽抽樂活動，都還是未知數。

隨著「思樂冰」的復出，「怎麼裝才划算」也成了消費者熱烈討論的回憶，一邊裝一邊敲杯子是基本技，還有人說「邊裝邊喝，偷喝好幾口再去結帳」、「把蓋子反過來裝超高」。也有不少人已經在期待「思樂冰」接下來還會有什麼新口味。