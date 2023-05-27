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挑戰必勝客！話題比薩再＋1 端午節「龍舟比薩」6月登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
堤諾義大利餐廳於6月1日至25日推出兩款期間限定「龍舟造型比薩」。圖／堤諾義大利餐廳提供。
堤諾義大利餐廳於6月1日至25日推出兩款期間限定「龍舟造型比薩」。圖／堤諾義大利餐廳提供。

以手拍義式比薩聞名的「堤諾義大利餐廳」，將端午節精神結合義大利美食，進行創意性的改造，將比薩餅皮變身為一艘艘龍舟，於6月1日至25日共25天，應景推出兩款期間限定「龍舟造型比薩」——「秘制蒜香鹹豬肉」及「擂茶煉乳糍粑」，數量有限，售完為止。

「秘制蒜香鹹豬肉龍舟比薩」售價299元，鹹香Q彈、肥瘦適中的鹹豬肉切片、綜合菇，搭配桔醬、醋膏調製的特製醬汁，撒上蒜苗、洋蔥、香蒜片、起司絲等增添風味，交織出多層次口感。

「擂茶煉乳糍粑龍舟比薩」售價179元，比薩上佈滿客家傳統麻糬，在口中細細咀嚼糯米香氣，尾韻散發自然甜味，搭配擂茶醬、煉乳、黑芝麻、起司絲，越嚼越香，甜而不膩。

兩款「龍舟造型比薩」皆以手工捏出船身弧度，內餡以色彩繽紛的新鮮配料精心研製，經400度高溫烘烤出微微焦香，義式豹斑餅皮和諧地結合台灣在地食材，帶給饕客嶄新的義式端午體驗。

活動期間點端午套餐更享限時88折優惠，只要799元，除了能品嚐到「龍舟造型比薩」外，還能任選店內人氣沙拉、開胃菜及飲品，適合兩人分享。

「秘制蒜香鹹豬肉龍舟比薩」售價299元。圖／堤諾義大利餐廳提供。
「秘制蒜香鹹豬肉龍舟比薩」售價299元。圖／堤諾義大利餐廳提供。
「擂茶煉乳糍粑龍舟比薩」售價179元。圖／堤諾義大利餐廳提供。
「擂茶煉乳糍粑龍舟比薩」售價179元。圖／堤諾義大利餐廳提供。
「龍舟造型比薩」也可以外帶享用。圖／堤諾義大利餐廳提供。
「龍舟造型比薩」也可以外帶享用。圖／堤諾義大利餐廳提供。

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