快訊

中職／「本土羅力」正式成立！高孝儀出局後送上擁抱

頭皮發麻！千萬別在YouTube亂搜「這類關鍵字」 一不小心開啟暗網通道

退輔會與日本種苗商簽約 將引進蘋果、水蜜桃等新品種

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
退輔會副主委姜振中昨與日本著名種苗商天香園公司簽訂合作備忘錄，將引進日本新品種及嫁接技術，再創農業經濟高峰。圖／福壽山農場提供
退輔會副主委姜振中昨與日本著名種苗商天香園公司簽訂合作備忘錄，將引進日本新品種及嫁接技術，再創農業經濟高峰。圖／福壽山農場提供

早年退輔會經營福壽山、清境與武陵農場，從日本引進蘋果、水蜜桃與梨等品種栽種，如今果樹老化生產力下降，退輔會副主委姜振中昨與日本著名種苗商天香園公司簽訂合作備忘錄，將引進日本新品種及嫁接技術，再創農業經濟高峰。

1970年，退輔會曾向天香園引入溫帶果樹品種，為大梨山地區創造遠高於一般農民的經濟奇蹟，但果樹老化，生產逐年下滑。

姜振中表示，父親就是在梨山地區打拼的退役老兵，早年退輔會農場前輩由日本等地引進許多溫帶果樹品種，天香園公司就是當年主要苗木商，現任岡田社長祖父還因此獲頒獎狀。

疫情阻隔多年，昨天雙方再續前緣，由福壽山農場場長陳相寶代表與天香園社長岡田新也簽訂合作備忘錄，將推薦溫帶果樹，例如：蘋果、水蜜桃、梨等品種讓退輔會所屬農場栽種。社長岡田新也與專業技術人員將於今年9至10月，來台交流。

姜振中進一步表示，退輔會農場引進新品種並不是要與日方競爭，因為三高山農場已逐漸轉型成為觀光休閒農場，新品種引進主要是帶動觀光發展，畢竟農場土地有限，在兼顧永續發展及氣候變遷下，新品種引進及園相更新的推進，已是刻不容緩的工作。

特別是極端氣候及缺工影響，矮化及省工的栽培方式引入，藉由退輔會農場跨出疫後第一步，在後續植物防疫檢疫觀察完成後，將為大梨山地區果樹產業挹注新的活水源頭。

退輔會副主委姜振中昨與日本著名種苗商天香園公司簽訂合作備忘錄，將引進日本新品種及嫁接技術，再創農業經濟高峰。圖／福壽山農場提供
退輔會副主委姜振中昨與日本著名種苗商天香園公司簽訂合作備忘錄，將引進日本新品種及嫁接技術，再創農業經濟高峰。圖／福壽山農場提供
退輔會副主委姜振中昨與日本著名種苗商天香園公司簽訂合作備忘錄，將引進日本新品種及嫁接技術，再創農業經濟高峰。圖／福壽山農場提供
退輔會副主委姜振中昨與日本著名種苗商天香園公司簽訂合作備忘錄，將引進日本新品種及嫁接技術，再創農業經濟高峰。圖／福壽山農場提供

退輔會 日本 梨山

延伸閱讀

金門蓋榮民之家有譜 退輔會透露已有準備方案

影／台灣人年嗑2.6萬公噸青森蘋果 退輔會赴日交流盼引進新品種

時隔6年第5大進口國南非蘋果檢出蠹蛾 即日起暫停進口

就業輔導到健康保險 綠委要求退輔會增進退伍軍人福利

相關新聞

7-ELEVEN「思樂冰」開賣了！售價、口味都曝光 自己動手裝但每日限量

眾所期待的7-ELEVEN「思樂冰」開賣了！先前被眼尖網友發現7-ELEVEN道生門市悄悄出現「思樂冰」機台，即將重出江...

睡衣、運動、西裝⋯今天想選哪款金宇彬？帥炸新照曝光

近期主演Netflix新劇「末日騎士」受到熱烈討論的韓星金宇彬，自從罹患癌症之後復出，一整個人氣持續飆漲，他也是Jo M...

港澳旅客回流快速 第200萬國際觀光客來自香港

交通部觀光局訂定今年600萬人次國際觀光客目標，根據觀光局統計，今年1至4月來台旅客162萬人次，其中以香港居首、南韓居...

屏東縣長周春米率隊赴日拓銷農特產 愛文芒果深受喜愛半小時內完售

為行銷屏東芒果、鳳梨及香蕉，縣長周春米率縣府團隊赴東京，昨天下午於東急百貨吉祥寺店搶得先機，駐日大使謝長廷也特別現身力挺...

把脈輪「穿」上腳？七彩寶石加持 這高跟鞋很「靈性」

心靈、心性領域已在近年成為顯學，連帶讓古印度的「脈輪」也受到瑜珈、冥想領域的不同愛好人士關心。義大利高級鞋履品牌Gian...

金曲獎男歌手入圍者網路聲量排行 網看好「他」有望拿不只一座

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「金曲最佳華語男歌手獎」相關話題的網路聲量，帶您了解網友對於六位入圍者的討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦