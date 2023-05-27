退輔會與日本種苗商簽約 將引進蘋果、水蜜桃等新品種

早年退輔會經營福壽山、清境與武陵農場，從日本引進蘋果、水蜜桃與梨等品種栽種，如今果樹老化生產力下降，退輔會副主委姜振中昨與日本著名種苗商天香園公司簽訂合作備忘錄，將引進日本新品種及嫁接技術，再創農業經濟高峰。

1970年，退輔會曾向天香園引入溫帶果樹品種，為大梨山地區創造遠高於一般農民的經濟奇蹟，但果樹老化，生產逐年下滑。

姜振中表示，父親就是在梨山地區打拼的退役老兵，早年退輔會農場前輩由日本等地引進許多溫帶果樹品種，天香園公司就是當年主要苗木商，現任岡田社長祖父還因此獲頒獎狀。

疫情阻隔多年，昨天雙方再續前緣，由福壽山農場場長陳相寶代表與天香園社長岡田新也簽訂合作備忘錄，將推薦溫帶果樹，例如：蘋果、水蜜桃、梨等品種讓退輔會所屬農場栽種。社長岡田新也與專業技術人員將於今年9至10月，來台交流。

姜振中進一步表示，退輔會農場引進新品種並不是要與日方競爭，因為三高山農場已逐漸轉型成為觀光休閒農場，新品種引進主要是帶動觀光發展，畢竟農場土地有限，在兼顧永續發展及氣候變遷下，新品種引進及園相更新的推進，已是刻不容緩的工作。