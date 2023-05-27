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根本手上的思樂冰！新款剽悍風「救援表」冰藍面太清涼
生活中總有一些緊急的狀況需要特別的幫助，除了勇氣和快速反應，一只能精密計算、克服特殊環境的「救援表」，或將成為特殊時刻的小幫手。
波爾表（Ball Watch）的Roadmaster Rescue Chronograph「救援」表具備精密的計時碼表功能，42毫米以鈦金屬與精鋼一同打造的表殼兼具耐用和輕量化兩項特點，同時計時按鈕再具專利的鎖定設計以避免誤觸，一旦與脈動計配合使用，還可量測心跳頻率、實際發揮救人功效。於此同時，表款並具備品牌經典的氣燈設計，從面盤到指針共使用37只自體發光氣燈，例如計時碼表功能中的次表盤就為氣燈所點亮，加上單向旋轉表圈並施以Super LumiNova夜光塗層，因此低光源情況下也能清楚辨讀時間。
不僅如此，機芯零件中常「點」入潤滑油，以確保機芯的運作順暢，而這款Roadmaster Rescue Chronograph「救援」表再採用特製的耐寒機芯油，即便攝氏零下45度至80度的溫度範圍，也能順利運作、不致延緩。
表款過去曾發表白面綠圈、綠面綠圈、白面藍圈與藍面藍圈四種款式，近期則將帶來冰藍面藍圈的第五種組合、預計七月到貨。冰藍色的清涼視覺，讓人在視覺上瞬間降溫，也像是冰藍色的薄荷冰砂、宛如手上的「思樂」冰。這個夏天如果想透過視覺消暑，是不是也來一「手」Ball Watch打造的「手上」思樂冰呢？
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