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7-ELEVEN「思樂冰」開賣了！售價、口味都曝光 自己動手裝但每日限量
眾所期待的7-ELEVEN「思樂冰」開賣了！先前被眼尖網友發現7-ELEVEN道生門市悄悄出現「思樂冰」機台，即將重出江湖的消息就已經令大批消費者歡呼期待，稍早部落客「Sammy山米」在IG貼出短影音，可見「沁涼價39元」、「兩種口味」、「自己動手裝」等重點，但目前僅在單店限量販售，想要回味「思樂冰」樂趣與滋味的消費者快衝一波！
7-ELEVEN表示「思樂冰為7-ELEVEN既有商品，內部持續與廠商優化設備與製程，現為單店試銷，每日限量售完為止。」
目前「思樂冰」僅在位於台北市東興路的7-ELEVEN道生門市開賣，採取每日限量制，共有可口可樂、芬達綠茶等兩種口味，售價39元，使用OPEN!家族圖素設計的杯子，消費者可以自己動手裝。
據了解，7-ELEVEN還在持續優化設備與製程中，想要「思樂冰」更普及請再耐心等等了。
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