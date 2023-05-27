楓康超市推抗通膨59元便當、護農水餃

楓康超市為了讓消費者抗通膨也能享美味及健康，即日起推出「楓康好康排骨便當」、「楓康好康雞腿便當」；另外，高麗菜價格崩盤，楓康超市獨家首賣北斗鎮農會護農所推出冷凍水餃品牌「農民高麗菜豬肉水餃」。

楓康說明，「楓康好康便當」有二款口味，搭配雞腿或豬排主食，五種菜色，選用新鮮食材、當餐現做，滿滿一大盒每個只要59元，上架後大受歡迎，客服電話預訂者應接不暇。