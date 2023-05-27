楓康超市推抗通膨59元便當、護農水餃
楓康超市為了讓消費者抗通膨也能享美味及健康，即日起推出「楓康好康排骨便當」、「楓康好康雞腿便當」；另外，高麗菜價格崩盤，楓康超市獨家首賣北斗鎮農會護農所推出冷凍水餃品牌「農民高麗菜豬肉水餃」。
楓康說明，「楓康好康便當」有二款口味，搭配雞腿或豬排主食，五種菜色，選用新鮮食材、當餐現做，滿滿一大盒每個只要59元，上架後大受歡迎，客服電話預訂者應接不暇。
楓康表示，今年高麗菜價低到谷底，北斗鎮農會為幫助農民解決產季過剩的問題，結合奇巧調理食品公司開發製作「農民高麗菜豬肉水餃」，水餃皮Q彈、飽滿好吃，還可幫助高麗菜農，楓康超市為「農民高麗菜豬肉水餃」全省零售通路獨家首賣，一開賣，2萬包立即被搶購一空，後續還有許多排隊預購者等著新貨到店。
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