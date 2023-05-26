盤點創意粽！福袋型鰻魚粽、鮭魚米花、龍舟比薩慶端午

誰說端午粽一定得一個樣式？今年不少業者端出各樣外型的創意粽，其中，每年熱賣的小倉屋福袋造型「蒲燒鰻魚粽」，今年限量2千組開放預購，還有美威鮭魚首推「鮭魚米花」，就連比薩業者也打出龍舟新造型，在餐桌上歡快慶端午。

小倉屋福袋造型蒲燒鰻魚粽年年熱賣，第一年獸賣800組秒殺，第二年原定1千組、加量至1,600組，業者表示，此粽因耗時且堅持日本鰻魚粽的工法，無法大量生產，今年僅能增量到2千組，民眾可趁著端午盛夏、吃鰻魚補元氣。

小倉屋的鰻魚粽，在粽葉烙印「小倉屋」logo，內含蒲燒鰻魚粽4顆、蒲燒醬2瓶、山椒粉4包。據了解，為讓粽體具有Q彈口感，主廚特選糯米和台灣特產白米各半，再以高湯和泡香菇的甘純水付蒸，接著乾香菇和爽脆的筍子切丁、分別蒸熟後再與米飯混合，另加入特製蒲燒醬、炙烤過的鰻魚細丁，與台灣粽有迥然不同的風味。

近年健康意識高漲，全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團旗下美威鮭魚，即起也陸續上架端午新品，強調簡單氣炸、烤箱烘烤，即可在10分鐘內輕鬆做出媲美眾多粽品的鮭魚小食。其中，「美威鮭魚米花」引起網友熱烈討論，除了有網友研發出鹽酥、韓式等吃法，也有人嘗試沾冰淇淋吃，「既有趣又解膩」。