快訊

礦業法修正終三讀 花蓮礦下居民嘆亞泥諮商已過繼續挖：無力挽回

礦業法三讀通過！刪除「霸王條款」 保障原住民權益

AI泡沫欲爆或漲勢方興未艾？輝達能否追高 分析師這樣看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盤點創意粽！福袋型鰻魚粽、鮭魚米花、龍舟比薩慶端午

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
小倉屋年年熱銷的蒲燒鰻魚粽。圖／小倉屋提供
小倉屋年年熱銷的蒲燒鰻魚粽。圖／小倉屋提供

誰說端午粽一定得一個樣式？今年不少業者端出各樣外型的創意粽，其中，每年熱賣的小倉屋福袋造型「蒲燒鰻魚粽」，今年限量2千組開放預購，還有美威鮭魚首推「鮭魚米花」，就連比薩業者也打出龍舟新造型，在餐桌上歡快慶端午。

小倉屋福袋造型蒲燒鰻魚粽年年熱賣，第一年獸賣800組秒殺，第二年原定1千組、加量至1,600組，業者表示，此粽因耗時且堅持日本鰻魚粽的工法，無法大量生產，今年僅能增量到2千組，民眾可趁著端午盛夏、吃鰻魚補元氣。

小倉屋的鰻魚粽，在粽葉烙印「小倉屋」logo，內含蒲燒鰻魚粽4顆、蒲燒醬2瓶、山椒粉4包。據了解，為讓粽體具有Q彈口感，主廚特選糯米和台灣特產白米各半，再以高湯和泡香菇的甘純水付蒸，接著乾香菇和爽脆的筍子切丁、分別蒸熟後再與米飯混合，另加入特製蒲燒醬、炙烤過的鰻魚細丁，與台灣粽有迥然不同的風味。

近年健康意識高漲，全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團旗下美威鮭魚，即起也陸續上架端午新品，強調簡單氣炸、烤箱烘烤，即可在10分鐘內輕鬆做出媲美眾多粽品的鮭魚小食。其中，「美威鮭魚米花」引起網友熱烈討論，除了有網友研發出鹽酥、韓式等吃法，也有人嘗試沾冰淇淋吃，「既有趣又解膩」。　

堤諾義式餐廳則推出「龍舟造型比薩」歡慶端午節。業者將比薩餅皮變身為一艘艘龍舟，口味包括「秘制蒜香鹹豬肉」及「擂茶煉乳糍粑」，讓民眾度過新奇的義式端午。龍舟比薩6月1日至6月25日限定販售，全台門市獨家供應，搭配端午套餐可享限時88折、特價799元。

「美威鮭魚米花」市場首創唯一魚米花、雞米花不再是解饞唯一選擇。圖／美威鮭魚提供
「美威鮭魚米花」市場首創唯一魚米花、雞米花不再是解饞唯一選擇。圖／美威鮭魚提供
堤諾比薩2023端午節龍舟比薩。圖／堤諾比薩提供
堤諾比薩2023端午節龍舟比薩。圖／堤諾比薩提供

鰻魚 鮭魚 福袋 端午節

延伸閱讀

庇護工場「真心良品」 端午送禮、助身心障礙者就業

超狂蚵仔披薩！結合咖啡的披薩店「See U 手作披薩」　還有少見的鮭魚披薩攏底加

威力彩飆2億、統一發票開獎！「3生肖」一路旺到端午：準備發財了

端午假期台灣高鐵加開164班次列車 5/24凌晨起開放購票

相關新聞

台北國際觀光博覽會買氣旺 暑假團費平均漲3、4成

疫情解封民眾瘋旅遊，今年上半年最大旅展台北國際觀光博覽會（TTE）即日起至29日在世貿一館登場，旅遊業者表示，今年買氣較...

港澳旅客回流快速 第200萬國際觀光客來自香港

交通部觀光局訂定今年600萬人次國際觀光客目標，根據觀光局統計，今年1至4月來台旅客162萬人次，其中以香港居首、南韓居...

盤點創意粽！福袋型鰻魚粽、鮭魚米花、龍舟比薩慶端午

誰說端午粽一定得一個樣式？今年不少業者端出各樣外型的創意粽，其中，每年熱賣的小倉屋福袋造型「蒲燒鰻魚粽」，今年限量2千組...

Bottega Veneta藝術地圖再展開！致敬巴西藝術玻璃屋

時尚與藝術或許是不同的領域，但兩者都嘗試將有形或無形提煉，帶往物質或心靈的更高層次。Bottega Veneta日前於巴...

國寶級跨界！江詩丹頓「風神雷神」表展秀日式古典纖細

江詩丹頓（Vacheron Constantin）去年四月時曾在Homo Faber展會期間與羅浮宮合作，以日本藝術經典...

限時3天！蝦皮購物「戶外運動生活節」30件夯品下殺5折起

夏日好天氣讓戶外休閒運動需求大增，根據蝦皮購物觀察，隨著暑假逼近，站上運動服飾配件銷量提高近10%、運動水壺需求更提升至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦