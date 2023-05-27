金曲最佳華語女歌手是「死亡之組」？她聲量排行第一 網喊：「該得了」

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「金曲最佳華語女歌手」相關話題的網路聲量，帶您了解網友對於六位入圍者的討論。

金曲獎堪稱台灣每年一度的「音樂盛事」，然過去三年卻因疫情緣故僅能以線上直播的方式進行，而本次第34屆金曲獎終於恢復實體頒獎典禮，並宣布將於7月1日在台北小巨蛋登場，自然受到許多網友關注；日前入圍名單公布後，其中的「最佳華語女歌手」獎項更被民眾稱為「死亡之組」，六位入圍者中誰能拿下歌后引發熱烈討論。

「天生歌姬」A-Lin五度入圍歌后 洪佩瑜一舉入圍8項被稱「怪物新人」 ▲金曲獎最佳華語女歌手入圍名單 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察三個月內網路上與本屆金曲最佳華語女歌手六位入圍者相關的討論，發現有著「天生歌姬」稱號的歌手A-Lin備受網友關注，她過去雖數度入圍金曲、卻一直很可惜地無法順利封后，令支持她的歌迷滿心期待她這次能一雪前恥，紛紛喊話「超級希望A-Lin得獎，也該換她了吧」、「A-Lin真的值得一座金曲」；更有人稱讚她本次的入圍作品《Link》是「出道以來概念最完整的專輯」，曲風及唱腔皆有所突破，給予高度肯定外還打趣直呼「再不給她要群起共憤了」。

自歌唱選秀節目「超級星光大道」出身的創作才女徐佳瑩，今年以專輯《給》一舉入圍最佳女歌手在內的七個獎項，她本人開心地在社群上分享喜訊，表示入圍的好消息讓她感受到「做過的事情都是有意義的」，而歌迷也紛紛送上祝賀「謝謝妳給了我們這麼好的一張專輯，更高興的是喜歡這張專輯的不止我們」、「lala這張『給』真的太強了，更甚以往的唱腔及曲風，整體專輯風格多變但主題完整度高」，覺得徐佳瑩的入圍是實至名歸，並期待她再登上歌后寶座。

來自馬來西亞、出道 23 年的資深女歌手戴佩妮，去年發行睽違六年的新專輯《被動的觀眾》，就有網友形容這是她的「反璞之作」，認為雖然整體曲風不算多元卻十分細膩；對此，有人點出「她的詮釋幫歌曲加很多分」，也有許多網友替她的二度摘后集氣「戴佩妮真的太好聽」、「好希望戴佩妮二封」。此外，發跡於另一檔歌唱選秀節目「超級偶像」的歌手洪佩瑜，沉寂十年後發行的首張個人專輯《明室》一鼓作氣獲得金曲八項提名，讓她成為本屆的入圍大贏家；不少民眾因此稱洪佩瑜為「怪物新人」，也有等候她多時的歌迷感性留言「謝謝妳回來唱歌給我們聽」、「過去深潛累積的能量，現在終獲得成果了」，看好她本次一鳴驚人，在金曲封后。

六位入圍女歌手都有各自的死忠歌迷、其音樂作品也有著截然不同的亮點與魅力，無論是誰獲獎都勢必有人會感到惋惜，那麼你最希望誰能登上歌后寶座呢？快跟周遭好友一起預測，或到社群上參與網友的討論吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「 金曲獎最佳華語女歌手入圍名單 網路聲量排行」相關討論則數。觀測期間：2023/02/22~2023/05/22，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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