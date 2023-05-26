快訊

0056看齊00878…改「季配息」和納入收益平準金！最快7月就進行

限時3天！蝦皮購物「戶外運動生活節」30件夯品下殺5折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物5月29日至5月31日推出「戶外運動生活節」，網羅30件熱銷商品每日輪番下殺最低5折起，下單滿額再抽Jabra Elite系列藍牙耳機。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物5月29日至5月31日推出「戶外運動生活節」，網羅30件熱銷商品每日輪番下殺最低5折起，下單滿額再抽Jabra Elite系列藍牙耳機。圖／蝦皮購物提供

夏日好天氣讓戶外休閒運動需求大增，根據蝦皮購物觀察，隨著暑假逼近，站上運動服飾配件銷量提高近10%、運動水壺需求更提升至少21%，25吋以上行李箱對比前月需求提高20%，收納包、旅行枕等相關配件也上升將近16%，泳鏡、泳褲等商品創造將近50%成長。瞄準運動用品商機蓬勃，蝦皮購物5月29日至5月31日推出「戶外運動生活節」，攜手Samsonite、Under Armour等30大品牌，網羅30件熱門品項每日輪番下殺最低5折起，下單滿1,499元就有機會抽Jabra Elite 2 真無線藍牙耳機、滿2,999元有機會再抽Jabra Elite 4 Active ANC降噪真無線藍牙耳機。

蝦皮購物5月29日推出 ROYAL、JHT、布魯克林、火星計畫、14號鞋區、運動世界等6家品牌限定7折優惠券；5月30日於Mollifix、Travelblue、UV100、大振豐雨傘、城市綠洲、逐露天下等運動及戶外品牌下單可享20%蝦幣回饋；5月31日歐鉉、14號鞋區、Bogazy、居家健身、AquaFeb、E7SHOP等6大品牌豪灑消費滿101元折100元優惠券。

5月29日至5月31日「戶外運動生活節」專區更集結30大熱門夯品限時下殺5折起，夢幻經典鞋款「NEW BALANCE休閒鞋NB 327」5月29日限時券後優惠價2,450元；「eeCute多功能防水隨身包」限時優惠價229元；「FUSIN新騎生活速摺疊自行車」限時優惠價2,999元；「手提保冰保溫咖啡杯」限時優惠價139元。

蝦皮購物5月29日至5月31日推出「戶外運動生活節」，Adidas Pureboost 21男鞋限時優惠價1,599元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物5月29日至5月31日推出「戶外運動生活節」，Adidas Pureboost 21男鞋限時優惠價1,599元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物5月29日至5月31日推出「戶外運動生活節」，黑魂蝦竿限時優惠價399元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物5月29日至5月31日推出「戶外運動生活節」，黑魂蝦竿限時優惠價399元。圖／蝦皮購物提供

運動 蝦皮購物 品牌

延伸閱讀

排一小時才領到…中鋼股東會紀念品「傘Q」首日發放 網上已現轉賣潮

蝦皮購物推訂閱制「蝦拼Plus」最高享「150次滿額免運」！試營運採邀請制　條款細節仔細看

蝦皮購物「5.25商城狂購節」換季家電、熱門名粽限時5折起

快對發票！1-2月千萬發票獎還有兩張未領 最低僅花90元

相關新聞

台北國際觀光博覽會買氣旺 暑假團費平均漲3、4成

疫情解封民眾瘋旅遊，今年上半年最大旅展台北國際觀光博覽會（TTE）即日起至29日在世貿一館登場，旅遊業者表示，今年買氣較...

港澳旅客回流快速 第200萬國際觀光客來自香港

交通部觀光局訂定今年600萬人次國際觀光客目標，根據觀光局統計，今年1至4月來台旅客162萬人次，其中以香港居首、南韓居...

Bottega Veneta藝術地圖再展開！致敬巴西藝術玻璃屋

時尚與藝術或許是不同的領域，但兩者都嘗試將有形或無形提煉，帶往物質或心靈的更高層次。Bottega Veneta日前於巴...

國寶級跨界！江詩丹頓「風神雷神」表展秀日式古典纖細

江詩丹頓（Vacheron Constantin）去年四月時曾在Homo Faber展會期間與羅浮宮合作，以日本藝術經典...

限時3天！蝦皮購物「戶外運動生活節」30件夯品下殺5折起

夏日好天氣讓戶外休閒運動需求大增，根據蝦皮購物觀察，隨著暑假逼近，站上運動服飾配件銷量提高近10%、運動水壺需求更提升至...

被KTV耽誤的餐廳？網友大推唱歌必吃的「5大KTV美食」這道絕對非點不可

去KTV的重點是吃東西不是唱歌？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤2022年4月1日至2023年4月27日期間「KTV美食種類排行」的網路聲量表現，進一步了解網友熱議的KTV美食有哪些！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦