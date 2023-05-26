限時3天！蝦皮購物「戶外運動生活節」30件夯品下殺5折起
夏日好天氣讓戶外休閒運動需求大增，根據蝦皮購物觀察，隨著暑假逼近，站上運動服飾配件銷量提高近10%、運動水壺需求更提升至少21%，25吋以上行李箱對比前月需求提高20%，收納包、旅行枕等相關配件也上升將近16%，泳鏡、泳褲等商品創造將近50%成長。瞄準運動用品商機蓬勃，蝦皮購物5月29日至5月31日推出「戶外運動生活節」，攜手Samsonite、Under Armour等30大品牌，網羅30件熱門品項每日輪番下殺最低5折起，下單滿1,499元就有機會抽Jabra Elite 2 真無線藍牙耳機、滿2,999元有機會再抽Jabra Elite 4 Active ANC降噪真無線藍牙耳機。
蝦皮購物5月29日推出 ROYAL、JHT、布魯克林、火星計畫、14號鞋區、運動世界等6家品牌限定7折優惠券；5月30日於Mollifix、Travelblue、UV100、大振豐雨傘、城市綠洲、逐露天下等運動及戶外品牌下單可享20%蝦幣回饋；5月31日歐鉉、14號鞋區、Bogazy、居家健身、AquaFeb、E7SHOP等6大品牌豪灑消費滿101元折100元優惠券。
5月29日至5月31日「戶外運動生活節」專區更集結30大熱門夯品限時下殺5折起，夢幻經典鞋款「NEW BALANCE休閒鞋NB 327」5月29日限時券後優惠價2,450元；「eeCute多功能防水隨身包」限時優惠價229元；「FUSIN新騎生活速摺疊自行車」限時優惠價2,999元；「手提保冰保溫咖啡杯」限時優惠價139元。
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