南韓男團網友熱議排行榜出爐 冠軍是「他們」當之無愧？

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「韓國男團排行」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的男團有哪些。

隨著疫情趨緩，近期有多組韓星來臺舉辦見面會或演唱會，粉絲們也紛紛獻上荷包為自己的「歐爸」應援，門票開賣不到幾秒就搶購一空，只求一睹偶像的風采，而在眾多韓國男團當中，最受到台灣網友熱烈討論的又是哪些呢？

「BTS」正能量歌曲撫慰人心 「ASTRO」成員文彬逝世引網惋惜 ▲ 網友熱議TOP7韓國男團 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對韓國男團的相關話題討論，可以發現被稱為世界彈的「BTS防彈少年團」不意外地成為話題焦點，網友們表示「講到韓國就會想到全球最夯男團BTS」、「他們歌很鼓勵人，都是一些經歷寫進歌裡」，表示在自己低潮、絕望時，「BTS給了自己很大的安慰和欣慰」、「在歌詞裡得到共感、得到力量、得到了正面生存下去的理由」，其中還有不少粉絲提及自己喜歡該團體的理由「都當了媽媽才喜歡BTS，他們的歌詞真的很有深度很安慰人心」、「謝謝BTS讓我和寶貝女兒有滿滿的青春話題和正能量」，認為BTS的高人氣是有原因的，非常推薦大家細細品味他們歌曲的歌詞，不分年齡都能從中獲得慰藉及力量。

而由於日前男團「ASTRO」成員文彬逝世的消息，震驚韓國演藝圈，也令粉絲們難以置信，網友們感嘆「雖然不是粉絲，但看到這種消息真的很令人難過」、「我很難相信這是真的，文彬應該要在被大家的愛包圍下快樂的活著的」，他陽光正面的形象深植人心，而ASTRO的粉絲更留言寫下想對文彬說的話，「文彬他的笑容和活潑，是我每次難過時帶來希望的動力」、「在ASTRO裡我一眼就馬上注意到了這個小天使，我從來沒看過那麼治癒的笑容，我追了那麼多藝人，最喜歡你的笑容和開朗」，字裡行間充滿愛意，讓人相當不捨，也希望所有喜愛文彬的大家能夠早日走出憂傷，繼續向前邁進！

已經出道11年的「EXO」，是眾多追星人的回憶，就有網友直呼「EXO的growl很經典」、「EXO在當時開拓中國市場，是跟BTS差不多地位的存在」，覺得即使現在新團輩出，他們創造的光榮歷史仍然流傳著。另外，近年人氣竄升的「SEVENTEEN」，因為團員們都富有綜藝感而深受大眾喜愛，被網友笑稱「總是以各種奇怪的樣子出圈」、「他們不瘋就不是他們了」，粉絲更表示「是誰做奇怪的事啦？啊，是SEVENTEEN啊，那沒事啦」，對於他們搞笑的行徑已經見怪不怪，反而為自己的生活帶來許多歡笑。

此外，其他男團如「NCT」、「Stray Kids」、「TXT」也備受討論，像是「NCT創新的無限擴張團體概念，是KPOP的創舉，且音樂風格創新，開拓不同的路線發展！」、「TXT每個人都很清純又很帥、出道紀錄片看到他們哭」、「Stray Kids有才華，品行好，努力又敬業，實力很棒的韓團」。

從網友們的討論可以看出，看著偶像在台上發光其實已不只是單純為了看著帥氣的臉龐這麼簡單，許多粉絲更喜歡的是團員們在背後付出努力的血汗淚，甚至是歌詞字裡行間在自己脆弱時所帶來的鼓勵。看著自己追隨著的團員們逐漸走向高峰，比起名氣，其實不少粉絲心裡最希望的只有他們能夠繼續走著「花路」，並且健康而長久的活動下去！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友熱議TOP7韓國男團」相關討論則數。觀測期間：2023/02/07~2023/05/07，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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