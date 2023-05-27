《人選之人—造浪者》是誰掀起選舉浪潮？爆紅幕僚職人劇3大焦點話題

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半個月內「人選之人」的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的《人選之人—造浪者》話題。

台灣原創影集《人選之人—造浪者》已於4月28日在Netflix平台上架，講述候選人背後的幕僚故事，從政治選舉切入到職場和家庭議題，新穎題材讓該劇甫一推出，便吸引社群媒體的高度討論。以下就整理出網友熱議的話題關注焦點，快來看看吧！

影評人「膝關節」帶動話題討論度 總統蔡英文響應成熱議焦點 ▲ 《人選之人—造浪者》焦點話題 近期網路討論聲量 Social Lab社群實驗室/製圖

台劇《人選之人—造浪者》自播出以來，便受到社群媒體高度討論，上線54小時登上Netflix節目榜第1名，熱播程度相當驚人。4月30日時，影評人膝關節在臉書粉絲團發表10點觀後感，像是「封街拍攝的場面真的很像選舉大場」、「黃健瑋吃泡麵看起來很好吃」等論點，讓網友贊同回覆「黃健瑋真的把角色詮釋得很讚」、「他連吃披薩我都會覺得餓」等，更釣出黃健瑋本人留言「我超愛泡麵」，吸引近千人點讚。

5月3日，總統蔡英文發文推薦大家觀看《人選之人—造浪者》，還貼心提醒「不要追劇到天亮」，引起網友熱烈討論；而同日副總統賴清德也發文響應，表示「我們都是守護民主的造浪者」，讚揚台灣的選舉文化和該劇的情節與議題設定。隔天5月4日，話題持續延燒，不少民眾也湧入政治人物粉專與各大社團討論觀影心得，成為話題聲量趨勢高峰。

全劇角色演技精湛受好評 台詞順暢金句連發引熱議 ▲ 《人選之人—造浪者》話題 3大熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

再深入觀察網路上對於《人選之人—造浪者》的討論焦點，可以發現該劇的「選角」受到高度好評，由金馬影后謝盈萱、資深演員黃健瑋、影帝戴立忍、新生代演員王淨和陳姸霏主演，卡司陣容強大，且全劇角色演技都相當精湛，讓網友忍不住稱讚「角色們都演的好棒，好快就能暸解他們的人設」，同時點名「黃健瑋和王淨的眼神好有故事」、「戴立忍演譯角色渾然天成」、「謝盈萱演技幫助觀眾入戲」等，從選角到演員表現都受到各界高度讚譽。

而劇中的「台詞」同樣受到好評，多數觀眾認為「台詞自然流暢，不會有尷尬拗口的語句讓人出戲」，其中更是有不少一針見血的金句，像是劇中的經典台詞「我們不要就這樣算了」，刻劃出角色不願向現實妥協的堅毅決心，令網友直呼「完全戳中我的心」；也有女性觀眾對候選人林月真寫的「請等待這個社會追上妳們的那一天」表示印象深刻，認為這句台詞非常溫暖，期待未來職場性騷擾與權威霸凌不復存在。

最後，影劇裡也出現許多台灣現有的社會現象：從謝盈萱帶出的多元成家議題，到王淨遇到的職場性騷擾、外流私密照，以及比特犬咬人、死刑存廢、新住民政策等，都值得民眾去關注。而劇中提到的「民主社會就是這樣，有的人只選政黨，還有人選長得好看的」，更是讓網友開始思考民主的真諦，並連結到2024年的總統大選，希望自己能經過深思熟慮後，更理性地投下這一票。

你也追完《人選之人—造浪者》了嗎？如果看完有很多感觸，不妨參與網友的討論，交流彼此的觀影心得，和更多觀眾分享你的觀點吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「人選之人焦點話題」相關討論則數。觀測期間：2023/04/28~2023/05/14，共半個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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