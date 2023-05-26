台北國際觀光博覽會買氣旺 暑假團費平均漲3、4成

疫情解封民眾瘋旅遊，今年上半年最大旅展台北國際觀光博覽會（TTE）即日起至29日在世貿一館登場，旅遊業者表示，今年買氣較以往熱絡，暑假仍以日本詢問度最高，其次為韓國、泰國，但整體團費較平常上漲3、4成。蔡英文總統出席開幕典禮表示，觀光局未來將改制觀光署，輔導觀光資源的力道更強勁，希望用品質跟服務擦亮台灣招牌。

台北國際觀光博覽會今年集結250家業者、50大旅行社、5家航空公司參展。蔡英文總統表示，過去3年感謝觀光業者配合防疫，台灣前幾天迎來第200萬名國際觀光客，如香港、韓國、日本、東南亞鄰近國家都對台灣旅遊充滿興趣。交通部已完成組織法修法，未來觀光局將改制觀光署，人力、資源都比以往更充足，輔導觀光資源的力道更強勁，台灣正積極重整腳步，希望用品質跟服務擦亮台灣招牌。

旅遊業者Klook表示，台北國際觀光博覽會首日仍以日本東京、大阪暑假產品詢問度最高，約占一半，韓國、泰國曼谷也陸續有人詢問，歐美詢問的時間點則都在7月以後。若以產品類型來看，暑假仍以樂園、交通票券、觀景台門票最多，相較於去年民眾多觀望詢問，今年整體買氣旺。

可樂旅遊也說，今年主要仍以日、韓詢問度高，部分民眾考量價格、短天數會選擇東南亞國家。今年暑假整體團費仍較高，比平常日約漲3、4成，也較2019年疫情前同期高，其中又以東北亞漲幅最明顯。

台灣虎航指出，開展首日第一小時就湧入100多人，截至中午號碼牌已抽到200多號，買氣確實比以往旺，主要仍以日本東京、大阪詢問度最高，泰國曼谷、韓國首爾也有不少人有興趣。

觀光局副局長林信任表示，台灣今年迎來第100萬國際觀光客花了84天，距離第200萬名旅客僅隔64天，目標每月平均達50萬人次，全年600萬人次提前達標。現在機場、航空量能還沒全部開出，曲線會緩慢往上，目前新南向國家已達到8成回流、歐美回到7成，日本因為4月29日才降級，觀光元月應該從6月陸續啟動，可期待下半年市場。