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閨蜜、親子住起來 震大金酒店一泊六食 每人2500元有找

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
看準後疫情國旅商機，震大金鬱金香酒店推出「24小時一泊六食Staycation」住房優惠，即日起至6月29日止，平日4人房入住，每人不到2500元。圖／震大金鬱金香酒店
看準後疫情國旅商機，震大金鬱金香酒店推出「24小時一泊六食Staycation」住房優惠，即日起至6月29日止，平日4人房入住，每人不到2500元。圖／震大金鬱金香酒店

看準後疫情國旅商機，震大金鬱金香酒店推出「24小時一泊六食Staycation」住房優惠，即日起至6月29日止，平日4人房入住，每人不到2500元，2人同行每人3000元，享受豐盛三餐外，還有下午茶、宵夜與追劇零嘴，好閨蜜與親子旅遊不容錯過。

新開幕的台中震大金鬱金香酒店，即日起至6月29日，周日至周四平日，推出24小時Staycation方案，飯店指出，旅客下午1至3點入住，可完整享受入住24小時到翌日午餐後退房。

平日(周日至周四)入住四人房，原價2萬元，活動期間下殺5折優惠，每房9999元，換算每人2500元有找；兩人房，原價14000元，活動期間入住只要6000元，即可享受一泊六食全包式假期，與飯店多項免費景點接駁服務、設施使用。

一泊六食包含，入住先享用下午茶(14：30至17：00)、晚餐(17：30至20：30)、宵夜(21：00至23：00)、追劇零嘴(24:00至01:00)，一夜好眠，睡飽再享翌日的自助式Buffet早餐(6:00至11:00)、早午餐(11:30至14:00)。

飯店於周三至周日晚間更提供現場Live Band樂團演出，房客邊欣賞音樂之際，享用飯店招牌晚餐分享餐與宵夜組，其中，菜色有台中最夯東泉辣椒醬做基底的下酒菜「震大東泉炸雞」及主廚推薦超狂不惜成本，擺上滿滿20顆雲林大蛤蜊與義大利麵拌炒的痛風料理「心痛白酒蛤蠣麵」等人氣菜色。

看準後疫情國旅商機，震大金鬱金香酒店推出「24小時一泊六食Staycation」住房優惠，即日起至6月29日止，平日4人房入住，每人不到2500元。圖／震大金鬱金香酒店
看準後疫情國旅商機，震大金鬱金香酒店推出「24小時一泊六食Staycation」住房優惠，即日起至6月29日止，平日4人房入住，每人不到2500元。圖／震大金鬱金香酒店
看準後疫情國旅商機，震大金鬱金香酒店推出「24小時一泊六食Staycation」住房優惠，即日起至6月29日止，平日4人房入住，每人不到2500元。圖／震大金鬱金香酒店
看準後疫情國旅商機，震大金鬱金香酒店推出「24小時一泊六食Staycation」住房優惠，即日起至6月29日止，平日4人房入住，每人不到2500元。圖／震大金鬱金香酒店
看準後疫情國旅商機，震大金鬱金香酒店推出「24小時一泊六食Staycation」住房優惠，即日起至6月29日止，平日4人房入住，每人不到2500元。圖／震大金鬱金香酒店
看準後疫情國旅商機，震大金鬱金香酒店推出「24小時一泊六食Staycation」住房優惠，即日起至6月29日止，平日4人房入住，每人不到2500元。圖／震大金鬱金香酒店
看準後疫情國旅商機，震大金鬱金香酒店推出「24小時一泊六食Staycation」住房優惠，即日起至6月29日止，平日4人房入住，每人不到2500元。圖／震大金鬱金香酒店
看準後疫情國旅商機，震大金鬱金香酒店推出「24小時一泊六食Staycation」住房優惠，即日起至6月29日止，平日4人房入住，每人不到2500元。圖／震大金鬱金香酒店

酒店 下午茶

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