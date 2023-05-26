快訊

太狂了！ 台大明畢典邀輝達黃仁勳致詞 人已在台灣還逛夜市

韓亞客機「逃生門高空中彈開」！6人呼吸困難 疑是乘客誤觸

5億高中生命案！賴翁子女千字聲明 陸籍母親律師這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拯救疲憊雙眼放光彩！香奈兒全新山茶花保濕微滴眼凝霜

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒山茶花保濕微滴眼凝霜15g／2,480元。圖／香奈兒提供
香奈兒山茶花保濕微滴眼凝霜15g／2,480元。圖／香奈兒提供

雖然政府已經陸續解禁口罩，但是許多人依然口罩不離臉，而隨著日常生活壓力大，加上熬夜，雙眼的肌膚更顯得重要，畢竟戴起口罩，眼睛是否能散發光采，是給人的重要第一印象。香奈兒推出全新山茶花保濕微滴眼凝霜，結合微流體科技，推出的保濕眼霜，可以改善眼周肌膚疲憊跡象，強化肌膚防護屏障。

許多人因為熬夜與日常破壞，讓眼周出現暗沉、浮腫與疲憊感，全新香奈兒山茶花保濕微滴眼凝霜中，獨特的微流體科技，蘊含活性成分的微滴粒子，有著清新水感與溫和乳霜，一抹上就能快速吸收並且鎖水。

山茶花保濕微滴眼凝霜中，將白色山茶花精萃封存於3,800顆微滴粒子，接觸到肌膚瞬間，才會釋放保濕能量，另外添加海藻提取物改善浮腫，四胜肽能淡化黯沉，以及珍珠粉提高光澤感。

呈現出凝膠質地的香奈兒山茶花保濕微滴眼凝霜，接觸肌膚時為清新水感，並會形成薄透防護膜，搭配按摩與吸收，可以補水保濕24小時。

拯救眼周疲憊肌膚，香奈兒推出全新山茶花保濕微滴眼凝霜。圖／香奈兒提供
拯救眼周疲憊肌膚，香奈兒推出全新山茶花保濕微滴眼凝霜。圖／香奈兒提供
拯救眼周疲憊肌膚，香奈兒推出全新山茶花保濕微滴眼凝霜。圖／香奈兒提供
拯救眼周疲憊肌膚，香奈兒推出全新山茶花保濕微滴眼凝霜。圖／香奈兒提供
香奈兒山茶花保濕微滴眼凝霜15g／2,480元。圖／香奈兒提供
香奈兒山茶花保濕微滴眼凝霜15g／2,480元。圖／香奈兒提供

口罩 香奈兒

延伸閱讀

李翊君開唱女兒長笛助陣 仙氣飄飄美照曝光

呈現摩登自信與活力！香奈兒巴黎－巴黎淡香水首推50ml

范冰冰身披「猛虎」回歸坎城紅毯！艾兒芬妮炸出渾圓雙峰　對決「驚奇隊長」香奈兒透視裝

終於官宣帥照！「甜茶」提摩西夏勒梅成香奈兒藍色香氛大使

相關新聞

爭鮮外帶驚見「螢光蝦壽司」 北市衛生局今公布抽驗結果

有民眾5月初到連鎖壽司店「爭鮮」外帶，卻發現大蝦蝦壽司在室內會莫名發光，連白飯也發光，可是小蝦卻沒有。台北市衛生局介入調...

港澳旅客回流快速 第200萬國際觀光客來自香港

交通部觀光局訂定今年600萬人次國際觀光客目標，根據觀光局統計，今年1至4月來台旅客162萬人次，其中以香港居首、南韓居...

閨蜜、親子住起來 震大金酒店一泊六食 每人2500元有找

看準後疫情國旅商機，震大金鬱金香酒店推出「24小時一泊六食Staycation」住房優惠，即日起至6月29日止，平日4人...

拯救疲憊雙眼放光彩！香奈兒全新山茶花保濕微滴眼凝霜

雖然政府已經陸續解禁口罩，但是許多人依然口罩不離臉，而隨著日常生活壓力大，加上熬夜，雙眼的肌膚更顯得重要，畢竟戴起口罩，...

限定2天「星巴克全品項85折」 消費滿額再送好友分享券

6月迎接美好夏日派對。星巴克於6月2日及6月16日舉辦「美好夏日購物派對」活動，當日除飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值外...

台北觀光博覽會 華航直飛布拉格23,987元起

華航驚喜加碼 4 天機票限時折扣，長程航線折價 TWD 1,000 元，區域航線折價 TWD 500 元，今年有計劃出國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦