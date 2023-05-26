拯救疲憊雙眼放光彩！香奈兒全新山茶花保濕微滴眼凝霜

雖然政府已經陸續解禁口罩，但是許多人依然口罩不離臉，而隨著日常生活壓力大，加上熬夜，雙眼的肌膚更顯得重要，畢竟戴起口罩，眼睛是否能散發光采，是給人的重要第一印象。香奈兒推出全新山茶花保濕微滴眼凝霜，結合微流體科技，推出的保濕眼霜，可以改善眼周肌膚疲憊跡象，強化肌膚防護屏障。

許多人因為熬夜與日常破壞，讓眼周出現暗沉、浮腫與疲憊感，全新香奈兒山茶花保濕微滴眼凝霜中，獨特的微流體科技，蘊含活性成分的微滴粒子，有著清新水感與溫和乳霜，一抹上就能快速吸收並且鎖水。

山茶花保濕微滴眼凝霜中，將白色山茶花精萃封存於3,800顆微滴粒子，接觸到肌膚瞬間，才會釋放保濕能量，另外添加海藻提取物改善浮腫，四胜肽能淡化黯沉，以及珍珠粉提高光澤感。