限定2天「星巴克全品項85折」 消費滿額再送好友分享券

6月迎接美好夏日派對。星巴克於6月2日及6月16日舉辦「美好夏日購物派對」活動，當日除飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值外，全品項商品享85折優惠，當天單筆折扣後消費滿500元，還可獲得特大杯好友分享優惠券一張(可累贈)。

星巴克表示，首先推薦購買的是常溫糕點，像是「經典年輪蛋糕」以層層圈圈堆疊出紮實的口感，帶來經典而樸實的幸福滋味；或是加入優格風味的濕潤蛋糕體，清爽輕盈的口感中帶有淡雅蜂蜜香氣的「優格風味蜂蜜蛋糕」，搭配咖啡都很適宜。

近期熱銷的包裝食品「花生可可杏仁捲」也是推薦品項，爽脆的捲心餅中填入在地精選花生磨製成的花生醬，外層裹上黃金色的杏仁角與苦甜巧克力，增添香脆口感，濃郁涮嘴。

商品部分，則力推25週年紀念男女熊寶寶，穿上了別有25週年logo的服裝，並以在地代表茄芷袋等為靈感，將男寶寶著上了色彩斑斕的褲子，女寶寶則是帶著茄芷袋，十分具有在地意義。

咖啡愛好者也可趁著「美好夏日購物派對」活動選購「25週年咖啡隨行組」，以經典全黑色系印上25週年logo，別具質感的小型手沖壺，搭配星巴克掛耳咖啡─派克市場烘焙乙盒，加上25週年不鏽鋼把手杯，及將咖啡豆產區元素等為設計的25週年紀念擦拭巾，最後是以經典黑色搭配內裡25週年logo滿版設計、裝飾logo文字為拉鍊邊條的隨行收納方包，極具質感。