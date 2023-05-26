鐵路便當節6/9登場 EMU3000行李束帶只送不賣

台鐵局今天指出，一年一度的鐵路便當節將在6月9日起一連4天登場，活動除有各地特色鐵路便當外，滿額還可獲得只送不賣的最美自強號EMU3000型特仕車造型旅遊行李束帶。

台鐵局今天發布新聞稿表示，「第8屆鐵路便當節」將在6月9日至6月12日於台北車站大廳盛大舉辦，今年以「啟程、享食、永續」為主題，有國內外知名的鐵道、便當業者及鐵道文化園區共襄盛舉，一同推廣美味特色便當、各地獨特的鐵道文化、觀光旅遊及文創商品。

台鐵局指出，第8屆鐵路便當節將結合舞台主題活動與展區內互動體驗，包括鐵道吉祥物見面會及大遊行、知名作家劉克襄與旅遊節目主持人林惟毅的專家沙龍講座帶領大家來趟食旅故事與體驗、DIY現場體驗讓民眾一同參與手作樂趣。

台鐵局表示，今年特別於會場增加互動體驗闖關鐵路系列活動，只要達成闖關遊戲集滿5點，在指定意象點拍照打卡上傳至Facebook或Instagram，即可獲得試手氣拿好禮的「扭蛋機會」。

遊戲包含主題互動體驗區3選1（超級拼拼樂、鐵道挑戰賽、誰是鐵道迷）、國內外參展業者的攤位挑戰任務、推廣鐵道安全的運安互動體驗攤位及宣導誠信治理理念的政風攤位任務。

此外，台鐵局指出，活動期間在展區消費即可獲得限量台鐵特色的滿額禮，滿新台幣1288元可兌換復古便當包巾、滿1688元可兌換最美自強號「EMU3000型特仕車」造型旅遊行李束帶，只送不賣。