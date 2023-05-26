台南大億麗緻酒店熄燈3年 福泰國際旅館接手後年回歸

台南首家五星級飯店大億麗緻酒店於2020年因不敵新冠肺炎疫情衝擊，於同年6月30日熄燈至今近3年，今終於傳出好消息，將由國泰人壽與福泰飯店集團攜手合作，由福泰國際旅館管理顧問 (股) 公司承租該大樓，租期20年，未來將投入10億元、約2年時間整修，並引入日本飯店品牌，打造315間客房之五星級國際觀光旅館。

市長黃偉哲表示，2020年疫情爆發之初，市府第一時間即成立服務團隊，協助相關業者紓困輔導，大億麗緻酒店熄燈後，協助員工後續就業輔導、媒合，期間有國內外知名品牌陸續與國泰人壽展開接洽，市府也積極扮演媒合角色，並密切注意出租方國泰人壽後續招商進度，希望促成商業合作，持續帶動地方經濟發展。

2023年台南旅宿家數已突破800家，穩居六都之冠，且客房收入持續成長並逐漸恢復疫情前表現，相信福泰飯店集團的加入，將為台南觀光產業挹注新量能。

經發局長林榮川表示，福泰飯店集團由福華飯店集團總裁廖東漢成立，旗下擁有商旅、商務飯店、休閒旅館、酒店式公寓等4種不同風格之品牌，後續將與合作夥伴成立新公司，打造優質住宿之新飯店，未來營運後將帶動周邊商圈經濟發展、增加就業機會。