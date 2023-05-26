快訊

MLB／張育成27日復健賽親發文問好 抵達2A會合劉致榮

腎不好、洗腎病人該怎麼吃水果？遵守2原則「這水果」不能碰！

超商浩克翻版？美國紐約警「狂揍遊民6拳」下場超慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南大億麗緻酒店熄燈3年 福泰國際旅館接手後年回歸

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
大億麗緻酒店原址由國泰人壽與福泰飯店集團攜手，兩年後重新亮相。圖／國泰人壽提供
大億麗緻酒店原址由國泰人壽與福泰飯店集團攜手，兩年後重新亮相。圖／國泰人壽提供

台南首家五星級飯店大億麗緻酒店於2020年因不敵新冠肺炎疫情衝擊，於同年6月30日熄燈至今近3年，今終於傳出好消息，將由國泰人壽與福泰飯店集團攜手合作，由福泰國際旅館管理顧問 (股) 公司承租該大樓，租期20年，未來將投入10億元、約2年時間整修，並引入日本飯店品牌，打造315間客房之五星級國際觀光旅館。

市長黃偉哲表示，2020年疫情爆發之初，市府第一時間即成立服務團隊，協助相關業者紓困輔導，大億麗緻酒店熄燈後，協助員工後續就業輔導、媒合，期間有國內外知名品牌陸續與國泰人壽展開接洽，市府也積極扮演媒合角色，並密切注意出租方國泰人壽後續招商進度，希望促成商業合作，持續帶動地方經濟發展。

2023年台南旅宿家數已突破800家，穩居六都之冠，且客房收入持續成長並逐漸恢復疫情前表現，相信福泰飯店集團的加入，將為台南觀光產業挹注新量能。

經發局長林榮川表示，福泰飯店集團由福華飯店集團總裁廖東漢成立，旗下擁有商旅、商務飯店、休閒旅館、酒店式公寓等4種不同風格之品牌，後續將與合作夥伴成立新公司，打造優質住宿之新飯店，未來營運後將帶動周邊商圈經濟發展、增加就業機會。

市府團隊持續招商引資，打造優質投資環境，提供企業投資一站式專人、專案、專責服務，以吸引優質企業持續投資台南，共同打造區域發展共創經濟榮景，也為年輕人打造一個看得見的未來，吸引更多台南子弟返鄉就業，歡迎國內外優質廠商到台南投資。招商投資單一窗口服務專線0800-067-795。

大億麗緻酒店原址由國泰人壽與福泰飯店集團攜手，兩年後重新亮相。圖／國泰人壽提供
大億麗緻酒店原址由國泰人壽與福泰飯店集團攜手，兩年後重新亮相。圖／國泰人壽提供

台南 疫情 酒店

延伸閱讀

台南首家五星飯店「大億麗緻」熄燈3年 今宣告後年回歸

苗栗賢德工商112學年停招熄燈 近40名學生將安置

撐不下去？ 苗栗縣賢德工商申請「停招」 確定熄燈

市府要拆大台南觀光城讓水道重現 攤商顧生計反對拆除

相關新聞

港澳旅客回流快速 第200萬國際觀光客來自香港

交通部觀光局訂定今年600萬人次國際觀光客目標，根據觀光局統計，今年1至4月來台旅客162萬人次，其中以香港居首、南韓居...

台南大億麗緻酒店熄燈3年 福泰國際旅館接手後年回歸

台南首家五星級飯店大億麗緻酒店於2020年因不敵新冠肺炎疫情衝擊，於同年6月30日熄燈至今近3年，今終於傳出好消息，將由...

台灣虎航線上旅展 單程未稅899元機票上午10時開搶

第17屆台北國際觀光博覽會今天起至29日在台北世貿一館舉辦，台灣虎航說，旅展現場購票，可享票價9折再送成交禮。並同步舉行...

蜘蛛人閃電現身瑞士名表！官網再加碼兩隱藏彩蛋等你挖

雖然漫威（Marvel）在《復仇者聯盟》系列電影後暫時劃下第一篇章的句點，但相信不少電影迷都對系列電影意猶未盡，例如...

來自希臘的夢幻島嶼！愛馬仕希瑟花園淡香水找回悸動感

在希臘傳說中，掌管愛情與美貌的女神阿芙蘿黛蒂出生於希瑟島，這是一座終年都閃耀金色光芒的島嶼，該是呈現出什麼香味呢？愛馬仕...

開幕送生蠔！燒鳩居酒屋吃得到蟹膏干貝堡、魚子醬生蠔

同時集結燒烤、炸物、日本料理的居酒屋「燒鳩」，正式於台北市民大道上開幕。除了基本的經典料理之外，店內還提供奢華金箔海膽魚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦