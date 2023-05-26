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台灣虎航線上旅展 單程未稅899元機票上午10時開搶

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
第17屆台北國際觀光博覽會26日在台北世貿一館盛大舉辦，台灣虎航推出旅展全線促銷，單程未稅899元起，現場購票9折再送成交禮。本報資料照片
第17屆台北國際觀光博覽會26日在台北世貿一館盛大舉辦，台灣虎航推出旅展全線促銷，單程未稅899元起，現場購票9折再送成交禮。本報資料照片

第17屆台北國際觀光博覽會今天起至29日在台北世貿一館舉辦，台灣虎航說，旅展現場購票，可享票價9折再送成交禮。並同步舉行線上旅展，今天上午10時起至29日晚上11時59分，推出單程未稅899元起的旅展限定優惠促銷價。

台灣虎航說，未稅899元起的旅展限定優惠促銷價機票，可訂購的旅行期間為即日起至2024年3月30日；民眾於旅展現場購票除有機會再享票價9折優惠外，若是樂虎卡友，則同享9折優惠，再加碼8% tigerclub回饋金。

台灣虎航表示，凡是購買日本、泰國各航線，以及其他指定航線包括花卷、仙台、新潟、茨城、名古屋、大阪、小松、岡山、佐賀、沖繩和大邱等機票的民眾，還有每日展場限定的成交禮。數量有限，送完為止。

另外，台灣虎航說，旅展現場民眾只要追蹤台灣虎航官方IG帳號，同時分享旅展貼文至個人限動並tag指定文字，可參加抽獎，有機會獲得台灣虎航指定航點來回機票，旅展期間預計送出14張免費來回機票及超過上千個精美紀念商品，人人有獎，送完為止。

台灣虎航舉行線上旅展，今天上午10時起至29日晚上11時59分，推出單程未稅899元起的旅展限定優惠促銷價。圖／取自台灣虎航網站
台灣虎航舉行線上旅展，今天上午10時起至29日晚上11時59分，推出單程未稅899元起的旅展限定優惠促銷價。圖／取自台灣虎航網站
台灣虎航舉行線上旅展，今天上午10時起至29日晚上11時59分，推出單程未稅899元起的旅展限定優惠促銷價。圖／取自台灣虎航網站
台灣虎航舉行線上旅展，今天上午10時起至29日晚上11時59分，推出單程未稅899元起的旅展限定優惠促銷價。圖／取自台灣虎航網站

台灣虎航 旅展 機票

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