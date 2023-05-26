蜘蛛人閃電現身瑞士名表！官網再加碼兩隱藏彩蛋等你挖

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
愛彼官方網站中的某處再藏有「彩蛋」：白金版的皇家橡樹概念陀飛輪「蜘蛛人」版（Royal Oak Concept Tourbillon「Spider Man」）腕表。圖／翻攝自愛彼官方網站
愛彼官方網站中的某處再藏有「彩蛋」：白金版的皇家橡樹概念陀飛輪「蜘蛛人」版（Royal Oak Concept Tourbillon「Spider Man」）腕表。圖／翻攝自愛彼官方網站

雖然漫威（Marvel）在《復仇者聯盟》系列電影後暫時劃下第一篇章的句點，但相信不少電影迷都對系列電影意猶未盡為進，例如近期便有《星際異攻隊》第三集正在院線熱映，口碑不斷；而就在今晚，瑞士鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）也無預期火速公開他們與漫威合作的第二款聯名表款：皇家橡樹概念陀飛輪「蜘蛛人」版！

其實這並非愛彼與漫威的首次合作，像是先前兩造便曾合作推出過皇家橡樹概念陀飛輪「黑豹」特別版，從漫威系列中的超級英雄「黑豹」（Black Panther）得到靈感，並經過授權後將超級英雄雕像還原在手表面盤上。

而這次推出的皇家橡樹概念陀飛輪「蜘蛛人」版（Royal Oak Concept Tourbillon「Spider Man」），官方型號為：Ref. 26631IO.OO.D002CA.01。表款使用42毫米的鈦金屬與黑色陶瓷表殼，並使用以Calibre 2948為基礎的Calibre 2974手上鍊鏤空陀飛輪機芯，不僅正面有著蜘蛛人伸出手臂「吐絲」的生動姿態，翻至背面還可看到蜘蛛人的雙腳宛如從機芯側邊透出，相當活靈活現！

這則新訊在約一小時前於愛彼官方instagram與官方網站上同步公開，同時愛彼的官方instagram帳號則湧入不少批評性留言如「喔不會又來一次吧（oh no not again）」、「這比較像我姪子會戴的...你們難道沒從黑豹表中學到任何事嗎？（Looks like something my nephew would wear. Did you learn nothing when you made the Whack Panther watch!? ）」或「這是隨漢堡附贈的玩具嗎？（Toy gift that comes with a burger?）」但畢竟這仍是一只僅生產250只的限量表，能有「口袋深度」、也有資格買到的收藏家，在全世界相對稀少，該表款參考價為19.5萬瑞士法郎、折合新台幣約600萬。

同時也一如漫威電影總藏有「彩蛋」，這只皇家橡樹概念陀飛輪「蜘蛛人」版同樣也藏有兩個彩蛋：其一是愛彼的官方網站藏入了一段特效，當畫面下拉時，將讓蜘蛛人從漆黑的高樓大廈中從天而降、最後降臨在宛如愛彼表廠所在地的汝拉山谷間，帶來宛如分格漫畫的驚喜感；其二是愛彼官方網站中的某處再藏有另一只型號為Ref. 26632CN.OO.D100CA.01的白金版腕表，其白金表殼上將重現蜘蛛人蜘蛛衣的特殊紋理，同時蜘蛛人的服裝顏色也有藍紅雙色變為「猛毒（Venom）」的全黑色，想知道更多白金版表款的細節？不如去愛彼官方網站挖寶吧！

愛彼的官方網站在頁面中藏入一段特效，讓蜘蛛人從漆黑的高樓大廈中從天而降、最後降臨在宛如愛彼表廠所在地的汝拉山谷間，帶來宛如分格漫畫的驚喜感。圖／翻攝自愛彼官方網站（合成圖）
愛彼的官方網站在頁面中藏入一段特效，讓蜘蛛人從漆黑的高樓大廈中從天而降、最後降臨在宛如愛彼表廠所在地的汝拉山谷間，帶來宛如分格漫畫的驚喜感。圖／翻攝自愛彼官方網站（合成圖）
愛彼的官方網站在頁面中藏入一段特效，讓蜘蛛人從漆黑的高樓大廈中從天而降、最後降臨在宛如愛彼表廠所在地的汝拉山谷間。圖／翻攝自愛彼官方網站
愛彼的官方網站在頁面中藏入一段特效，讓蜘蛛人從漆黑的高樓大廈中從天而降、最後降臨在宛如愛彼表廠所在地的汝拉山谷間。圖／翻攝自愛彼官方網站
Calibre 2974手上鍊鏤空陀飛輪機芯的正面有著蜘蛛人伸出手臂「吐絲」的生動姿態。圖／翻攝自愛彼官方網站
Calibre 2974手上鍊鏤空陀飛輪機芯的正面有著蜘蛛人伸出手臂「吐絲」的生動姿態。圖／翻攝自愛彼官方網站
瑞士鐘表品牌愛彼與漫威（Marvel）二度合作，推出皇家橡樹概念陀飛輪「蜘蛛人」版腕表。圖／翻攝自愛彼官方網站
瑞士鐘表品牌愛彼與漫威（Marvel）二度合作，推出皇家橡樹概念陀飛輪「蜘蛛人」版腕表。圖／翻攝自愛彼官方網站

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