蜘蛛人閃電現身瑞士名表！官網再加碼兩隱藏彩蛋等你挖

雖然漫威（Marvel）在《復仇者聯盟》系列電影後暫時劃下第一篇章的句點，但相信不少電影迷都對系列電影意猶未盡為進，例如近期便有《星際異攻隊》第三集正在院線熱映，口碑不斷；而就在今晚，瑞士鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）也無預期火速公開他們與漫威合作的第二款聯名表款：皇家橡樹概念陀飛輪「蜘蛛人」版！

其實這並非愛彼與漫威的首次合作，像是先前兩造便曾合作推出過皇家橡樹概念陀飛輪「黑豹」特別版，從漫威系列中的超級英雄「黑豹」（Black Panther）得到靈感，並經過授權後將超級英雄雕像還原在手表面盤上。

而這次推出的皇家橡樹概念陀飛輪「蜘蛛人」版（Royal Oak Concept Tourbillon「Spider Man」），官方型號為：Ref. 26631IO.OO.D002CA.01。表款使用42毫米的鈦金屬與黑色陶瓷表殼，並使用以Calibre 2948為基礎的Calibre 2974手上鍊鏤空陀飛輪機芯，不僅正面有著蜘蛛人伸出手臂「吐絲」的生動姿態，翻至背面還可看到蜘蛛人的雙腳宛如從機芯側邊透出，相當活靈活現！

這則新訊在約一小時前於愛彼官方instagram與官方網站上同步公開，同時愛彼的官方instagram帳號則湧入不少批評性留言如「喔不會又來一次吧（oh no not again）」、「這比較像我姪子會戴的...你們難道沒從黑豹表中學到任何事嗎？（Looks like something my nephew would wear. Did you learn nothing when you made the Whack Panther watch!? ）」或「這是隨漢堡附贈的玩具嗎？（Toy gift that comes with a burger?）」但畢竟這仍是一只僅生產250只的限量表，能有「口袋深度」、也有資格買到的收藏家，在全世界相對稀少，該表款參考價為19.5萬瑞士法郎、折合新台幣約600萬。