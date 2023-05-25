開幕送生蠔！燒鳩居酒屋吃得到蟹膏干貝堡、魚子醬生蠔

同時集結燒烤、炸物、日本料理的居酒屋「燒鳩」，正式於台北市民大道上開幕。除了基本的經典料理之外，店內還提供奢華金箔海膽魚子醬生蠔、奢華金箔松葉蟹膏干貝堡、招牌備長炭炙燒壽司等創意品項。為慶祝新店開幕，到店打卡就贈送「Sapporo生啤酒」或「日本厚岸生蠔」。另外當月壽星來店享免費酒水1杯，當日壽星則可享無限暢飲。

店址鄰近市民大道、敦化北路口的「燒鳩」，店內規劃有吧檯、半包廂、大包箱等空間，共可提供30席座位。由於料理長家族本身經營日本料理店，因此也特別在居酒屋菜單中增添許多日式料理的元素，更添豐富性。整體提供串燒、食事、海鮮、油揚料理、鍋物湯品、刺身、丼飯、壽司等類型。

串燒部份，選用龍眼木作為燃料，藉此增添果香香氣。其中「蔥鹽牛小排串」選用澳洲和牛搭配宜蘭三星蔥製成的鹽蔥，開胃涮嘴，一本90元。「限量炭火夢幻厚切牛舌」則使用澳洲牛舌舌根，厚切1.5公分厚再燒烤至五分熟，嫩中帶脆，一本320元。其他如「黑豚五花半熟玉子卷」、「手作干貝剝皮辣椒雞翅」、「月見柚香雞肉丸」也同樣是推薦產品，各為80、100、100元。

私房創意料理中，「奢華金箔海膽魚子醬生蠔」選用北海道厚岸空運直送的生蠔，加上北海道的海膽、鮭魚卵，後點上魚子醬與食用金箔，每份290元。「奢華金箔松葉蟹膏干貝堡」將北海道生食級干貝劃開放入松葉蟹膏，表面炙燒後再放上鮭魚卵與魚子醬，具有層次風味，每份290元。「招牌備長炭炙燒壽司（五貫）」選用恆春海鱺、黑鮪魚大腹、鮭魚肚、比目魚鰭邊等品項，並以備長炭炙燒表面，帶來成熟的香氣，每份5貫，380元。