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除了西裝跟自信 坎城男星最佳配備原來是「它」？

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
威肯（右）與伊森霍克在出席坎城影展時，不約而同戴上閃耀鑽表，成為自信與氣場的最佳展示。圖／PIAGET提供、翻攝自 IG @ piaget（合成圖）
威肯（右）與伊森霍克在出席坎城影展時，不約而同戴上閃耀鑽表，成為自信與氣場的最佳展示。圖／PIAGET提供、翻攝自 IG @ piaget（合成圖）

坎城影展期間，無數的明星、名人登上紅毯、首映、派對或晚宴，但其實除了明星或演員之外，傑出的音樂人同樣受到各方注目，例如流行音樂歌手及製作人The Weeknd日前就以一身黑色燕尾服搭配搭大型黑色領結、帥氣登上76屆坎城影展紅毯。

加拿大饒舌歌手威肯（Weeknd）曾在2015、2020、2021三度獲得「全美音樂獎最受歡迎靈魂／節奏藍調男歌手」，兩首熱門金曲更在Youtube上各有11億與7.1億次點閱數，堪稱當今超一線的西方樂手。圖／PIAGET提供
加拿大饒舌歌手威肯（Weeknd）曾在2015、2020、2021三度獲得「全美音樂獎最受歡迎靈魂／節奏藍調男歌手」，兩首熱門金曲更在Youtube上各有11億與7.1億次點閱數，堪稱當今超一線的西方樂手。圖／PIAGET提供

原名Abel Tesfaye的加拿大饒舌歌手威肯（Weeknd）從2015年後得獎不斷，曾在2015、2020、2021三度獲得「全美音樂獎最受歡迎靈魂／節奏藍調男歌手」，並曾在2016、2018兩度獲得「葛萊美獎最佳當代都會專輯」，2022再獲得「葛萊美獎最佳饒舌／演唱對唱」，他的兩首熱門金曲《Save Your Tears》與《Blinding Lights》更在Youtube上各有11億與7.1億次點閱數，其IG粉絲專頁更有5,739萬追蹤數，堪稱當今超一線的西方樂手。

Limelight Gala系列18K白金黃色藍寶石與鑽石頂級珠寶表，770萬元。圖／PIAGET提供
Limelight Gala系列18K白金黃色藍寶石與鑽石頂級珠寶表，770萬元。圖／PIAGET提供

而雖然Weeknd穿得一身黑色燕尾服，但他手上的手表卻異常閃耀：原來這是出自伯爵（PIAGET）的Limelight Gala系列18K白金黃色藍寶石頂級珠寶表，32毫米、白金表殼的表款，從表圈、表面、鏈帶，總計鑲嵌了超過600顆鑽石與超過150顆的黃色藍寶石，同時面盤再運用了雪花式鑲嵌（snow-setting），因而呈現了自然生動的閃耀光澤，全球限量8只並具備獨立編號，訂價更上看770萬元，是一棟手上的小豪宅。

伊森霍克在出席新片Strange Way of Life的世界首映時，戴上一款伯爵的Altiplano Ultimate High Jewellery頂級珠寶表。圖／翻攝自 IG @ piaget
伊森霍克在出席新片Strange Way of Life的世界首映時，戴上一款伯爵的Altiplano Ultimate High Jewellery頂級珠寶表。圖／翻攝自 IG @ piaget

值得一提的是，不僅Weeknd選擇了伯爵（PIAGET），資深男星伊森霍克（Ethan Hawke）在出席西班牙名導阿莫多瓦新片Strange Way of Life的世界首映時，同樣戴上一款出自伯爵的Altiplano Ultimate High Jewellery頂級珠寶表；這只型號G0A41122的白金鑽表，擁有全世界最薄的手動上鏈機械機芯，同樣在表帶以外的其他位置鑲嵌了方形或圓形的鑽石，全數超過700顆鑽石；伊森霍克則是以一身全黑西裝搭配蓬鬆的短髮與迷人笑容，如果說鑽石是女性最好的朋友，那麼笑容、自信氣場或許再加上一只鑽表，就是男星前往坎城紅毯的最佳伴手了。

Altiplano Ultimate High Jewellery頂級珠寶表，白金、900D超薄手上鍊機芯，訂價約615萬元。圖／翻攝自 IG @ piaget
Altiplano Ultimate High Jewellery頂級珠寶表，白金、900D超薄手上鍊機芯，訂價約615萬元。圖／翻攝自 IG @ piaget

鑽石 珠寶

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