除了西裝跟自信 坎城男星最佳配備原來是「它」？

坎城影展期間，無數的明星、名人登上紅毯、首映、派對或晚宴，但其實除了明星或演員之外，傑出的音樂人同樣受到各方注目，例如流行音樂歌手及製作人The Weeknd日前就以一身黑色燕尾服搭配搭大型黑色領結、帥氣登上76屆坎城影展紅毯。

加拿大饒舌歌手威肯（Weeknd）曾在2015、2020、2021三度獲得「全美音樂獎最受歡迎靈魂／節奏藍調男歌手」，兩首熱門金曲更在Youtube上各有11億與7.1億次點閱數，堪稱當今超一線的西方樂手。圖／PIAGET提供

原名Abel Tesfaye的加拿大饒舌歌手威肯（Weeknd）從2015年後得獎不斷，曾在2015、2020、2021三度獲得「全美音樂獎最受歡迎靈魂／節奏藍調男歌手」，並曾在2016、2018兩度獲得「葛萊美獎最佳當代都會專輯」，2022再獲得「葛萊美獎最佳饒舌／演唱對唱」，他的兩首熱門金曲《Save Your Tears》與《Blinding Lights》更在Youtube上各有11億與7.1億次點閱數，其IG粉絲專頁更有5,739萬追蹤數，堪稱當今超一線的西方樂手。

Limelight Gala系列18K白金黃色藍寶石與鑽石頂級珠寶表，770萬元。圖／PIAGET提供

而雖然Weeknd穿得一身黑色燕尾服，但他手上的手表卻異常閃耀：原來這是出自伯爵（PIAGET）的Limelight Gala系列18K白金黃色藍寶石頂級珠寶表，32毫米、白金表殼的表款，從表圈、表面、鏈帶，總計鑲嵌了超過600顆鑽石與超過150顆的黃色藍寶石，同時面盤再運用了雪花式鑲嵌（snow-setting），因而呈現了自然生動的閃耀光澤，全球限量8只並具備獨立編號，訂價更上看770萬元，是一棟手上的小豪宅。

伊森霍克在出席新片Strange Way of Life的世界首映時，戴上一款伯爵的Altiplano Ultimate High Jewellery頂級珠寶表。圖／翻攝自 IG @ piaget