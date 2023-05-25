7-ELEVEN推「美少女戰士」集點！「變身器LED補光化妝鏡、鳥籠傘」鐵粉必收

七、八年級生的童年回憶來囉！7-ELEVEN全店攜手日本經典卡通「美少女戰士」，自5月31日下午3點起至6月11日推出「日本超人氣少女漫畫台灣卡通播放30周年紀念美少女戰士集點」活動，以絕美的變身神器、人物剪影、貓咪露娜等經典設計，限量推出粉底刷、伸縮筆、化妝箱、保溫瓶、造型傘等近20款周邊，美戰迷快衝收藏，來一場華麗變身！

7-ELEVEN全店「日本超人氣少女漫畫台灣卡通播放30周年紀念美少女戰士集點」首推以彎月神杖最經典絕美變身神器造型的「限量造型粉底刷」、「限量造型伸縮筆」，整體設計輕巧好攜帶，拿在手上絕對一秒勾起粉絲回憶；另有「限量炫彩化妝箱」、「限量變身器LED補光化妝鏡」等美妝周邊，包括5位水手戰士、主角水手月亮變身唯美剪影圖以及月光水晶等經典元素，少女心爆棚。