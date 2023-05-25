玩遍皇冠海岸觀光圈 五大珍珠寶石收藏入袋

將新北市五股、八里，沿著淡水、三芝、石門、金山、萬里到基隆的海岸線串連而起，就如同一頂台灣頭頂的美麗皇冠，形成「皇冠海岸觀光圈」；沿途的自然景點、特色商家，則彷彿皇冠上的珍珠、寶石般耀眼，值得旅人親自探訪！

【野柳地質公園 媲美太空的祕密花園】

「野柳地質公園」是皇冠海岸觀光圈中最具知名度的景點，曾被CNN讚譽，也獲選亞洲十大熱門打卡點。除了女王頭等地景外，旅客可參加第三區「女王的祕密花園」深度導覽，欣賞大自然鬼斧神工之作。搭配環境教育等活動，適合親子共遊學習。6月30日至7月16日，還將舉辦「2023野柳石光 夜訪女王」活動，在光影互動及特效的搭配下，享受夜間觀賞奇石地景的浪漫氛圍。

《美食必嚐 新鮮海味》

野柳地質公園鄰近野柳及龜吼漁港，週邊的餐廳提供豐富的新鮮海產料理，也適合延伸前往野柳海洋世界、維納斯海岸、翡翠灣等景點。

【觀音山林梢步道 走進綠林健康滿滿】

觀音山林梢步道是皇冠海岸觀光圈中最涼爽的珍珠寶石，全長約800公尺的空中廊道，平緩好走且有樹蔭遮蔽，還能眺望林口台地景色。即日起至10月，可參加「觀音觀鷹」系列活動，包含生態小旅行、林梢步道等免費生態導覽、勇闖觀音山7條步道的數位集章活動。

《美食必嚐 綠竹筍及柚香餐點》

夏季是觀音山綠竹筍的產季，推薦前往五股旗竿湖農場體驗採筍活動、鮮筍風味餐，或到八里桃樂絲柚香農場，品嘗柚子入菜的佳餚和點心。鄰近景點包含卡滋爆米花觀光工廠樂園、十三行博物館、八里左岸公園等。

【金山中角灣國際衝浪基地 乘風破浪驚喜連連】

和平島晨曦美景，引人入勝。圖／北海岸及觀音山國家風景區管理處提供 沿著萬金自行車道，可以欣賞田園及濱海美景。圖／北海岸及觀音山國家風景區管理處提供

位處淡金公路旁的中角灣，有著先天自然優勢，成為離城市最近的衝浪天堂，常見衝浪客、SUP玩家出沒，形成皇冠海岸觀光圈夏天專屬的清涼美景。在此可遠眺燭臺雙嶼、野柳岬及基隆嶼等奇景。亦能租借Youbike，於萬金自行車道欣賞田園及濱海美景。

《必買地瓜相關伴手禮》

金山老街販售有地瓜酥、地瓜片、地瓜乳酪蛋糕等多種特色產品。圖／北海岸及觀音山國家風景區管理處提供

車程約10分鐘的金山老街，可品嘗特色小吃及採買伴手禮，像是地瓜酥、地瓜片、地瓜乳酪蛋糕皆不容錯過。

【好湯必泡 金山萬里多樣泉質溫泉】

金山萬里溫泉依山傍海，適合旅客細細感受泡湯樂趣。圖／北海岸及觀音山國家風景區管理處提供

金山萬里溫泉依山傍海，同時擁有海底溫泉、硫磺泉、碳酸泉及鐵泉等4種泉質，除了在地公共浴池、泡腳池外，也能挑間合法溫泉旅宿享受泡湯樂趣。

【極北點富貴角燈塔 懸日美景壯觀吸睛】

富貴角燈塔的夕陽美景，吸引許多玩家專程到訪欣賞。圖／北海岸及觀音山國家風景區管理處提供 富貴角燈塔是台灣本島最北的珍珠寶石，騎乘單車前往也別有樂趣。圖／北海岸及觀音山國家風景區管理處提供

有別常見的白色燈塔，富貴角燈塔為八角形混凝土造的黑白相間塔身，是台灣本島最北的珍珠寶石。夕陽時，火紅懸日正好落在燈塔中間，形成期間限定的懸日美景。盛夏伴隨天人菊盛開，更添美麗。

《品嚐富基漁港新鮮海味、石門農特產》

富貴角遊憩區旁的富基魚市，能享用當季海鮮料理，還能到周邊品嚐肉粽、石花凍及鐵觀音等特色農特產品。

【和平島地質公園 探索小島日夜神秘之旅】

和平島地質公園位於基隆港港口東側，擁有豐富自然資源、人文史蹟。即日起至10月15日，挑戰24小時不斷電的「島晝會」活動已開放預約，讓在地人帶路，享受在地食材生態餐宴、日出淨灘、潮間帶體驗等活動。

《基隆必買伴手禮》

喜歡特別的伴手禮嗎？全台首間手工米香專賣店，手工製作20種以上特殊口味米香；另還有在地人必買的招牌咖哩餅、以在地海味研發的夾心手工蛋捲、千層豆腐岩手作煎餅等特色選擇。

在觀音山硬漢嶺，可以眺望淡水河口美景。圖／北海岸及觀音山國家風景區管理處提供

在觀音山林梢步道，能擁有漫步在樹梢的夢幻感受。圖／北海岸及觀音山國家風景區管理處提供

八里桃樂絲柚香農場提供有竹筍主題餐。圖／北海岸及觀音山國家風景區管理處提供