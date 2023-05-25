COACH聯名迪士尼眼鏡不「裝可愛」 率性優雅風格顛覆刻板印象

為了魔法王國迪士尼DISNEY成立100周年，過往曾經合作過的美國時尚品牌COACH再次推出聯名系列太陽眼鏡與平光眼鏡。即使這系列的鏡臂上可見迪士尼招牌的米奇Logo，但不以賣萌風格取勝，反而透過撞色配搭，打造可甜可鹽的率性優雅外觀，讓人配戴時也不會有尷尬的「裝可愛」。

全新DISNEY x COACH春夏迷你系列眼鏡，以迪士尼在1935年推出的動畫「米奇的花園（Mickey’s Garden）」作為靈感來源，運用其中田園風情的大地色系打造實搭風格的鏡款，全系列亦使用生物基材料打造，呼應品牌向環保永續方向前進的承諾。無論是平光眼鏡還是太陽眼鏡，都可見到COACH運用了金屬米奇Logo來裝飾鏡臂，並在其中鑲嵌跳色配置，營造活潑氛圍。聯名系列共推出4款鏡框，擁有復古方正的線條的太陽眼鏡，不分男女皆能融入穿搭造型；而以COACH經典風格的輪廓打造的光學眼鏡，運用極為輕薄的材質與鵝頸式的鼻托設計，讓配戴時絲毫不會感受到的沉重感。

Off-White推出了春夏眼鏡系列，靈感來自自然色彩。圖／Off-White提供

另外，Off-White也推出了春夏眼鏡系列，靈感來自自然色彩如棕色、沙色、藍綠色、藍色並加入粉色、黃色、橘色以及與鮮豔色彩混合的迷彩紋理。呈現出方型鏡框搭配鏡腳上金屬OFF Logo的Boston系列也是品牌首次於眼鏡產品運用3D輕金屬材質製成，更具強烈視覺效果。而全新的Katoka及Volcanite更是本季亮點之一，有著雕塑感線條，並以輕盈細節設計減輕重量感。全系列均採用醋酸纖維、金屬或兩種材質的組合，並於義大利製成。

DISNEY x COACH春夏迷你系列平光眼鏡，5,900元。圖／Luxottica提供

DISNEY x COACH春夏迷你系列太陽眼鏡，5,350元起。圖／Luxottica提供

Off-White Katoka鏡面藍太陽眼鏡，15,300元。圖／Off-White提供