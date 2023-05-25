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義大利秘境水上宮殿走秀 路易威登2024早春奇幻如夢

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登2024早春女裝系列於義大利馬焦雷湖的美麗島上發表。圖／路易威登提供
路易威登2024早春女裝系列於義大利馬焦雷湖的美麗島上發表。圖／路易威登提供

宮廷與水底世界...這不是電影，是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的2024早春女裝的元素主題，靈感來自此次大秀地點的美麗島（Isola Bella）。位在馬焦雷湖（Lake Maggiore）中央這座如人間仙境的島嶼上，一座猶如被各式植物和水中生物寄居的奇幻水上宮殿，則是著名的博羅梅歐宮（Palazzo Borromeo）及花園，是義大利巴洛克風格最富盛名的典範之一。

包括凱特布蘭琪（CATE BLANCHETT）、艾瑪史東（EMMA STONE）、歐普拉（OPRAH WINFREY）等好萊塢一線明星都盛裝出席，韓國男子團體STRAY KIDS成員FELIX、宋茜、鐘楚㬢、木村光希（KŌKI）等亞洲明星也都親訪這座偏僻的魔幻之島看秀。

歐普拉出席路易威登2024早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供
歐普拉出席路易威登2024早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供
艾瑪史東出席路易威登2024早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供
艾瑪史東出席路易威登2024早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供
凱特布蘭琪出席路易威登2024早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供
凱特布蘭琪出席路易威登2024早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供

由女裝藝術總監Nicolas Ghesquière創作的路易威登2024早春女裝系列是一場關於變革的敘事。從開場的服裝就可以明顯看到運動的風格，猶如潛水衣般的橡膠材質緊身布料，高筒運動鞋、如鰭狀般的衣領裙擺、水滴珠飾等，大膽創新服裝的輪廓與搭配，與時俱進地再進化。

木村光希出席路易威登2024早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供
木村光希出席路易威登2024早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供
韓國男子團體STRAY KIDS成員FELIX出席路易威登2024早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供
韓國男子團體STRAY KIDS成員FELIX出席路易威登2024早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供
鐘楚㬢出席路易威登2024早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供
鐘楚㬢出席路易威登2024早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供

接著登場的是巴洛克風格的浮誇頭飾、綴滿繁複珠繡的長袍，搭配運動鞋、猶如圓形魚鱗般一片一片堆疊而成的花苞裙、巴洛克風格花葉彩繪玻璃的亮片刺繡圖騰，中世紀盔甲般的立裁短外套，又堆疊裝飾猶如魚鱗又如藤壺的長版襯衫，猶如逐漸從水中登陸、走進巴洛克時代的宮廷之中。晚裝則有一系列建築廓形的雪紡長禮服搭配貝殼般的手拿皮包，在熟悉和玄幻的世界之間來回穿梭，彼此相互襯托與輝映。

旅行的精神、探索非凡自然環境、建築傑作和藝術創作，這些在本質上和和路易威登相連結的概念都體現在這次的大秀中。這也是由博羅梅（Borromeo）家族掌管約400年美麗島，首度揭開神秘面紗、公開舉辦大型時裝秀。

路易威登2024早春女裝系列配搭各式高筒和低筒的運動鞋。圖／路易威登提供
路易威登2024早春女裝系列配搭各式高筒和低筒的運動鞋。圖／路易威登提供
刻意有點浮雕感的刺繡讓人想起會生長在海洋生物皮膚上的藤壺。圖／路易威登提供
刻意有點浮雕感的刺繡讓人想起會生長在海洋生物皮膚上的藤壺。圖／路易威登提供
中世紀宮廷風格的浮誇帽子。圖／路易威登提供
中世紀宮廷風格的浮誇帽子。圖／路易威登提供
巴洛克宮廷的長披風和帽子，內搭潛水衣材質泳裝，奇幻一如美麗島本身。圖／路易威登提供
巴洛克宮廷的長披風和帽子，內搭潛水衣材質泳裝，奇幻一如美麗島本身。圖／路易威登提供
裝飾巴洛克風格花葉彩繪玻璃的亮片刺繡圖騰洋裝。圖／路易威登提供
裝飾巴洛克風格花葉彩繪玻璃的亮片刺繡圖騰洋裝。圖／路易威登提供
如鰭狀般的衣領與水滴珠飾猶如從水中走出。圖／路易威登提供
如鰭狀般的衣領與水滴珠飾猶如從水中走出。圖／路易威登提供
如鰭狀般的裙擺和潛水衣般的材質。圖／路易威登提供
如鰭狀般的裙擺和潛水衣般的材質。圖／路易威登提供
猶如圓形魚鱗般一片一片堆疊而成的花苞裙。圖／路易威登提供
猶如圓形魚鱗般一片一片堆疊而成的花苞裙。圖／路易威登提供
束口水桶包是本季的重要包款。圖／路易威登提供
束口水桶包是本季的重要包款。圖／路易威登提供
裝飾繁複亮面與刺繡，營造猶如魚鱗又如藤壺效果的長版襯衫。圖／路易威登提供
裝飾繁複亮面與刺繡，營造猶如魚鱗又如藤壺效果的長版襯衫。圖／路易威登提供
貝殼造型晚宴包。圖／路易威登提供
貝殼造型晚宴包。圖／路易威登提供
宮廷風帽飾上的植物既像花朵又似珊瑚。圖／路易威登提供
宮廷風帽飾上的植物既像花朵又似珊瑚。圖／路易威登提供
中世紀風格的華麗服裝與襯裙搭配單車運動短褲。圖／路易威登提供
中世紀風格的華麗服裝與襯裙搭配單車運動短褲。圖／路易威登提供
建築廓形的雪紡長禮服。圖／路易威登提供
建築廓形的雪紡長禮服。圖／路易威登提供
海盜風格的寬鬆短靴也是路易威登2024早春女裝系列的主力鞋款。圖／路易威登提供
海盜風格的寬鬆短靴也是路易威登2024早春女裝系列的主力鞋款。圖／路易威登提供
巴洛克宮廷的披風和帽子，加上潛水運動材質和細節，風格奇幻。圖／路易威登提供
巴洛克宮廷的披風和帽子，加上潛水運動材質和細節，風格奇幻。圖／路易威登提供
由綠色透明水晶和亮片堆疊而成的水桶包，乍看彷彿綴滿海草。圖／路易威登提供
由綠色透明水晶和亮片堆疊而成的水桶包，乍看彷彿綴滿海草。圖／路易威登提供

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