義大利秘境水上宮殿走秀 路易威登2024早春奇幻如夢

宮廷與水底世界...這不是電影，是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的2024早春女裝的元素主題，靈感來自此次大秀地點的美麗島（Isola Bella）。位在馬焦雷湖（Lake Maggiore）中央這座如人間仙境的島嶼上，一座猶如被各式植物和水中生物寄居的奇幻水上宮殿，則是著名的博羅梅歐宮（Palazzo Borromeo）及花園，是義大利巴洛克風格最富盛名的典範之一。

包括凱特布蘭琪（CATE BLANCHETT）、艾瑪史東（EMMA STONE）、歐普拉（OPRAH WINFREY）等好萊塢一線明星都盛裝出席，韓國男子團體STRAY KIDS成員FELIX、宋茜、鐘楚㬢、木村光希（KŌKI）等亞洲明星也都親訪這座偏僻的魔幻之島看秀。

歐普拉出席路易威登2024早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供 艾瑪史東出席路易威登2024早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供 凱特布蘭琪出席路易威登2024早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供

由女裝藝術總監Nicolas Ghesquière創作的路易威登2024早春女裝系列是一場關於變革的敘事。從開場的服裝就可以明顯看到運動的風格，猶如潛水衣般的橡膠材質緊身布料，高筒運動鞋、如鰭狀般的衣領裙擺、水滴珠飾等，大膽創新服裝的輪廓與搭配，與時俱進地再進化。

木村光希出席路易威登2024早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供 韓國男子團體STRAY KIDS成員FELIX出席路易威登2024早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供 鐘楚㬢出席路易威登2024早春女裝系列大秀。圖／路易威登提供

接著登場的是巴洛克風格的浮誇頭飾、綴滿繁複珠繡的長袍，搭配運動鞋、猶如圓形魚鱗般一片一片堆疊而成的花苞裙、巴洛克風格花葉彩繪玻璃的亮片刺繡圖騰，中世紀盔甲般的立裁短外套，又堆疊裝飾猶如魚鱗又如藤壺的長版襯衫，猶如逐漸從水中登陸、走進巴洛克時代的宮廷之中。晚裝則有一系列建築廓形的雪紡長禮服搭配貝殼般的手拿皮包，在熟悉和玄幻的世界之間來回穿梭，彼此相互襯托與輝映。