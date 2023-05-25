無酒精調飲正夯 Red Bull攜手9家人氣酒吧推出Red Bull Twist

隨著健康生活觀念崛起，不論是居家調酒或是酒吧調飲，各式無酒精調飲（Mocktail）逐漸成為風潮。Mocktail以新鮮水果、花草、香料和果汁為主要成分，通過混合、攪拌和裝飾等手法，打造出令人驚艷的飲品。隨著Red Bull Green Edition火龍果風味永久登場，Red Bull攜手國內9家人氣酒吧與餐酒館推出無酒精調飲Red Bull Twist，讓消費者到酒吧時也可以有不同以往的能量新選擇。

9家人氣酒吧與餐酒館分別是「你覺得呢」餐酒館、IMAGE inhouse、酒樂Cafe、RUFF Nightclub、BARCODE、双喜 Cié Cié Taipei、公海Gong High、X-CUBE及18TC。

Red Bull Twist是一款在全世界通行、以Red Bull搭配水果、氣泡水的無酒精調飲。這次的Red Bull Twist 是以Red Bull Green Edition搭配小黃瓜跟檸檬，以清新順口的食材，來彰顯風味，在飲用前品嗅迷迭香，更是提升味覺享受。

無酒精調飲Red Bull Twist 以Red Bull Green Edition搭配小黃瓜跟檸檬，呈現清新風味。圖／Red Bull提供。

若是想來點酒精，調酒師則推薦Red Bull Green Edition與琴酒、接骨木混搭，讓Green Edition的酸甜莓果味來中和琴酒原先尾韻的辛口，再搭配接骨木花淡雅的香氣，每一口徹底釋放出植物感的療癒。

Red Bull Green Edition與琴酒、接骨木混搭，讓Green Edition的酸甜莓果味中和琴酒原先尾韻的辛口，釋放出植物感的療癒。圖／Red Bull提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康