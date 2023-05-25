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無酒精調飲正夯 Red Bull攜手9家人氣酒吧推出Red Bull Twist

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Red Bull攜手國內9家人氣酒吧與餐酒館，推出無酒精調飲Red Bull Twist。圖／Red Bull提供。
Red Bull攜手國內9家人氣酒吧與餐酒館，推出無酒精調飲Red Bull Twist。圖／Red Bull提供。

隨著健康生活觀念崛起，不論是居家調酒或是酒吧調飲，各式無酒精調飲（Mocktail）逐漸成為風潮。Mocktail以新鮮水果、花草、香料和果汁為主要成分，通過混合、攪拌和裝飾等手法，打造出令人驚艷的飲品。隨著Red Bull Green Edition火龍果風味永久登場，Red Bull攜手國內9家人氣酒吧與餐酒館推出無酒精調飲Red Bull Twist，讓消費者到酒吧時也可以有不同以往的能量新選擇。

9家人氣酒吧與餐酒館分別是「你覺得呢」餐酒館、IMAGE inhouse、酒樂Cafe、RUFF Nightclub、BARCODE、双喜 Cié Cié Taipei、公海Gong High、X-CUBE及18TC。

Red Bull Twist是一款在全世界通行、以Red Bull搭配水果、氣泡水的無酒精調飲。這次的Red Bull Twist 是以Red Bull Green Edition搭配小黃瓜跟檸檬，以清新順口的食材，來彰顯風味，在飲用前品嗅迷迭香，更是提升味覺享受。

無酒精調飲Red Bull Twist 以Red Bull Green Edition搭配小黃瓜跟檸檬，呈現清新風味。圖／Red Bull提供。
無酒精調飲Red Bull Twist 以Red Bull Green Edition搭配小黃瓜跟檸檬，呈現清新風味。圖／Red Bull提供。

若是想來點酒精，調酒師則推薦Red Bull Green Edition與琴酒、接骨木混搭，讓Green Edition的酸甜莓果味來中和琴酒原先尾韻的辛口，再搭配接骨木花淡雅的香氣，每一口徹底釋放出植物感的療癒。

Red Bull Green Edition與琴酒、接骨木混搭，讓Green Edition的酸甜莓果味中和琴酒原先尾韻的辛口，釋放出植物感的療癒。圖／Red Bull提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Red Bull Green Edition與琴酒、接骨木混搭，讓Green Edition的酸甜莓果味中和琴酒原先尾韻的辛口，釋放出植物感的療癒。圖／Red Bull提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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