G-SHOCK放大絕！讓經典5600表進化為最潮穿戴裝備

CASIO旗下的G-SHOCK迎來品牌創立40周年，除了有各式復刻款或是紀念款，其中引起熱烈討論的就是G-SQUAD系列。首度以經典5600表款為藍本，加入光學感應器，立刻讓傳奇設計變身最潮穿戴裝備，讓即使排斥智能表的人，亦能接受。

誰會想得到，過去以圓形表款為主的G-SQUAD系列，居然也會進化！G-SHOCK利用初代經典方型設計結合現代科技推出全新DW-H5600腕表，融合具特色的外觀造型，成為兼具滿足日常訓練需求的智慧表。G-SHOCK保留5600的原尺寸，讓使用者配戴時不會有過大的差異感；因為搭載了光學感應器加速度感應器，則能測量心率、血氧濃度、燃燒卡路里、步數與距離。功能方面DW-H5600還支援跑步、步行、健身房鍛鍊和間歇訓練4種運動模式。效協助使用者透過經科學驗證和高度可靠的分析結果，來有效地健康管理與訓練計畫。而且DW-H5600同樣採用USB與太陽能充電輔助雙充電模式，即使電池電力耗盡也能維持表款運作，提高日常需求的便利性。

Garmin Instinct 2X Solar以美國軍規標準MIL-STD-810打造，耐熱抗凍、耐撞擊抗腐蝕，15,990元起。圖／Garmin提供

另外，專業智能表專家的Garmin則在夏天到來推出升級版Instinct 2X Solar本我系列太陽能GPS智慧腕表，大幅提升螢幕尺寸至1.51吋，太陽能充電效力較前一代提升50%，還獨家內建LED手電筒照明功能。不僅如此，Garmin還以美國軍規標準MIL-STD-810打造，可耐熱抗凍、耐撞擊、抗腐蝕，防水等級達水下100公尺，根本就是為極端環境而生。而且外觀設計也不馬虎，吸睛設計融入潮流穿搭，簡潔卻富含細節，不論穿梭戶外、街頭都能盡情展現自我風格。

G-SHOCK DW-H5600表還可支援跑步、步行、健身房鍛鍊和間歇訓練4種運動模式。圖／CASIO提供

G-SHOCK DW-H5600EX-1腕表，14,500元，附贈一組可替換表帶、表圈。圖／CASIO提供

G-SHOCK DW-H5600-2腕表，9,500元。圖／CASIO提供