可愛必收！7-ELEVEN CITY PRIMA、全家便利商店私品茶「迷你杯」新貨到

超商咖啡、茶飲已經成為許多人日常必喝，除了個人喜愛的口味之外，特殊包裝更是讓粉絲爭相收藏。7-ELEVEN CITY PRIMA、全家便利商店「私品茶」都推出了新款「迷你杯」，小巧的設計可愛吸睛，沖泡完畢後不僅可以當作擺飾收藏，還可用來收納文具小物或DIY變身小盆栽。

瞄準上班族需求，7-ELEVEN首推「CITY PRIMA凍乾冷萃咖啡迷你杯」，有別於市面單一口味規格，首創一盒即享柑橘花果香的「耶加雪菲」、可可堅果香的「西達摩」、濃厚紅酒發酵的「雲南」等3種精品咖啡風味，搭配3種處理法，以嚴選咖啡豆冰滴萃取咖啡液，-40度C真空環境冷凍乾燥，沖泡口感媲美現煮精品咖啡，可直接沖泡180cc牛奶、氣泡水或冰水，快速還原現煮咖啡的最佳風味。

5月31日起7-ELEVEN「CITY PRIMA凍乾冷萃咖啡迷你杯」同步於7-ELEVEN門市與「i預購」平台販售，5月31日至6月13日每盒6入優惠價229元（原價299元），加贈10點OPEN POINT點數，成為送禮自用的最新首選。

全家便利商店每次推出都造成洗版、搶購收藏的Mini Cup系列，新推出私品茶「盛夏款」，杯身設計是可愛的粉橘色，點綴白色圓點與茶葉小插圖，而迷你杯中的粉末是綠茶融合茉莉花粉，散發清新自然的芳香，適合搭配牛奶一起飲用，使用完的小杯子還可收納文具或作為裝飾收藏，即日起於全家便利商店會員App「全+1商城」開賣，優惠價200元，售完為止。

此外，看準水果系咖啡於夏季爆發力，5月31日起7-ELEVEN全新推出「CITY CAFE桂花風味蘋果氣泡咖啡」，黃金比例調配酸甜花果複方風味，完熟蘋果酸甜感搭配桂花優雅迷人香氣，加入氣泡美式咖啡，打造喝得到果肉的飽嘴系網美飲品，售價80元。CITY TEA現萃茶睽違5年，再次重磅推出「CITY TEA現萃茶優格好多青茶」，以現萃茶銷售占比高達4成的青茶為基底，首度加入48小時發酵的乳酸菌及柑橘複方，勾勒沁涼新滋味，5月31日至6月13日嘗鮮價49元（原價60元）。