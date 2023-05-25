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可愛必收！7-ELEVEN CITY PRIMA、全家便利商店私品茶「迷你杯」新貨到

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN CITY PRIMA、全家便利商店「私品茶」都推出新款「迷你杯」，小巧的設計可愛吸睛。圖／7-ELEVEN、全家便利商店提供
7-ELEVEN CITY PRIMA、全家便利商店「私品茶」都推出新款「迷你杯」，小巧的設計可愛吸睛。圖／7-ELEVEN、全家便利商店提供

超商咖啡、茶飲已經成為許多人日常必喝，除了個人喜愛的口味之外，特殊包裝更是讓粉絲爭相收藏。7-ELEVEN CITY PRIMA、全家便利商店「私品茶」都推出了新款「迷你杯」，小巧的設計可愛吸睛，沖泡完畢後不僅可以當作擺飾收藏，還可用來收納文具小物或DIY變身小盆栽。

瞄準上班族需求，7-ELEVEN首推「CITY PRIMA凍乾冷萃咖啡迷你杯」，有別於市面單一口味規格，首創一盒即享柑橘花果香的「耶加雪菲」、可可堅果香的「西達摩」、濃厚紅酒發酵的「雲南」等3種精品咖啡風味，搭配3種處理法，以嚴選咖啡豆冰滴萃取咖啡液，-40度C真空環境冷凍乾燥，沖泡口感媲美現煮精品咖啡，可直接沖泡180cc牛奶、氣泡水或冰水，快速還原現煮咖啡的最佳風味。

5月31日起7-ELEVEN「CITY PRIMA凍乾冷萃咖啡迷你杯」同步於7-ELEVEN門市與「i預購」平台販售，5月31日至6月13日每盒6入優惠價229元（原價299元），加贈10點OPEN POINT點數，成為送禮自用的最新首選。

全家便利商店每次推出都造成洗版、搶購收藏的Mini Cup系列，新推出私品茶「盛夏款」，杯身設計是可愛的粉橘色，點綴白色圓點與茶葉小插圖，而迷你杯中的粉末是綠茶融合茉莉花粉，散發清新自然的芳香，適合搭配牛奶一起飲用，使用完的小杯子還可收納文具或作為裝飾收藏，即日起於全家便利商店會員App「全+1商城」開賣，優惠價200元，售完為止。

此外，看準水果系咖啡於夏季爆發力，5月31日起7-ELEVEN全新推出「CITY CAFE桂花風味蘋果氣泡咖啡」，黃金比例調配酸甜花果複方風味，完熟蘋果酸甜感搭配桂花優雅迷人香氣，加入氣泡美式咖啡，打造喝得到果肉的飽嘴系網美飲品，售價80元。CITY TEA現萃茶睽違5年，再次重磅推出「CITY TEA現萃茶優格好多青茶」，以現萃茶銷售占比高達4成的青茶為基底，首度加入48小時發酵的乳酸菌及柑橘複方，勾勒沁涼新滋味，5月31日至6月13日嘗鮮價49元（原價60元）。

7-ELEVEN CITY CAFE品牌自即日起至6月13日推出CITY CAFE桃園城市杯，以桃園千塘門市為概念設計，加入當地著名桐花、機場、飛機元素，結合人文設計理念，限時限量推出限定桃園城市杯，咖啡帶領大家一同探索城市。同步歡慶新品上市，7-ELEVEN門市自5月31日至6月27日CITY系列特大杯現調飲品享第2杯7折優惠；OPEN POINT App「行動隨時取」5月31日至6月6日每日限量推出新品嘗鮮活動，「CITY CAFE桂花風味蘋果氣泡咖啡／桂花風味蘋果咖啡」任2杯99元，以及CITY TEA現萃茶 「優格好多青茶」買1送1。

7-ELEVEN「CITY PRIMA凍乾冷萃咖啡迷你杯」以嚴選咖啡豆冰滴萃取咖啡液，-40度C真空環境冷凍乾燥，可直接沖泡180cc牛奶、氣泡水或冰水，快速還原現煮咖啡的最佳風味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY PRIMA凍乾冷萃咖啡迷你杯」以嚴選咖啡豆冰滴萃取咖啡液，-40度C真空環境冷凍乾燥，可直接沖泡180cc牛奶、氣泡水或冰水，快速還原現煮咖啡的最佳風味。圖／7-ELEVEN提供
歡慶新品上市，7-ELEVEN門市自5月31日至6月27日CITY系列特大杯現調飲品享第2杯7折優惠。圖／7-ELEVEN提供
歡慶新品上市，7-ELEVEN門市自5月31日至6月27日CITY系列特大杯現調飲品享第2杯7折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY PRIMA凍乾冷萃咖啡迷你杯」以嚴選咖啡豆冰滴萃取咖啡液，-40度C真空環境冷凍乾燥，可直接沖泡180cc牛奶、氣泡水或冰水，快速還原現煮咖啡的最佳風味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY PRIMA凍乾冷萃咖啡迷你杯」以嚴選咖啡豆冰滴萃取咖啡液，-40度C真空環境冷凍乾燥，可直接沖泡180cc牛奶、氣泡水或冰水，快速還原現煮咖啡的最佳風味。圖／7-ELEVEN提供
全家便利商店Mini Cup系列新推出私品茶「盛夏款」，可愛的粉橘色外表搭配茉莉風味綠茶粉，絕對必收藏。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Mini Cup系列新推出私品茶「盛夏款」，可愛的粉橘色外表搭配茉莉風味綠茶粉，絕對必收藏。圖／全家便利商店提供
7-ELEVEN「CITY PRIMA凍乾冷萃咖啡迷你杯」使用完畢後，可隨意DIY變身可愛小盆栽。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN以夏飲潮流為主題，聚焦CITY品牌3大天王，於5月31日起重磅推出多款新品。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN「CITY PRIMA凍乾冷萃咖啡迷你杯」同步於7-ELEVEN門市與「i預購」平台販售，5月31日至6月13日每盒優惠價229元（原價299元）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY PRIMA凍乾冷萃咖啡迷你杯」同步於7-ELEVEN門市與「i預購」平台販售，5月31日至6月13日每盒優惠價229元（原價299元）。圖／7-ELEVEN提供
全家便利商店Mini Cup系列新推出私品茶「盛夏款」，可愛的粉橘色外表搭配茉莉風味綠茶粉，絕對必收藏。圖／全家便利商店提供
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7-ELEVEN CITY TEA現萃茶睽違5年，再次推出「CITY TEA現萃茶優格好多青茶」，5月31日至6月13日嘗鮮價49元（原價60元）。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN「CITY CAFE桂花風味蘋果（氣泡）咖啡」為首度以複方花果詮釋全新水果系咖啡，打造喝得到果粒的網美飲品。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN「CITY PRIMA凍乾冷萃咖啡迷你杯」一盒即享柑橘花果香的「耶加雪菲」、可可堅果香的「西達摩」、濃厚紅酒發酵的「雲南」等3種精品咖啡風味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY PRIMA凍乾冷萃咖啡迷你杯」一盒即享柑橘花果香的「耶加雪菲」、可可堅果香的「西達摩」、濃厚紅酒發酵的「雲南」等3種精品咖啡風味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自5月31日起推出「CITY PRIMA凍乾冷萃咖啡迷你杯」，凍乾咖啡粉，以「冷萃、凍乾」技術鎖住咖啡香氣與風味，可直接加入冰牛奶、冰水等，3秒還原現煮咖啡口感層次。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自5月31日起推出「CITY PRIMA凍乾冷萃咖啡迷你杯」，凍乾咖啡粉，以「冷萃、凍乾」技術鎖住咖啡香氣與風味，可直接加入冰牛奶、冰水等，3秒還原現煮咖啡口感層次。圖／7-ELEVEN提供
全家便利商店會員App「全+1商城」即日起至5月30日單筆消費滿517元送50元紅利金，首推超可愛私品茶版Mini Cup，優惠價200元，售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「全+1商城」即日起至5月30日單筆消費滿517元送50元紅利金，首推超可愛私品茶版Mini Cup，優惠價200元，售完為止。圖／全家便利商店提供

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