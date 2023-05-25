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獺祭之會睽違3年回歸 第四代社長6月親自來台會粉絲

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
最新酒款「100% 遠心分離二割三分」將來到台灣與大家見面。圖／開元食品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
最新酒款「100% 遠心分離二割三分」將來到台灣與大家見面。圖／開元食品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

睽違3年，開元食品攜手旭酒造株式會社，將於6月2日獻上重磅盛宴「獺祭之會」頂級餐酒會，活動今年首度移師台中，於頂級粵菜餐廳頂粵吉品帶來多款人氣經典酒款。旭酒造社長櫻井一宏更親自來訪台灣，與台灣粉絲們歡聚一堂。旭酒造更首次在台公開最新酒款「新生獺祭23」、「100% 遠心分離二割三分」，活動現場還備有「獺祭磨之先驅」、「獭祭本格梅酒」等珍稀夢幻酩酒，讓粉絲毋須走訪日本，在台灣即可品嚐限量珍品酒款。

日本酒文化日益受到台灣消費者關注，根據「日本清酒在台市場調查分析」報告顯示，過去5年日本酒進口數量及平均單價均明顯成長，加上飲用族群也愈加年輕化；越來越多重視品質的消費者，對清酒表現出明顯的興趣與鑑賞能力。

在眾多日本清酒品牌中，口感甘甜清爽、香氣細緻的「獺祭」，相當受到台灣消費者的青睞，也是赴日旅遊台灣人最愛伴手禮之一。新冠疫情重創全球3年，不論是日本旅遊或者日人來台舉辦活動幾乎停擺，以往每年在台舉辦的「獺祭之會」被迫暫停，直到今年疫情解封，才有機會再次見證獺祭粉絲期盼已久的獺祭盛會。

長期經營國內清酒市場、也是日本「獺祭．旭酒造」官方合作夥伴的開元食品，經過3年等待，再度舉辦「獺祭之會」，活動發布線上限量席次預購後，立即引起搶購熱潮，預售門票迅速熱銷一空。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

活動現場最知名的珍稀夢幻酩酒「獺祭磨之先驅」、「獭祭本格梅酒」等，都是這次2023年獺祭之會的重要亮點。圖／開元食品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
活動現場最知名的珍稀夢幻酩酒「獺祭磨之先驅」、「獭祭本格梅酒」等，都是這次2023年獺祭之會的重要亮點。圖／開元食品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
旭酒造社長櫻井一宏6月將親自來到台灣，與台灣粉絲們歡聚一堂。圖／開元食品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
旭酒造社長櫻井一宏6月將親自來到台灣，與台灣粉絲們歡聚一堂。圖／開元食品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
夢幻酒款與在地頂級粵菜餐廳頂粵吉品合作，突破傳統清酒搭配日本料理的框架，挑戰清酒與中國傳統八大菜系的潮州菜做出完美組合。圖／開元食品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
夢幻酒款與在地頂級粵菜餐廳頂粵吉品合作，突破傳統清酒搭配日本料理的框架，挑戰清酒與中國傳統八大菜系的潮州菜做出完美組合。圖／開元食品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

日本 粉絲 疫情

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