勞力士重返「紅土」眾球星美技共演合譜2023法網新篇章

隨著夏天的來到，四大職業網球大滿貫賽事也將在五月底揭開2023年羅蘭加洛斯法國網球公開賽（Roland-Garros）的新一年賽事。而身為大賽的主要合作夥伴暨大會時計，鐘表品牌勞力士（ROLEX）也將連續五年與法網合作，一同見證為期約三周的精彩賽程、更有當今職業好手們的美技共演。

激烈的網球賽事中，選手的每分每秒都須全神貫注，高度的集中力一如手表所需的精確性，分毫不差、才能在關鍵時刻勝出。而手表穩定、恆常的動力輸出，也像是網球比賽中的「搶7」決勝局制（Tie-Break），需要不斷、不斷地邁向最後關鍵的第7分，途中未能有鬆懈、否則便須重頭來過，高度考驗選手們的堅定意念。

勞力士過往已經在紅土留下了傲人紀錄，例如身為勞力士代言人的傳奇球星Björn Borg曾在1974、1975、1978、1979、1980與1981年，六度在法網奪冠，寫下紅土球場上的精彩篇章。而今年無論男女球星，皆有多位身為勞力士代言人的職業好手一共參與，像是女子選手、現今世界排名第一的波蘭球員伊加．斯威雅蒂（Iga Świątek）將角逐衛冕的桂冠，目前排名世界第一的年輕小將卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、現今排名世界第五的希臘職業好手斯特凡諾斯西西帕斯（Stéfanos Tsitsipás），也都參與本屆賽事，精彩可期。