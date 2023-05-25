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限時3天！全家便利商店「霜淇淋、仙女珍珠醇奶茶」買1送1　還有哈根達斯指定商品任2件7折

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店5月26日至5月28日全盈+PAY限定，Fami!ce霜淇淋買1送1（口味不限）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店5月26日至5月28日全盈+PAY限定，Fami!ce霜淇淋買1送1（口味不限）。圖／全家便利商店提供

氣溫30度的初夏就是要有冰品消暑，全家便利商店本周末限時3天再度推出Fami!ce霜淇淋優惠，即日起至6月27日還有Häagen-Dazs指定商品任選2件7折、集章再換限量陶瓷餐具，冰品控快衝吃一波！

全家便利商店5月26日至5月28日限時3天使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce霜淇淋（口味不限）、Let’ s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）、私品茶「仙女珍珠醇奶茶」（冰熱不限）同品項買1送1優惠（Let’ s Café特濃美式咖啡、仙女珍珠醇奶茶買1送1優惠每位會員各限購6組）。喜歡嚼珍珠的咀嚼控們，全家便利商店於全台超過4,100間店舖均有販售珍珠系列飲品，其中「仙女珍珠醇奶茶」以仙女紅茶為基底，搭配牛奶及新竹寶山黑糖蜜漬珍珠創造完美比例，每一口都香醇濃郁更Q彈。

如果喜歡Häagen-Dazs冰品，全家便利商店即日起至6月27日購買Häagen-Dazs指定迷你杯、雪糕系列即享任選2件7折優惠，包含基本熱銷款的草莓、巧克力、淇淋巧酥，以及新推出的馬卡龍系列－草莓覆盆子馬卡龍、柚香檸檬馬卡龍、雙重巧克力甘納許馬卡龍等，多達24種口味可選擇。全家便利商店會員App也同步推出Häagen-Dazs集章趣活動，購買Häagen-Dazs迷你杯／雪糕任一件可集1個章，馬卡龍系列新品再加贈1個章，集滿6個章以上就可兌換全家便利商店30元購物金，或是將限量陶瓷餐盤、馬克杯、餐碗等法式陶瓷餐具免費帶回家。

此外，全家便利商店即日起至5月30日於會員App「全+1商城」推出吃貨節加碼活動，只要於「全+1商城」單筆消費滿517元，即回饋50元全家便利商店紅利金，單筆最高可回饋200元（每會員最多回饋2次，紅利金將於6月9日起陸續發送，可至全家便利商店App的「酷碰券」中查詢，使用期限至6月30日）。首推造成洗版搶購收藏的MiniCup系列，本次推出私品茶「盛夏款」，杯身設計是可愛的粉橘色點綴白色圓點與茶葉小插圖，而迷你杯中的粉末是綠茶融合茉莉花粉，散發清新自然的芳香，適合搭配牛奶一起飲用，使用完的小杯子還可收納文具或作為裝飾收藏，優惠價200元。另推「金家ㄟ韓式蔬菜煎餅」，多種蔬菜加上薄脆餅皮，搭配上金家ㄟ獨家秘制煎餅沾醬，在家就能享受餐廳美味，優惠價349元。

全家便利商店即日起至6月27日Häagen-Dazs指定商品任選2件7折，集章再換限量陶瓷餐具。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至6月27日Häagen-Dazs指定商品任選2件7折，集章再換限量陶瓷餐具。圖／全家便利商店提供
全家便利商店MiniCup系列新推出私品茶「盛夏款」，可愛的粉橘色外表搭配茉莉風味綠茶粉，絕對必收藏。圖／全家便利商店提供
全家便利商店MiniCup系列新推出私品茶「盛夏款」，可愛的粉橘色外表搭配茉莉風味綠茶粉，絕對必收藏。圖／全家便利商店提供
全家便利商店5月26日至5月28日全盈+PAY限定，大杯Let’ s Café特濃美式咖啡買1送1（每位會員限購6組）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店5月26日至5月28日全盈+PAY限定，大杯Let’ s Café特濃美式咖啡買1送1（每位會員限購6組）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店5月26日至5月28日全盈+PAY限定，私品茶「仙女珍珠醇奶茶」買1送1（每位會員限購6組）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店5月26日至5月28日全盈+PAY限定，私品茶「仙女珍珠醇奶茶」買1送1（每位會員限購6組）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至6月27日Häagen-Dazs指定商品任選2件7折，集章再換限量陶瓷餐具。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至6月27日Häagen-Dazs指定商品任選2件7折，集章再換限量陶瓷餐具。圖／全家便利商店提供
全家便利商店MiniCup系列新推出私品茶「盛夏款」，可愛的粉橘色外表搭配茉莉風味綠茶粉，絕對必收藏。圖／全家便利商店提供
全家便利商店MiniCup系列新推出私品茶「盛夏款」，可愛的粉橘色外表搭配茉莉風味綠茶粉，絕對必收藏。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「全+1商城」即日起至5月30日單筆消費滿517元送50元紅利金，首推超可愛私品茶版Mini Cup，優惠價200元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「全+1商城」即日起至5月30日單筆消費滿517元送50元紅利金，首推超可愛私品茶版Mini Cup，優惠價200元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「全+1商城」即日起至5月30日單筆消費滿517元送50元紅利金，「金家ㄟ韓式蔬菜煎餅」優惠價349元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「全+1商城」即日起至5月30日單筆消費滿517元送50元紅利金，「金家ㄟ韓式蔬菜煎餅」優惠價349元。圖／全家便利商店提供

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