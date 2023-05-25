快訊

圖表／對Netflix心死想跳槽？7大影音串流平台「全都能寄生」 這款最低月付18元爽爽看

Yahoo奇摩：8成民眾通膨有感 「高CP值」成熱搜關鍵字

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導

物價持續上漲壓力大，Yahoo奇摩今發布「台灣通膨調查」顯示，全台超過8成民眾感受到物價持續上升，9成消費者表示對此感到擔憂，其中尤以食物生鮮及生活用品購買、旅遊消費等最有感。

Yahoo奇摩指出，盤點Yahoo奇摩購物數據與2023上半年Top5熱銷榜發現，商品優惠提貨券、衛生紙搶占前3名，顯見全民積極抗漲的決心。

Yahoo奇摩購物觀察平台上半年數據發現「節能」、「高CP值」等成消費者熱搜關鍵字，其中「節能」關鍵字熱搜量成長1.5倍。平台更發現，物價齊漲下，「彩妝」、「保健」與「旅遊」品類商品則受疫後影響逆勢成長。

而疫後面臨免疫力的空窗期，加上近期多種病毒反撲，調節生理機能的「魚油」、幫助提升體力免疫力的「雞精」與「人蔘飲」皆成消費者最愛購買的保健品。

報復性旅遊潮也湧現商機，上半年多件行李箱組合商品業績年成長飆3倍，又以26吋以上行李箱最受歡迎，連帶「護照套」、「行李秤」與「頸枕」等旅遊周邊商品皆熱銷，「護照套」業績更年成長10倍。

護照 業績

延伸閱讀

彩晶股東會 增選一席獨立董事、今年資本支出目標82億

Fed會議紀錄顯示 決策官員「沒有那麼確定」還須再升息

楊金龍：6月升息與否 看CPI

零淨台灣／周志宏：把節能融入DNA

相關新聞

可愛必收！7-ELEVEN CITY PRIMA、全家便利商店私品茶「迷你杯」新貨到

超商咖啡、茶飲已經成為許多人日常必喝，除了個人喜愛的口味之外，特殊包裝更是讓粉絲爭相收藏。7-ELEVEN CITY P...

港澳旅客回流快速 第200萬國際觀光客來自香港

交通部觀光局訂定今年600萬人次國際觀光客目標，根據觀光局統計，今年1至4月來台旅客162萬人次，其中以香港居首、南韓居...

南韓「本粥」登台 22款粥品人氣鮑魚粥、牛肉粥必吃

來自韓國，由孔劉、林英雄先後代言的高級粥品牌「本粥 BONJUK」即將於5月26日正式登台開設旗艦店。店內提供22款道地...

Hearts On Fire全新全球總裁 Rita Maltez今起上任

Chow Tai Fook珠寶集團旗下的鑽石珠寶品牌Hearts On Fire，近年來不斷成長，已於全球超過26個國家...

義大利秘境水上宮殿走秀 路易威登2024早春奇幻如夢

宮廷與水底世界...這不是電影，是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的2024早春女裝的元素主題，靈感來...

住宿千元起、環島套票6千送6千 小鹿文娛線上旅展開跑

「2023 TTE台北國際觀光博覽會」5/26至5/29登場，小鹿文娛旅宿集團今年主打「島內遷徙」、「漫遊台北」兩大經典...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦