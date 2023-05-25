Yahoo奇摩：8成民眾通膨有感 「高CP值」成熱搜關鍵字

物價持續上漲壓力大，Yahoo奇摩今發布「台灣通膨調查」顯示，全台超過8成民眾感受到物價持續上升，9成消費者表示對此感到擔憂，其中尤以食物生鮮及生活用品購買、旅遊消費等最有感。

Yahoo奇摩指出，盤點Yahoo奇摩購物數據與2023上半年Top5熱銷榜發現，商品優惠提貨券、衛生紙搶占前3名，顯見全民積極抗漲的決心。

Yahoo奇摩購物觀察平台上半年數據發現「節能」、「高CP值」等成消費者熱搜關鍵字，其中「節能」關鍵字熱搜量成長1.5倍。平台更發現，物價齊漲下，「彩妝」、「保健」與「旅遊」品類商品則受疫後影響逆勢成長。

而疫後面臨免疫力的空窗期，加上近期多種病毒反撲，調節生理機能的「魚油」、幫助提升體力免疫力的「雞精」與「人蔘飲」皆成消費者最愛購買的保健品。

報復性旅遊潮也湧現商機，上半年多件行李箱組合商品業績年成長飆3倍，又以26吋以上行李箱最受歡迎，連帶「護照套」、「行李秤」與「頸枕」等旅遊周邊商品皆熱銷，「護照套」業績更年成長10倍。