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臺虎精釀分別攜手晶華酒店、恩熙俊 強強聯名玩新梗

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「花生神魔術」直接把爆量花生通通釀進啤酒裡，掀起如巨浪般濃郁的花生香氣。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「花生神魔術」直接把爆量花生通通釀進啤酒裡，掀起如巨浪般濃郁的花生香氣。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

迎接夏日啤酒旺季，臺虎精釀分別與台北晶華酒店以及知名 YouTuber 恩熙俊 （aka MC Jeng）聯手造酒玩新梗，推出「AKP鮮果艾爾」與「花生神魔術」兩款聯名啤酒，兩款新口味即將於5月27日起在7-Eleven陸續販售，容量皆為500毫升，建議售價每罐99元。

「AKP鮮果艾爾」以晶華酒店人氣飲品「AKP活力果汁」為發想，將蘋果（Apple）、奇異果（Kiwi）、鳳梨（Pineapple）以絕妙比例融合，結合以啤酒花賦予的花果調性，酒精濃度5%，交織出酸甜多汁的多層次滋味，釀造出擁有口感細緻、鮮甜多汁的「AKP鮮果艾爾」。

「花生神魔術」與酒類生活家「恩熙俊 aka MC Jeng」攜手合作，由於恩熙俊因為熱愛血糕而擁有「豬血糕貴公子」封號，因此在聯名酒款當中，臺虎精釀直接把爆量花生通通丟進啤酒裡，掀起如巨浪般濃郁的花生香氣，尬上純天然發酵9.99%高酒精濃度，推薦再搭配花生粉加爆的豬血糕，配酒大口咬下享受被花生淹沒的奇妙快感。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

臺虎精釀與恩熙俊聯名，推出9.99系列「花生神魔術」啤酒。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
臺虎精釀與恩熙俊聯名，推出9.99系列「花生神魔術」啤酒。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「AKP鮮果艾爾」將晶華上庭酒廊的經典熱銷飲品，變成口感細緻、鮮甜多汁的啤酒。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「AKP鮮果艾爾」將晶華上庭酒廊的經典熱銷飲品，變成口感細緻、鮮甜多汁的啤酒。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
臺虎精釀推出「AKP鮮果艾爾」（左）與「花生神魔術」兩款聯名啤酒。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
臺虎精釀推出「AKP鮮果艾爾」（左）與「花生神魔術」兩款聯名啤酒。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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