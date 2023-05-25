臺虎精釀分別攜手晶華酒店、恩熙俊 強強聯名玩新梗

迎接夏日啤酒旺季，臺虎精釀分別與台北晶華酒店以及知名 YouTuber 恩熙俊 （aka MC Jeng）聯手造酒玩新梗，推出「AKP鮮果艾爾」與「花生神魔術」兩款聯名啤酒，兩款新口味即將於5月27日起在7-Eleven陸續販售，容量皆為500毫升，建議售價每罐99元。

「AKP鮮果艾爾」以晶華酒店人氣飲品「AKP活力果汁」為發想，將蘋果（Apple）、奇異果（Kiwi）、鳳梨（Pineapple）以絕妙比例融合，結合以啤酒花賦予的花果調性，酒精濃度5%，交織出酸甜多汁的多層次滋味，釀造出擁有口感細緻、鮮甜多汁的「AKP鮮果艾爾」。

「花生神魔術」與酒類生活家「恩熙俊 aka MC Jeng」攜手合作，由於恩熙俊因為熱愛豬血糕而擁有「豬血糕貴公子」封號，因此在聯名酒款當中，臺虎精釀直接把爆量花生通通丟進啤酒裡，掀起如巨浪般濃郁的花生香氣，尬上純天然發酵9.99%高酒精濃度，推薦再搭配花生粉加爆的豬血糕，配酒大口咬下享受被花生淹沒的奇妙快感。