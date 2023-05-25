GU年度感謝祭限時登場推出5大購物優惠 夏季服飾趁機買一波！

想在盛夏來臨前買好必備流行服飾嗎？那就不能錯過GU在5月26日起至6月1日止，限時登場的「感謝祭」購物活動。於期間內，GU的男、女、童單品，都有著不同折扣優惠，最低290元起，更有消費滿額或完成指定活動辦法，即有機會獲得人氣插畫家週邊小物、抽中全台五大遊樂園門票，就是要消費者買到手軟。

像是一件即可搭配出多變造型的女裝多WAY連身裙，裙裝後方的鈕釦還可調整肩帶長度，任何身型都能穿出個人特色，只要790元就能帶回家。女裝平口內衣、女裝STYLE-DRY BRA-FEEL短版細肩帶上衣，還備有任2件現折100元的好康。不只有精選上衣，褲款部分如男裝DRY彈性束口褲、女裝輕型牛仔寬褲等也都在優惠清單中。

GU感謝祭活動首三日單筆消費滿1,200元，即贈人氣插畫家「1G」設計萬用拉鍊包一個。

GU在這次感謝祭還攜手人氣插畫家「1G」共同推出設計小物，在活動的首三日，單筆消費滿1,200元，即能獲得萬用拉鍊包一個；活動後四日，則消費不限金額就送超Q原子筆一支，送完為止。同時只要於實體店舖消費，並於結帳時掃描APP會員條碼，或使用GU APP於網路商店下單，就有機會抽中全台五大遊樂園門票，讓人穿上新裝開心出遊。甚至在網路商店消費滿千並選擇店舖取貨成功，加碼再送滿千折百優惠券一張，多重優惠意圖讓人買到失心瘋。

GU感謝祭活動後四日，消費不限金額就送人氣插畫家「1G」設計的超Q原子筆一支。

而Gap在因應夏季到來推出多種材質、款式的短袖T恤的同時，以主題吉祥物布萊納小熊結合「奇幻探險」為主題，推出公仔、客製化布章以及電繡圖案，所以從5月26日起至品牌全台門市消費滿1,699元，即可以189元加購公仔一款。另外至6月4日為止，Gap的正價商品消費滿3,500元即可獲得露營折疊椅一張，贈完為止。

GU女裝輕型牛仔寬褲，優惠價690元。

GU女裝多WAY連身裙，只要一件即可搭配出最多變的時尚造型，優惠價790元。

Gap男裝印花圓領短袖T恤，899元。圖／Gap提供