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長榮推33條航線機票限時熱賣 最低3231元起

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
長榮航空夏季線上旅展於明日起至6月12日展開，於官網台灣出發指定33個航線優惠票價，最低只要新台幣3,231元起。記者黃仲明／攝影
長榮航空夏季線上旅展於明日起至6月12日展開，於官網台灣出發指定33個航線優惠票價，最低只要新台幣3,231元起。記者黃仲明／攝影

長榮航空夏季線上旅展開跑，5月26日0時起至6月12日晚間23時59分，在官網推出台灣出發指定33個航線優惠票價，2024年1月13日前出發（北美航線2023年12月31日前出發）最低未稅價只要3231元起；長榮航空無限萬哩遊會員購買成人機票，可獨享最低83折購票優惠。

長榮航空指出，海島戲水「桃園-宿霧」5415元起（未稅）、湛藍海水「桃園-沖繩」6984元起（未稅）；港澳美食「桃園-香港」5063元起（未稅）、訪世界文化遺產「桃園-澳門」3231元起（未稅）；「海上桂林」下龍灣「桃園-河內」4998元起（未稅）、中華文化尋幽訪勝「桃園-杭州」6984元起（未稅）；韓流時尚「桃園-首爾」8730元起（未稅），哈日族必朝聖「桃園-東京」11423元起（未稅）。

歐洲航線優惠包括「桃園-米蘭」24735元起（未稅）、「桃園-巴黎」26190元起（未稅）、「桃園-維也納」24735元起（未稅）；「桃園-舊金山」30648元起（含稅）、「桃園-洛杉磯」32904元起（含稅）。

長榮航空表示，無限萬哩遊會員可在長榮航空官網「會員優惠購票專區」，搶先享有指定航線成人機票專屬購票優惠，最低83折起。

長榮航空表示，除了多航線票價優惠，也攜手旅行社推出機加酒自由行，長榮大旅行家精選旅行社推出奢享香港3天2夜自由行，加碼再送下午茶套組，及「香港有禮」旅客消費優惠券，可於指定餐廳、酒店享用迎賓飲品、港幣100元現金券，可在香港超過120個景點及商店使用，另外還有精選獎賞等您來兌換，詳情請上活動官網查詢

桃園 長榮 航線

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