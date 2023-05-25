妳／你的故事讓NIKE來說！品牌店外巨型螢幕變成全台最大「告白牆」

一直以來，NIKE專注的不只是運動裝備研發，而是穿上這些產品的「人」，經常以實際行動來支持不同議題與多元文化，其一就是對LGBTQIA2S+族群的尊重。因此適逢台灣「同婚法」通過四周年，NIKE便以「MY PEOPLE」概念為號召，邀請了籃球好手黃品蓁與其伴侶美娜、教練柯孟儀、姐姐龍龍，共同入鏡詮釋每個運動員身旁無條件陪伴與支持的重要人們，並登上品牌信義區店外的巨型螢幕。

NIKE台北品牌體驗店外牆巨型螢幕，透過籃球好手黃品蓁所拍攝的形象，來表達 Be True宣言，為打造更多元、共融、平等世界而努力。圖／NIKE提供

六月是國際同志驕傲月，而NIKE自2012年開始，就推出了Be Ture系列來響應性別平權，尊重多元文化的訴求，透過運動的力量，打造讓每一個人都能感受到熱情歡迎與包容的世界。於是今年在台灣，NIKE邀請了台灣史上第一對公開同婚登記的女籃運動員黃品蓁與其伴侶美娜、教練柯孟儀等人，穿上全新Be Ture系列服飾，拍攝形象照片，並選在「同婚法」通過第四年的這天，於官方社群平台上線。此外，NIKE台北品牌體驗店外牆巨型螢幕，也能看到這組形象，來表達 Be True宣言，為打造更多元、共融、平等世界而努力。

同樣是支持多元文化，Calvin Klein則找來「飢餓遊戲」的女演員Amandla Stenberg和曾出演Netflix熱門影集「漢娜的遺言」的Brandon Flynn共同擔任形象廣告主角，詮釋This Is Love系列服飾與內著。因此可看到Amandla Stenberg、Brandon Flynn在廣告中展現對身體的自信之外，這系列流動性設計讓每個人都可以配搭出專屬於自己的獨特風格，內衣採用彩虹色調融合色塊，讓人穿上後可以通過鬆緊腰帶的閃爍展現出自我特質。而在服裝方面，則有多款設計靈活並可混搭的款式，並裝飾了「This Is Love」的圖案標誌。

「飢餓遊戲」的女演員Amandla Stenberg替Calvin Klein拍攝This Is Love系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

「漢娜的遺言」的演員也是Sam Smith前男友Brandon Flynn替Calvin Klein拍攝This Is Love系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein Pride棉質棒球帽，1,680元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein Pride圖案寬鬆短袖T恤，3,280元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein Pride標誌羅紋短版背心，2,280元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein Pride棉質低腰四角內褲，1,680元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein Pride寬鬆四角內褲，1,480元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein Pride薄墊無鋼圈胸罩，1,980元。圖／Calvin Klein提供