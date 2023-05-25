快訊

2024年4個連假 僅小年夜放假須補班

5億高中生之母無國籍身分成人球滯台12年 移民署因「這原因」頭大

高鐵股東會通過配息0.67元 股東怨「好像防賊」成插曲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

妳／你的故事讓NIKE來說！品牌店外巨型螢幕變成全台最大「告白牆」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
NIKE以「MY PEOPLE」概念為號召，邀請籃球好手黃品蓁與其伴侶美娜、教練柯孟儀、姐姐龍龍，共同入鏡詮釋每個運動員身旁無條件陪伴與支持的重要人們。圖／NIKE提供
NIKE以「MY PEOPLE」概念為號召，邀請籃球好手黃品蓁與其伴侶美娜、教練柯孟儀、姐姐龍龍，共同入鏡詮釋每個運動員身旁無條件陪伴與支持的重要人們。圖／NIKE提供

一直以來，NIKE專注的不只是運動裝備研發，而是穿上這些產品的「人」，經常以實際行動來支持不同議題與多元文化，其一就是對LGBTQIA2S+族群的尊重。因此適逢台灣「同婚法」通過四周年，NIKE便以「MY PEOPLE」概念為號召，邀請了籃球好手黃品蓁與其伴侶美娜、教練柯孟儀、姐姐龍龍，共同入鏡詮釋每個運動員身旁無條件陪伴與支持的重要人們，並登上品牌信義區店外的巨型螢幕。

NIKE台北品牌體驗店外牆巨型螢幕，透過籃球好手黃品蓁所拍攝的形象，來表達 Be True宣言，為打造更多元、共融、平等世界而努力。圖／NIKE提供
NIKE台北品牌體驗店外牆巨型螢幕，透過籃球好手黃品蓁所拍攝的形象，來表達 Be True宣言，為打造更多元、共融、平等世界而努力。圖／NIKE提供

六月是國際同志驕傲月，而NIKE自2012年開始，就推出了Be Ture系列來響應性別平權，尊重多元文化的訴求，透過運動的力量，打造讓每一個人都能感受到熱情歡迎與包容的世界。於是今年在台灣，NIKE邀請了台灣史上第一對公開同婚登記的女籃運動員黃品蓁與其伴侶美娜、教練柯孟儀等人，穿上全新Be Ture系列服飾，拍攝形象照片，並選在「同婚法」通過第四年的這天，於官方社群平台上線。此外，NIKE台北品牌體驗店外牆巨型螢幕，也能看到這組形象，來表達 Be True宣言，為打造更多元、共融、平等世界而努力。

同樣是支持多元文化，Calvin Klein則找來「飢餓遊戲」的女演員Amandla Stenberg和曾出演Netflix熱門影集「漢娜的遺言」的Brandon Flynn共同擔任形象廣告主角，詮釋This Is Love系列服飾與內著。因此可看到Amandla Stenberg、Brandon Flynn在廣告中展現對身體的自信之外，這系列流動性設計讓每個人都可以配搭出專屬於自己的獨特風格，內衣採用彩虹色調融合色塊，讓人穿上後可以通過鬆緊腰帶的閃爍展現出自我特質。而在服裝方面，則有多款設計靈活並可混搭的款式，並裝飾了「This Is Love」的圖案標誌。

「飢餓遊戲」的女演員Amandla Stenberg替Calvin Klein拍攝This Is Love系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供
「飢餓遊戲」的女演員Amandla Stenberg替Calvin Klein拍攝This Is Love系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

「漢娜的遺言」的演員也是Sam Smith前男友Brandon Flynn替Calvin Klein拍攝This Is Love系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供
「漢娜的遺言」的演員也是Sam Smith前男友Brandon Flynn替Calvin Klein拍攝This Is Love系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein Pride棉質棒球帽，1,680元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein Pride棉質棒球帽，1,680元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein Pride圖案寬鬆短袖T恤，3,280元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein Pride圖案寬鬆短袖T恤，3,280元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein Pride標誌羅紋短版背心，2,280元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein Pride標誌羅紋短版背心，2,280元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein Pride棉質低腰四角內褲，1,680元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein Pride棉質低腰四角內褲，1,680元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein Pride寬鬆四角內褲，1,480元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein Pride寬鬆四角內褲，1,480元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein Pride薄墊無鋼圈胸罩，1,980元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein Pride薄墊無鋼圈胸罩，1,980元。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein Pride單肩包，3,280元。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein Pride單肩包，3,280元。圖／Calvin Klein提供

運動 同婚 廣告 Nike

延伸閱讀

佛光大學奧運菁英講座 陳怡安分享運動員斜槓人生

2023母親節禮物推薦5雙好走系小白鞋：Fitflop穿過回不去、NB、Nike這些白鞋最好穿

潮流迷才懂的困擾！藤原浩fragment design跨界Nike、Converse 該入手哪一雙？

Nike、愛迪達製鞋靠這間隱形冠軍 台灣老牌鞋機廠轉型功臣：一隻病毒

相關新聞

長榮航空夏季線上旅展開跑 33航線限時熱賣最低3231起

長榮航空夏季線上旅展開跑。長榮航空將於明天（26日）0時起至6月12日23時59分止，在官網上推出台灣出發指定33個航線...

港澳旅客回流快速 第200萬國際觀光客來自香港

交通部觀光局訂定今年600萬人次國際觀光客目標，根據觀光局統計，今年1至4月來台旅客162萬人次，其中以香港居首、南韓居...

長榮推33條航線機票限時熱賣 最低3231元起

長榮航空夏季線上旅展開跑，5月26日0時起至6月12日晚間23時59分，在官網推出台灣出發指定33個航線優惠票價，202...

小華堡、雞塊買1送1！漢堡王最新優惠券 24商品5折起

隨著6月畢業季到來，「漢堡王」自6月1日起推出「畢業狂歡優惠券」，共計24個優惠品項，享最低5折起，其中小華堡、4塊雞塊...

妳／你的故事讓NIKE來說！品牌店外巨型螢幕變成全台最大「告白牆」

一直以來，NIKE專注的不只是運動裝備研發，而是穿上這些產品的「人」，經常以實際行動來支持不同議題與多元文化，其一就是對LGBTQIA2S+族群的尊重。因此適逢台灣「同婚法」通過四周年，NIKE便以「MY PEOPLE」概念為號召，邀請了籃球好手黃品蓁與其伴侶美娜、教練柯孟儀、姐姐龍龍，共同入鏡詮釋每個運動員身旁無條件陪伴與支持的重要人們，並登上品牌信義區店外的巨型螢幕。

迪化街超夯白糖粿斗南吃得到了！這家店竟還藏洋蔥

迪化街超夯白糖粿店鋪插旗雲林斗南，雲林鋪主理人賴燕玲與小妹賴秀娟二度共同創業，引進獨到的鐵觀音、麵茶和抹茶口味，開店不到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦