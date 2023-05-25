長榮航空夏季線上旅展開跑 33航線限時熱賣最低3231起

長榮航空夏季線上旅展開跑。長榮航空將於明天（26日）0時起至6月12日23時59分止，在官網上推出台灣出發指定33個航線優惠票價，2024年1月13日前出發（北美航線為2023年12月31日前出發）最低只要新台幣3,231元起（未稅）。

長榮航空無限萬哩遊會員購買成人機票更可獨享最低83折購票優惠，促銷票價機位有限。

海島戲水 桃園-宿霧新台幣5,415元起（未稅） 桃園-沖繩新台幣6,984元起（未稅） 港澳 桃園-香港新台幣5,063元起（未稅） 桃園-澳門新台幣3,231元起（未稅） 越南 桃園-河內新台幣4,998元起（未稅） 大陸 桃園-杭州新台幣6,984元起（未稅） 東北亞 桃園-首爾新台幣8,730元起（未稅） 桃園-東京新台幣11,423元起（未稅） 歐洲 桃園-米蘭新台幣24,735元起（未稅） 桃園-巴黎新台幣26,190元起（未稅） 桃園-維也納24,735元起（未稅） 北美 桃園-舊金山新台幣30,648元起（含稅） 桃園-洛杉磯新台幣32,904元起（含稅）

長榮航空為了感謝無限萬哩遊會員的支持，優惠於今天（25日）就開跑，會員可在長榮航空官網「會員優惠購票專區」，搶先享有指定航線成人機票專屬購票優惠，最低83折起。在夏季線上旅展除了多航線票價優惠外，也攜手旅行社推出機加酒自由行，長榮大旅行家精選旅行社推出《奢享香港》3天2夜自由行，加碼再送下午茶套組，及「香港有禮」旅客消費優惠券，可於指定餐廳、酒店享用迎賓飲品、港幣100元現金券，可在香港超過120個景點及商店使用，另外還有精選獎賞兌換，詳情請上活動官網查詢。此外，長榮航空也與各大旅行社共同推出「魅力歐洲」團體精選行程，邀您一同感受歐洲魅力，不論您想要來點法國的浪漫、荷蘭的奔放、英國的奇幻或是德國的童話，遊歐首選長榮航空「魅力歐洲」，漫遊法國羅亞爾河8日新台幣67,900起、英法雙國好事成雙10日新台幣109,900起。