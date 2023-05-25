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加入官方LINE看漫畫！竹宮惠子「愛馬仕之道」中文上線
愛馬仕（Hermès）迄今唯一的企業歷史漫畫書「愛馬仕之道」，於1997年在第五任總裁Jean-Louis Dumas的提案下出版，並於2021年完成增訂新版，其中記錄了這20多年來新添增的三個篇章。當時在Jean-Louis Dumas的堅持下，他希望作畫的漫畫家是「會騎馬且擅長畫馬的藝術家」，因此找到曾以「奔向地球」、「風與木之詩」拿下包括小學館漫畫賞等多項大獎的少女漫畫家竹宮惠子擔任作畫。創作期間在日本與法國間反覆進行細緻的推敲打磨與溝通，為新出版的「愛馬仕之道」漫畫打造嶄新風貌。
「愛馬仕之道」以日本引以為傲的漫畫創作為媒介，描繪愛馬仕逾180多年來的悠久歷史。以畫筆記錄從1837年開設馬具工坊的創辦人Thierry Hermès開始，到歷經六任總裁間的許多故事，被視為是由愛馬仕家族、卓越的匠藝職人，以及與愛馬仕有關聯的許多人們所共同編織而成的「愛馬仕的奧德賽」。今起凡加入官方LINE好友即可於線上閱讀。
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