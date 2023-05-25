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加入官方LINE看漫畫！竹宮惠子「愛馬仕之道」中文上線

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
家族第六代Pierre-Alexis Dumas擔任當今全系列商品的藝術總監。圖／截自網路
家族第六代Pierre-Alexis Dumas擔任當今全系列商品的藝術總監。圖／截自網路

愛馬仕（Hermès）迄今唯一的企業歷史漫畫書「愛馬仕之道」，於1997年在第五任總裁Jean-Louis Dumas的提案下出版，並於2021年完成增訂新版，其中記錄了這20多年來新添增的三個篇章。當時在Jean-Louis Dumas的堅持下，他希望作畫的漫畫家是「會騎馬且擅長畫馬的藝術家」，因此找到曾以「奔向地球」、「風與木之詩」拿下包括小學館漫畫賞等多項大獎的少女漫畫家竹宮惠子擔任作畫。創作期間在日本與法國間反覆進行細緻的推敲打磨與溝通，為新出版的「愛馬仕之道」漫畫打造嶄新風貌。

「愛馬仕之道」以日本引以為傲的漫畫創作為媒介，描繪愛馬仕逾180多年來的悠久歷史。以畫筆記錄從1837年開設馬具工坊的創辦人Thierry Hermès開始，到歷經六任總裁間的許多故事，被視為是由愛馬仕家族、卓越的匠藝職人，以及與愛馬仕有關聯的許多人們所共同編織而成的「愛馬仕的奧德賽」。今起凡加入官方LINE好友即可於線上閱讀。

「愛馬仕之道」全新中文增訂版可由愛馬仕官方LINE帳號點入閱讀。圖／截自網路
「愛馬仕之道」全新中文增訂版可由愛馬仕官方LINE帳號點入閱讀。圖／截自網路
創立petit h的家族第六代成員Pascale Mussard。圖／截自網路
創立petit h的家族第六代成員Pascale Mussard。圖／截自網路
家族第五代傳人之妻Rena Dumas掌理品牌空間形象。圖／截自網路
家族第五代傳人之妻Rena Dumas掌理品牌空間形象。圖／截自網路
漫畫故事述說到當今愛馬仕品牌CEO Axel Dumas。圖／截自網路
漫畫故事述說到當今愛馬仕品牌CEO Axel Dumas。圖／截自網路
「愛馬仕之道」全新中文增訂版內頁，故事從從1837年開設馬具工坊的創辦人Thierry Hermès開始。圖／截自網路
「愛馬仕之道」全新中文增訂版內頁，故事從從1837年開設馬具工坊的創辦人Thierry Hermès開始。圖／截自網路
「愛馬仕之道」全新中文增訂版內頁。圖／截自網路
「愛馬仕之道」全新中文增訂版內頁。圖／截自網路
人物介紹有家族傳人每個人的簡歷。圖／截自網路
人物介紹有家族傳人每個人的簡歷。圖／截自網路
「愛馬仕之道」全新中文增訂版內頁。圖／截自網路
「愛馬仕之道」全新中文增訂版內頁。圖／截自網路
人物介紹有家族傳人每個人的簡歷。圖／截自網路
人物介紹有家族傳人每個人的簡歷。圖／截自網路
「愛馬仕之道」全新中文增訂版內頁，故事從從1837年開設馬具工坊的創辦人Thierry Hermès開始。圖／截自網路
「愛馬仕之道」全新中文增訂版內頁，故事從從1837年開設馬具工坊的創辦人Thierry Hermès開始。圖／截自網路
「愛馬仕之道」全新中文增訂版內頁彩圖。圖／截自網路
「愛馬仕之道」全新中文增訂版內頁彩圖。圖／截自網路

愛馬仕 日本 小學

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