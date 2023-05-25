期間限定！Uber日本首推「人力車」服務免費遊東京淺草
隨著邊境重新開放，今年已有超過470萬名遊客湧向日本觀光旅遊，遊客們目前除了可以在東京、名古屋、京都、大阪、廣島和福岡等17個城市打開Uber App選擇搭乘「優步小黃」，或是在東京與京選擇「尊榮優步」之外，為了讓觀光客以全新的方式體驗日本，Uber在平台上首度限時推出充滿日式文化風情的「Uber Rickshaw人力車服務」。
從2023年5月29日到6月2日期間，位於東京淺草的旅客們可以使用Uber App體驗傳統的日本人力車，以完全不同的視角遊覽東京淺草的熱門景點，包含雷門、淺草演藝廳和合羽橋等遊日必逛必打卡的地點。人力車備有車棚，讓遊客不怕太陽曬，俥夫沿路也會熱情地介紹路途中的景點特色。限時推出的Uber人力車採免費預約，將於當地時間每日上午11點至中午12點提供每趟30分鐘的乘車體驗，名額有限，想預約可得拼手速搶訂。
Uber日本總經理Shiro Yamanaka表示：「Uber希望幫助民眾盡情探索日本，並體驗當地之美。除了隨時可以開啟App叫車，現在乘車選項更多了一點Uber文化魔法，期待帶給旅客一種全新獨特的方式探索日本。」
其實這不是Uber首度推出具有當地特色的新奇乘車體驗，5月初為了歡慶英國國王登基大典，Uber也在英國倫敦的德威公園推出限時皇家馬車體驗，甚至提供專人預約服務，享受坐在精緻絨布內裝皇家馬車上的尊榮感。另外，Uber也預告將於今年夏天在旅遊度假勝地希臘愛琴海著名的米克諾斯島推出Uber Boat遊艇服務，每艘遊艇最多可容納8人，同樣打開Uber App就能預約，盡情享受希臘美麗的海景。
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