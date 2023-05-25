快訊

Meta裁員終於來到最後一輪 「這類職務」多能倖免

聽新聞
test
0:00 / 0:00

期間限定！Uber日本首推「人力車」服務免費遊東京淺草

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
近年有越來越多女性俥夫加入人力車觀光的行列。記者黃筱晴／攝影
近年有越來越多女性俥夫加入人力車觀光的行列。記者黃筱晴／攝影

隨著邊境重新開放，今年已有超過470萬名遊客湧向日本觀光旅遊，遊客們目前除了可以在東京、名古屋、京都、大阪、廣島和福岡等17個城市打開Uber App選擇搭乘「優步小黃」，或是在東京與京選擇「尊榮優步」之外，為了讓觀光客以全新的方式體驗日本，Uber在平台上首度限時推出充滿日式文化風情的「Uber Rickshaw人力車服務」。

從2023年5月29日到6月2日期間，位於東京淺草的旅客們可以使用Uber App體驗傳統的日本人力車，以完全不同的視角遊覽東京淺草的熱門景點，包含雷門、淺草演藝廳和合羽橋等遊日必逛必打卡的地點。人力車備有車棚，讓遊客不怕太陽曬，俥夫沿路也會熱情地介紹路途中的景點特色。限時推出的Uber人力車採免費預約，將於當地時間每日上午11點至中午12點提供每趟30分鐘的乘車體驗，名額有限，想預約可得拼手速搶訂。

Uber日本總經理Shiro Yamanaka表示：「Uber希望幫助民眾盡情探索日本，並體驗當地之美。除了隨時可以開啟App叫車，現在乘車選項更多了一點Uber文化魔法，期待帶給旅客一種全新獨特的方式探索日本。」

其實這不是Uber首度推出具有當地特色的新奇乘車體驗，5月初為了歡慶英國國王登基大典，Uber也在英國倫敦的德威公園推出限時皇家馬車體驗，甚至提供專人預約服務，享受坐在精緻絨布內裝皇家馬車上的尊榮感。另外，Uber也預告將於今年夏天在旅遊度假勝地希臘愛琴海著名的米克諾斯島推出Uber Boat遊艇服務，每艘遊艇最多可容納8人，同樣打開Uber App就能預約，盡情享受希臘美麗的海景。

Uber限時免費推出人力車服務，這項服務平常要價約新台幣1～2,000元。記者黃筱晴／攝影
Uber限時免費推出人力車服務，這項服務平常要價約新台幣1～2,000元。記者黃筱晴／攝影
限時推出，位於東京淺草的旅客們可以使用Uber App體驗傳統的日本人力車。圖／Uber提供
限時推出，位於東京淺草的旅客們可以使用Uber App體驗傳統的日本人力車。圖／Uber提供
活動期間打開App，就可以看到人力車的選項。圖／Uber提供
活動期間打開App，就可以看到人力車的選項。圖／Uber提供
保有日式傳統氣氛的人力車體驗，本來就是許多遊客來到東京淺草時不可錯過的行程之一。記者黃筱晴／攝影
保有日式傳統氣氛的人力車體驗，本來就是許多遊客來到東京淺草時不可錯過的行程之一。記者黃筱晴／攝影
人力車的前進速度比想像中的快上許多，移動時微風吹來相當涼爽。記者黃筱晴／攝影
人力車的前進速度比想像中的快上許多，移動時微風吹來相當涼爽。記者黃筱晴／攝影
俥夫們都相當熱情，沿途也會不斷介紹景點特色。記者黃筱晴／攝影
俥夫們都相當熱情，沿途也會不斷介紹景點特色。記者黃筱晴／攝影
歡慶英國國王登基大典，5月初時Uber也在英國倫敦的德威公園推出限時皇家馬車體驗。圖／Uber提供
歡慶英國國王登基大典，5月初時Uber也在英國倫敦的德威公園推出限時皇家馬車體驗。圖／Uber提供
Uber預告將於今年夏天在旅遊度假勝地希臘愛琴海著名的米克諾斯島推出Uber Boat遊艇服務。圖／Uber提供
Uber預告將於今年夏天在旅遊度假勝地希臘愛琴海著名的米克諾斯島推出Uber Boat遊艇服務。圖／Uber提供

Uber 日本 東京

延伸閱讀

日本產學合作開發7奈米以下節點晶片 擬委託台積電代工

全聯小時達「527吾愛騎士感恩日」3平台攜手 完成訂單抽Gogoro、iPhone 14

小資可以這樣玩東京！淺草超時尚膠囊旅館重新開幕

Uber與電子票券業者Edenred合作 首推Uber 通用券

相關新聞

港澳旅客回流快速 第200萬國際觀光客來自香港

交通部觀光局訂定今年600萬人次國際觀光客目標，根據觀光局統計，今年1至4月來台旅客162萬人次，其中以香港居首、南韓居...

屈臣氏推「生活魔法師」米奇系列集點！「前開行李箱、野餐帳篷」可愛必收

生活中難免會有來自職場、家庭的壓力與焦慮情緒，「快樂學」這門選修課創下美國常春藤名校耶魯大學創校以來最夯的選課紀錄，可見...

期間限定！Uber日本首推「人力車」服務免費遊東京淺草

隨著邊境重新開放，今年已有超過470萬名遊客湧向日本觀光旅遊，遊客們目前除了可以在東京、名古屋、京都、大阪、廣島和福岡等...

身份證有「1、3、6」！烏魚子、和牛、胭脂蝦吃到飽

隨著6月即將到來，許多學生紛紛安排畢業聚餐、謝師宴活動，同時還有端午連假、警察節等活動。「馬辣集團」自即日起至8月31日...

蘋果比你還重視你的健康隱私 啟動這個設定為資料雙重加密

繼從iOS 14起開始加入可自訂App如何追蹤個人隱私數據的選擇、在Safari瀏覽器加入智慧防追蹤功能，蘋果每項新功能...

aespa首度亮相坎城 賞蕭邦高級訂製服與紅地毯珠寶

每年坎城影展期間，身為影展官方贊助商的精品品牌蕭邦（Chopard）都會發表年度最重要的高級珠寶作品，並舉辦展演珠寶的晚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦