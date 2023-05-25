期間限定！Uber日本首推「人力車」服務免費遊東京淺草

隨著邊境重新開放，今年已有超過470萬名遊客湧向日本觀光旅遊，遊客們目前除了可以在東京、名古屋、京都、大阪、廣島和福岡等17個城市打開Uber App選擇搭乘「優步小黃」，或是在東京與京選擇「尊榮優步」之外，為了讓觀光客以全新的方式體驗日本，Uber在平台上首度限時推出充滿日式文化風情的「Uber Rickshaw人力車服務」。

從2023年5月29日到6月2日期間，位於東京淺草的旅客們可以使用Uber App體驗傳統的日本人力車，以完全不同的視角遊覽東京淺草的熱門景點，包含雷門、淺草演藝廳和合羽橋等遊日必逛必打卡的地點。人力車備有車棚，讓遊客不怕太陽曬，俥夫沿路也會熱情地介紹路途中的景點特色。限時推出的Uber人力車採免費預約，將於當地時間每日上午11點至中午12點提供每趟30分鐘的乘車體驗，名額有限，想預約可得拼手速搶訂。

Uber日本總經理Shiro Yamanaka表示：「Uber希望幫助民眾盡情探索日本，並體驗當地之美。除了隨時可以開啟App叫車，現在乘車選項更多了一點Uber文化魔法，期待帶給旅客一種全新獨特的方式探索日本。」