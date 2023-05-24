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港澳旅客回流快速 第200萬國際觀光客來自香港

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部觀光局桃園國際機場旅客服務中心主任曾憲文送上觀光吉祥物喔熊組長禮物給第200萬旅客陳小姐（左2）。圖／觀光局提供
交通部觀光局桃園國際機場旅客服務中心主任曾憲文送上觀光吉祥物喔熊組長禮物給第200萬旅客陳小姐（左2）。圖／觀光局提供

交通部觀光局訂定今年600萬人次國際觀光客目標，根據觀光局統計，今年1至4月來台旅客162萬人次，其中以香港居首、南韓居次、日本第3位。今天於桃園國際機場迎接第200萬旅客，恰巧為香港籍的陳小姐(Chan Yee Ling)，由桃園國際機場旅客服務中心主任曾憲文送上台灣觀光吉祥物喔熊組長禮包。

觀光局表示，今年2月20日港澳旅客開放來台自由行後，港澳旅客快速回流，其中香港市場以山林、海洋、美食為主題強力行銷，4月單月計10.18萬人次居來台之首，累計1至4月整體來台旅客162萬人次，其中以香港居首、南韓居次、日本第3位。

觀光局指出，繼3月25日突破第100萬人次國際觀光客，相隔2個月後迎接第200萬人次。陳小姐表示，這已是第3次訪台，更是疫後首次帶全家來旅遊，不但抽中5000元消費金，還幸運地成為第200萬名旅客，預計在台灣待6天旅遊，並安排北投、台北動物園等親子遊程。

觀光局表示，今年起運用多元行銷管道宣傳推廣觀光，包含啟動日本、泰國市場觀光代言人川口春奈及帕貢·查博里拉，參加柏林ITB及吉隆坡MATTA等大型旅展。5月1日起也祭出多項吸客優惠措施，包含重啟過境半日遊、啟動團體旅客來台獎助每團5000至5萬元優惠、自由行旅客來台抽消費金5000元活動等優惠措施。

觀光局 香港

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