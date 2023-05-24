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屈臣氏推「生活魔法師」米奇系列集點！「前開行李箱、野餐帳篷」可愛必收

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏全新推出迪士尼米奇系列「生活魔法師」集點活動將於5月25日至7月26日登場，第一波自5月25日至6月28日推出5款實用又可愛的好物。圖／屈臣氏提供
屈臣氏全新推出迪士尼米奇系列「生活魔法師」集點活動將於5月25日至7月26日登場，第一波自5月25日至6月28日推出5款實用又可愛的好物。圖／屈臣氏提供

生活中難免會有來自職場、家庭的壓力與焦慮情緒，「快樂學」這門選修課創下美國常春藤名校耶魯大學創校以來最夯的選課紀錄，可見多數人對「如何快樂」有著深深渴望。屈臣氏將於5月25日至7月26日推出全新「生活魔法師」集點活動，加入迪士尼經典角色米奇設計，5月25日至6月28日第一波推出5款實用又可愛的好物，包含休閒百搭輕便小包、多功能眼罩頭枕、俏皮玩偶造型面紙套、秒開免搭野餐帳、前開行李箱等，邀請大眾透過集點商品，體驗背後隱藏的5大「快樂哲學」。

屈臣氏全新迪士尼系列「生活魔法師」集點活動，不僅有能溫暖人心的米奇設計，更祭出多款居家外出的實用好物，5月25日至7月26日期間消費滿200元即贈1點（集點貼紙），最少集滿5點就能加價換購1款集點活動商品。其中「萬用小卡包」、「秒睡眼罩頭枕」及「前開行李箱」為5月25日至6月28日期間限定商品。

屈臣氏「生活魔法師」集點推出的「萬用小卡包」顛覆眾人對小包的認知，出門必備的手機、錢包、鑰匙、交通卡通通裝得下，可依個人需求調節背帶長度，共有經典紅、活力黃兩款，每個集5點＋99元；「秒睡眼罩頭枕」在經典米奇大頭造型中，結合眼罩與頭枕雙功能，隨時小睡片刻讓自己好好充電，集8點＋199元 或45點免費換；俏皮可愛的「好抱面紙套」採用經典黑白米奇絨毛設計，輕鬆融入各種空間，抱起來也很舒服，集8點＋399元或50點免費換；「快時尚野餐帳」秒開即可遮陽擋風，無論在外露營野餐或居家遊戲，都能躲在帳內盡情做自己，集8點＋699元；「前開行李箱」可以滿足說走就走的小旅行，前開式設計好拿好拖，內裡的米奇印花更是讓人心情大好，集8點＋999元。

除了全新集點活動，屈臣氏5月25日至6月28日推出夏特賣優惠，全店700件商品任意混搭買1送1（不限同商品），開架彩妝及精選髮類商品享85折優惠、醫美商品折扣後消費滿2,500元送500元商品提貨券。屈臣氏更加碼傳授集點密技，購買衛生棉、護墊、棉條商品折扣後消費滿259元送30元商品提貨券，折扣後滿400元還能一次獲得3點集點貼紙。

此外，屈臣氏自有品牌將分波陸續推出多款迪士尼系列設計商品，包含毛巾、保冰袋、隨行杯、擦手巾、筆電包、晴雨兩用傘、餐盤組等質感生活小物。

屈臣氏同時祭出「寵i藝術饗宴」，邀請寵i會員走進迪士尼動畫的魔法世界，5月25日至6月28日期寵i會員單筆折扣後消費滿688元，登錄發票即可抽《迪士尼動畫展》門票2張；點金會員更有專屬贈禮，單筆折扣後消費滿2,000元並登錄發票，再抽藝術字工作坊體驗2名及《迪士尼動畫展》門票2張。

屈臣氏全新推出迪士尼米奇系列「生活魔法師」集點活動將於5月25日至7月26日登場，第一波自5月25日至6月28日推出5款實用又可愛的好物。記者陳立儀／攝影
屈臣氏全新推出迪士尼米奇系列「生活魔法師」集點活動將於5月25日至7月26日登場，第一波自5月25日至6月28日推出5款實用又可愛的好物。記者陳立儀／攝影
屈臣氏全新推出迪士尼米奇系列「生活魔法師」集點活動，第一波活動自5月25日至6月28日期間限定推出「萬用小卡包」，共有經典紅、活力黃兩款，每個集5點＋99元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏全新推出迪士尼米奇系列「生活魔法師」集點活動，第一波活動自5月25日至6月28日期間限定推出「萬用小卡包」，共有經典紅、活力黃兩款，每個集5點＋99元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏全新推出迪士尼米奇系列「生活魔法師」集點活動，第一波活動自5月25日至6月28日期間限定推出「秒睡眼罩頭枕」，集8點＋199元 或45點免費換。記者陳立儀／攝影
屈臣氏全新推出迪士尼米奇系列「生活魔法師」集點活動，第一波活動自5月25日至6月28日期間限定推出「秒睡眼罩頭枕」，集8點＋199元 或45點免費換。記者陳立儀／攝影
屈臣氏全新推出迪士尼米奇系列「生活魔法師」集點活動，第一波活動自5月25日至6月28日推出「好抱面紙套」，集8點＋399元或50點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏全新推出迪士尼米奇系列「生活魔法師」集點活動，第一波活動自5月25日至6月28日推出「好抱面紙套」，集8點＋399元或50點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏全新推出迪士尼米奇系列「生活魔法師」集點活動，第一波活動自5月25日至6月28日推出「快時尚野餐帳」，集8點＋699元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏全新推出迪士尼米奇系列「生活魔法師」集點活動，第一波活動自5月25日至6月28日推出「快時尚野餐帳」，集8點＋699元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏全新推出迪士尼米奇系列「生活魔法師」集點活動，第一波活動自5月25日至6月28日期間限定推出「秒睡眼罩頭枕」，集8點＋199元 或45點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏全新推出迪士尼米奇系列「生活魔法師」集點活動，第一波活動自5月25日至6月28日期間限定推出「秒睡眼罩頭枕」，集8點＋199元 或45點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏全新推出迪士尼米奇系列「生活魔法師」集點活動，第一波活動自5月25日至6月28日推出「快時尚野餐帳」，集8點＋699元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏全新推出迪士尼米奇系列「生活魔法師」集點活動，第一波活動自5月25日至6月28日推出「快時尚野餐帳」，集8點＋699元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏全新推出迪士尼米奇系列「生活魔法師」集點活動，第一波活動自5月25日至6月28日期間限定推出「前開行李箱」，集8點＋999元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏全新推出迪士尼米奇系列「生活魔法師」集點活動，第一波活動自5月25日至6月28日期間限定推出「前開行李箱」，集8點＋999元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏全新推出迪士尼米奇系列「生活魔法師」集點活動，第一波活動自5月25日至6月28日期間限定推出「萬用小卡包」，共有經典紅、活力黃兩款，每個集5點＋99元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏全新推出迪士尼米奇系列「生活魔法師」集點活動，第一波活動自5月25日至6月28日期間限定推出「萬用小卡包」，共有經典紅、活力黃兩款，每個集5點＋99元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「生活魔法師」集點商品「萬用小卡包」可裝手機、錢包、鑰匙、交通卡，搭配「前開行李箱」前開式設計好拿好拖，助力所有說走就走的精采時刻，享受快樂不延遲。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「生活魔法師」集點商品「萬用小卡包」可裝手機、錢包、鑰匙、交通卡，搭配「前開行李箱」前開式設計好拿好拖，助力所有說走就走的精采時刻，享受快樂不延遲。圖／屈臣氏提供

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